亚马逊和中国移动咪咕推出全球首款联合品牌Kindle 

亚马逊和中国移动咪咕公司宣布推出专为中国市场定制的全球首款联合品牌Kindle——亚马逊Kindle X咪咕电子书阅读器。

CNET科技资讯网 7月3日 北京消息：亚马逊和中国移动咪咕公司宣布推出专为中国市场定制的全球首款联合品牌Kindle——亚马逊Kindle X咪咕电子书阅读器，将更丰富的网络文学内容整合到Kindle电子书阅读器，为中国读者提供超过80万本电子书选择。中国读者可以在Kindle电子书店的46万余本Kindle电子书与咪咕阅读的40余万本精选网络文学作品这两个世界之间一键自由“穿阅”。

亚马逊Kindle X 咪咕电子书阅读器专为中国读者设计。它保持了Kindle电子书阅读器备受全球读者青睐的优势和特色：配备了高对比度电子墨水显示屏，舒适护眼，即使在阳光直射的情况下也无反光干扰，让读者更舒适地阅读Kindle电子书和咪咕网络文学。Kindle X咪咕阅读器有黑白两款供中国用户选择，其精巧轻薄的外观设计，让读者可单手轻松持握。此外，与Kindle家族的其它款电子书阅读器一样，Kindle X 咪咕阅读器的续航时间可长达数周。

亚马逊全球高级副总裁李大为（David Limp）表示：“Kindle电子书阅读器受到了数百万中国用户的青睐。我们深知中国读者的阅读需求日益多元化，因此，我们携手中国移动咪咕公司推出了开创性的Kindle X咪咕阅读器。它是全球第一款联合品牌Kindle，专为中国读者定制。Kindle X咪咕阅读器为网络文学爱好者带来了全新的数字阅读体验，也让中国读者获得了更丰富的电子书内容。亚马逊对中国市场有着长期的承诺，并致力于让用户在60秒内获得任意一本书。我们非常高兴看到，随着Kindle X咪咕阅读器在中国的发布，我们朝着Kindle的愿景又迈进了一步。”

中国移动副总裁沙跃家表示：“为广大用户提供更好的数字化内容服务和阅读体验是中国移动一直以来思考的命题。近年来，中国移动以实施‘大连接’战略为主线，全力推动数字产业发展。为此，我们建成了全球规模最大的4G网络，并且深入布局包括阅读在内的数字内容领域。Kindle X咪咕阅读器全面整合了中国移动咪咕公司和亚马逊Kindle的优势，提升了中国消费者的数字阅读体验——它既涵盖了咪咕阅读丰富的网络文学与Kindle电子书店的电子书资源，又保持了Kindle和咪咕阅读本身备受用户喜爱的阅读功能和特色，为读者提供了前所未有的丰富内容，还原了纸书般的阅读体验。”

Kindle X 咪咕阅读器为中国读者带来的独家福利和全新体验

·跨平台同步阅读进度——自动保存读者的阅读进度、书签和注释，并在用户所有的设备和 Kindle 应用程序（Whispersync）或者咪咕阅读应用程序上同步。

·中国移动话费支付——在Kindle X咪咕阅读器上，咪咕阅读可以使用多种支付方式购买电子书，其中包括中国移动话费支付；同时，数周后Kindle用户也将可以在Kindle书店中通过中国移动话费支付方式购买Kindle电子书。

·咪咕阅读书券——用户在购买Kindle X咪咕阅读器的同时，即送总价300元的咪咕阅读书券，用以购买咪咕阅读的电子书。

·免费获得一年亚马逊Prime会员资格——规定期限内在亚马逊中国官网预订，以及在中国移动线下零售店购买Kindle X咪咕阅读器时，送价值388元12个月亚马逊Prime会员。亚马逊Prime能够让用户尽享亚马逊海外购商店中超过1000万来自亚马逊美国、英国和日本的纯正海外货，满200元即享受全年无限次免费送货服务，以及来自亚马逊中国的超过900万本地高品质选品，享受零门槛全年无限次免费送货服务。

用户青睐的Kindle功能与特色

全新的亚马逊Kindle X咪咕电子书阅读器包含了备受Kindle用户喜爱的诸多功能和内容，这些功能也使得Kindle成为了近十年来全球最畅销的电子书阅读器:

海量图书选品——Kindle中国书店拥有超过46万本Kindle电子书，包括22万中文书以及24万英文书，揽括中外畅销书及众多经典好书。畅销书涵盖了周梅森的《人们的名义》、陈忠实的《白鹿原》、刘慈欣的《三体》全集、J.K.罗琳的《哈利波特》全集、尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》、肯·福莱特的《巨人的陨落》、以及包括《梦幻花》在内的东野圭吾作品系列等等。

Kindle Unlimited电子书包月服务——随心畅读超过75,000本精选中英文电子书，一次购买，即可自在阅读整月（12元/月）或者整年（118年/年）。

数千本电子书轻松随行——轻松随身携带上千本Kindle电子书和咪咕阅读的精品网络文学。

生词提示功能——生词提示功能可以有效地帮助读者更快地阅读英文书籍，生词的上方会自动出现简短的英文同义词或词组，无需停顿翻查词典，使英语阅读一气呵成。

智能荐书功能——可根据读者的英语水平推荐适合的书籍，如自己设定阅读等级或通过英语成绩（托福、GRE、四六级等）进行评估，推荐适合阅读的英语书籍，帮助读者循序渐进地提升英语水平。

深受用户喜爱的咪咕阅读功能

中国移动咪咕阅读是中国最大的网络文学平台之一，月均活跃用户达1.6亿。咪咕阅读为Kindle X咪咕阅读器精选了40余万本网络文学电子书，包括最新最热的畅销网络文学，如骠骑的《诡局》、时晨的《入殓师推理事件簿》、三羊猪猪《女总裁的王牌高手》、蒋胜男《燕云台》、缪娟的《盛唐幻夜》、阿彩的《盛世天骄》、沧月的《朱颜》、李歆的《占风铎》和郭敬明的《夏至未至》等。咪咕阅读将为Kindle X咪咕阅读器新增精致的阅读功能和体验，让用户畅享随身阅读网文的乐趣：

章节阅读——咪咕阅读的网络文学电子书可按章节订购，用户可以第一时间追读热门好书的最新章节。

在线和离线阅读——与Kindle电子书店一样，用户可在线阅读任何图书，也可以从咪咕阅读下载网络文学电子书到书架，方便随时随地离线畅读。

免费试读——咪咕阅读的每本图书都提供免费试读章节。用户可以在决定购买更多章节或整本书之前免费试读感兴趣的章节内容。

亚马逊Kindle X咪咕阅读器售价仅为人民币658元，送总价300元的咪咕阅读书券。自今日起即可在亚马逊中国官网、咪咕阅读APP、Kindle天猫旗舰店和中国移动天猫旗舰店、京东商城、苏宁易购和浦发信用卡官网接受线上预订。Kindle X 咪咕阅读器将于7月10日正式发货，届时还将在Kindle线下渠道和上千家中国移动线下零售店销售。用户在规定期限内在亚马逊中国官网预订，或在中国移动线下零售店购买Kindle X咪咕阅读器，送价值388元12个月亚马逊Prime会员。