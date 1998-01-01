一部更适合年轻人的手机 一款双摄虚化摄像头的中兴小鲜5

6月22日，中兴通讯（ZTE，以下简称中兴）举行“双摄虚化 画质更美”中兴小鲜5媒体品鉴会，为张扬自我、爱分享的年轻人带来一款全新的后置双彩摄像头手机中兴小鲜5。

CNET科技资讯网 7月3日 北京消息：“一言不合就拍照”是年轻人时下流行的一种生活和社交方式，也是中兴小鲜5的强项所在。6月22日，中兴通讯（ZTE，中兴）举行“双摄虚化 画质更美”媒体品鉴会，联合中国电信打造中兴小鲜系列最新产品——中兴小鲜5，“双摄”加身，让手机摄像头“脱单”，让年轻人看世界的方式有更多选择。

后置双彩摄像头

中兴小鲜5搭载1300万+200万后置双彩摄像头，主摄像头用于捕捉精彩画面，辅摄像头用来记录景深，色彩保真度和锐度提升，能够轻松应对各种复杂的拍摄环境。

中兴小鲜5搭载先拍照、后对焦功能，颠覆传统拍照体验，将拍照对焦变成“可逆”的操作。双摄模式下的背景虚化功能，能够实现焦外虚化，拍出背景虚化照片。更有7级电子光圈，光圈在F1.0~F8.0范围内，自由调节照片虚化效果。

中兴小鲜5

多种趣味拍照模式

没有美颜的自拍，不是好自拍。中兴小鲜5前置500万摄像头，更有十级美颜预览，可随意调节，自动柔肤、瘦脸、提亮肤色等一拍搞定。拍照模式上提供全景模式、相位对焦、多重曝光、时光慢门、延时摄影、慢动作等。

此外，中兴小鲜5还能拍出极具极客感的3D照片，戴上3D眼镜，就能让照片更真实立体地呈现在眼前。

中兴小鲜5

指纹识别+智慧语音

为了贴近年轻人的口味，中兴小鲜5配备了很多潮流元素。

来一场说走就走的旅行，吃一顿想吃就吃的火锅，对于年轻人来说，快意的人生一刻也不能等待，对于手机上的操作也同样如此。中兴小鲜5支持指纹解锁、指纹支付、一指直达等便捷的操作方式，最新主动按压式传感器，360°无死角指纹识别，给年轻人更快的掌上体验。中兴小鲜5的智慧语音功能也绝对吸睛，内置业界领先的智慧语音，23种多国语言实时互译，一声令下即可查询航班、酒店、天气、地图等信息，真正让你说走就走，无后顾之忧。

当然，年轻人的世界怎能缺少音乐？中兴小鲜5内置爱听4G APP，拥有多达310万首正版曲库，320Kbps以上音源、无损音源超百万，海量音乐绝对能让年轻人想嗨就嗨。中兴小鲜5电信用户均可独家享受爱听4G APP 3个月免费听、免费下载及 4G流量全免的专属福利。

除此之外，中兴小鲜5搭载了5.0英寸2.5D弧面屏，浑然一体的圆润机身，兼具极佳手感和金属质感，并提供暗夜灰、淡雅金、冰川蓝、草木绿等时尚配色可选，满足年轻人对时尚和潮流的追求。7月5日起，中兴小鲜5将实现全渠道开售，全国主要城市公开门店、运营商门店及线上各大电商平台将同步开售。

附中兴小鲜5产品参数表

网络频段 电信六模全网通：双卡双待，支持盲插， 芯片平台 MSM8917 四核1.4G 操作系统 MiFavor UI 4.2（基于Android N） 尺寸 145*70.7*7.9mm 屏幕参数 5.0” HD，Oncell 摄像头 (13M PDAF +2M)+5M FF 电池 2500mAh 接口 3.5mm 耳机接口，5pin Micro USB 4FF+4FF/SD卡二选一，扩展支持128GB 存储 存储 3GB RAM+16GB ROM/4GB RAM+32GB ROM 其他功能 指纹识别；GPS/A-GPS/北斗；WiFi 802.11b/g/n； 蓝牙 4.1 LE；重力加速度、距离传感器、光传感器，NFC（兼容）

关于中兴终端

中兴通讯是全球电信设备、网络和移动设备公司，总部位于中国深圳，已在香港和深圳上市。中兴通讯在全球范围内已与231个运营商有着紧密的合作，并与全球50家顶级运营商建立了战略合作关系。从2010年至2016年，中兴通讯已连续7年位居PCT申请量全球前三，并三度夺冠，是中国唯一连续7年获此殊荣的企业。

作为全球领先的智能终端制造商，中兴终端于1998年开始从事手机产品的研发和生产，历经19年的发展，已经成为全球领先的手机厂商，市场覆盖全球160多个国家和地区。