聚焦MWCS 2017：5G加速跑 物联网起势

6月，上海。来自全球各地的人们在MWCS 2017讨论第四次工业革命、创新、可持续发展，每个人都对未来通信技术寄予厚望。

CNET科技资讯网 7月1日 北京消息：6月，上海。来自全球各地的人们在MWCS 2017讨论第四次工业革命、创新、可持续发展，每个人都对未来通信技术寄予厚望。这也是Qualcomm首席执行官史蒂夫·莫伦科夫以《通向5G之路上的创新》为主题的演讲得到全场观众共鸣的原因，他表示，“创新是移动生态系统增长和获得成功的关键”；“发明新技术正驱动新一代体验，并推动产业融合”；“到2035年，5G将在全球创造12万亿美元经济产出”……

5G全球标准加速，2019年商用

事实上，就在大会前一天，李克强总理在夏季达沃斯论坛上发表的重要致辞中也称，与以往的工业革命相比，在新一轮工业革命中实现包容性增长，具有更大的可能性。因为以网络化、数字化、智能化为代表的新一轮工业革命，不仅创造了新的供给和需求，大大拓展了发展空间，也给各方带来更多平等参与的机会。

毫无疑问，5G将作为基础技术之一支持各行业的包容性增长并促进就业。未来，这项技术将和印刷机、互联网、电力、蒸汽机、电报一样，作为 “通用技术”，支持几乎所有行业。

Qualcomm首席执行官史蒂夫·莫伦科夫在MWCS演讲中引用《5G经济》报告数据称，“到2035年5G相关的产品和服务将达到12万亿美元”；“中国、韩国和日本5G价值链将创造1250万个工作岗位”；“有93%的中国受访者期待5G将创造前所未有的全新产品和服务”。

（Qualcomm首席执行官史蒂夫·莫伦科夫发表演讲）

当我们展望2035年时，不妨先回顾一下既往。Qualcomm在多年前就开始了5G技术的研发，目前在一些关键5G技术上保持领先，如可扩展OFDM参数、多用户大规模MIMO、独立TDD子帧、低时延时隙结构设计、先进的信道编码等，也在积极推动5G新空口（5G NR）全球统一标准的制定。

2016年，同样在MWCS期间，Qualcomm宣布推出5G新空口（NR）原型系统和试验平台。5G NR原型系统在6GHz以下频段上运行，在此之前Qualcomm已经推出了5G毫米波原型系统和测试平台，后者在28GHz频段上运行并且能够利用先进波束成形和波束导向技术在非视距环境中支持稳健的移动宽带通信。

时间来到2017年6月，Qualcomm已推出了6GHz以下、毫米波频段及频谱共享技术的“全覆盖”5G新空口原型系统，以支持测试、展示及验证 5G设计，推动和追踪3GPP 5G新空口标准化进程，加速5G新空口大规模试验和商用部署。当然，合作是主旋律——Qualcomm首席执行官史蒂夫·莫伦科夫表示，目前在全球范围内，Qualcomm已与中国移动、AT&T、NTT DOCOMO、沃达丰、Telstra、SK电讯、爱立信、中兴等展开5G新空口验证和测试。

2017年3月，3GPP成员企业已达成共识，将加速5G新空口标准化进程，以推动于2019年尽早实现5G新空口的大规模试验和部署。为实现这一目标，3GPP将首先完成非独立5G新空口的规范并将其作为中期里程碑，非独立5G新空口将利用现有LTE无线和演进分组核心网络，将其作为移动性管理和网络覆盖的支柱，同时增添全新5G无线接入，从而在2019年即能支持部分5G用例，同时在2020年及未来继续实现5G新空口更广泛的愿景。

当然，移动通信技术的变革不会突然发生。我们如何平滑地过渡到5G？史蒂夫·莫伦科夫表示，千兆级LTE将是5G体验的重要支柱。目前，全球20家运营商都开始部署千兆级LTE网络，这是迈向5G增强型移动宽带体验中的第一步。Qualcomm的骁龙X16 调制解调器和骁龙835移动平台助力实现了全球首批千兆级LTE终端的商用，在已经引领千兆级LTE发展的基础上，Qualcomm于今年2月推出第二代千兆级LTE调制解调器——基于10纳米FinFET制程工艺打造的骁龙X20 LTE芯片组，能带来最高达1.2Gbps的LTE Category 18下载速度。

拥抱大连接时代

Qualcomm首席执行官史蒂夫·莫伦科夫表示，目前全球的移动连接数已达76亿，是人类历史上最大的技术和创新平台。而5G等正作为通用技术支持大连接时代的到来。

汽车行业是体现5G影响力的重要领域。莫伦科夫称，到2035年，5G将为汽车产业及其供应链和客户创造超过2.4万亿美元总经济产出，5G对汽车产业的累计经济影响占全球5G整体经济影响近20%。他认为，5G是未来联网汽车和自动驾驶汽车不可或缺的一部分，其将帮助提高生产力与销售价值，改善用户体验与环境质量，减少交通事故和降低死亡率。

而当下，越来越多的汽车厂商正选择与Qualcomm合作，推出其下一代联网汽车。MWCS期间，Qualcomm与吉利宣布，吉利将选择Qualcomm骁龙汽车平台集成在其汽车的下一代信息娱乐系统中。这些系统包括全球首款发布的、采用骁龙820Am汽车平台并集成4G LTE调制解调器的信息娱乐系统。采用骁龙汽车平台的吉利汽车预计将从2020年开始上市销售，而采用骁龙LTE调制解调器、具备车载信息处理应用的吉利联网汽车现已上市。

（吉利选择Qualcomm骁龙汽车平台）

高数据速率在变革汽车行业，而LTE也在不断扩展，基于eMTC （LTE Cat. M1）和NB-IoT （Cat. NB-1）两种物联网技术的生态系统正在形成，为实现5G时代的海量物联网提供了坚实基础。目前，Qualcomm推出的MDM9206 LTE IoT全球多模调制解调器已获得业界广泛认可。MWCS期间，中国联通携手爱立信与Qualcomm成功实现全球首个基于 eMTC （CAT-M1） VoLTE功能的应用案例，依托4G FDD网络，同样采用集成Qualcomm MDM9206多模LTE IoT调制解调器模块的物联网终端设备，三方合作演示了Cat-M1 VoLTE两个应用场景——火警报警触发面板以及GPS急救追踪装置。演示成功展示了基于LTE IoT eMTC的VoLTE技术在在全新的物联网应用和服务领域的巨大潜力和独特优势。目前不同行业的终端厂商已经陆续推出搭载MDM9206支持LTE IoT Cat M1技术的各种终端产品， GPS追踪仪，语音网关、移动POS机、以及集装箱监控设备等。

而稍早前，中国移动正式推出NB-IoT/eMTC/GSM三模通信模组A9500。该通信模组采用Qualcomm MDM9206 LTE IoT调制解调器，具有低功耗、低带宽、长达数年的续航时间和更广覆盖的特性，同时支持语音通话以及TCP/IP协议。此外，基于Qualcomm MDM9206 LTE IoT物联网芯片， Qualcomm、中国移动研究院及摩拜单车还共同开展了中国首个LTE IoT多模外场测试。

而在可穿戴领域，MWCS期间，Qualcomm发布全新Qualcomm Snapdragon Wear 1200平台，可支持eMTC （LTE Cat M1）和NB-IoT （LTE Cat. NB1）连接，ODM厂商播思和广达已开发出基于Snapdragon Wear 1200的参考平台，帮助厂商加速产品开发。目前Qualcomm的可穿戴解决方案已在超过50个国家支持超过150款产品的发布。在MWCS期间，广东小天才科技有限公司、360儿童手表和读书郎等均推出了基于Snapdragon Wear 2100的最新儿童智能手表类产品。

创新实现终端体验差异化

创新是Qualcomm的根基所在。Qualcomm首席执行官史蒂夫·莫伦科夫表示， Qualcomm一直关注如何能够把蜂窝技术和移动终端应用在新的场景中。

目前面向全球最顶级移动终端的骁龙835移动平台正支持大批最新超旗舰手机上市，如小米6、三星Galaxy S8/S8+、HTC 11、努比亚Z17、一加5等，与Qualcomm上一代旗舰处理器相比，骁龙835采用领先的10纳米制程，实现了多方面的性能提升。在中国移动发布的《2017年终端产品白皮书及终端质量报告》中，骁龙835移动平台在旗舰芯片综合性能评测中脱颖而出，在通信性能、手机游戏表现、视频直播、功耗控制等方面综合性能名列第一。

（人头攒动的Qualcomm展台）

“发明新技术正驱动新一代体验”，Qualcomm在上海还发布下一代超声波指纹解决方案Qualcomm指纹传感器，并与vivo进行了联合展示。该方案在上一代技术基础上实现全新增强特性，包括面向显示屏、玻璃和金属的传感器、定向手势检测、水下指纹匹配和设备唤醒。Qualcomm指纹传感器是首个商用发布的集成式超声波移动解决方案，能通过检测心跳和血流带来更好的移动认证体验。面向显示屏的Qualcomm指纹传感器是移动行业首个宣布的商用多功能超声波解决方案，能透过厚至1200微米的OLED显示屏实现指纹的扫描、录入和匹配；面向玻璃和金属的Qualcomm指纹传感器是首个商用发布的能够透过厚至800微米玻璃面板和厚至650微米铝材质外壳实现扫描的解决方案，在上一代400微米的玻璃或金属穿透能力之上实现提升。

MWCS期间，史蒂夫·莫伦科夫还表示，未来将通过生态系统合作、全球业务拓展及持续投资创新等模式为中国、亚洲及全球产业链提供支持。目前在中国，Qualcomm正与中国运营商、设备商、终端厂商及产业链各方紧密合作，在5G、人工智能、移动互联网、云计算、物联网、大数据、智能终端、集成电路、机器人、无人机、虚拟现实等多个领域携手创新，实现共赢。