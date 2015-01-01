 阿里人工智能产品邀请函曝光：内藏玄机

今天，有媒体晒出了来自阿里巴巴的发布会邀请函，邀请函显示，7月5日下午2点，阿里人工智能实验室将在北京时间博物馆召开2017夏季新品发布会。

CNET科技资讯网 7月3日 北京消息：今天，有媒体晒出了来自阿里巴巴的发布会邀请函，邀请函显示，7月5日下午2点，阿里人工智能实验室将在北京时间博物馆召开2017夏季新品发布会。

这个邀请函与传统的纸质邀请函不同，是个扁平的圆片，上面印有“未来，开口即来”的字样，并装有一个按钮，按下去后会发出温柔的女声：“我在，你说”。

这封邀请函透露的信息并不多，业内人士猜测，阿里巴巴这次将发布一款与智能语音相关的消费级产品，也有媒体认为阿里将推出类似苹果Siri的智能语音平台。

语音被认为是人工智能与人类最大的交互接口，近段时间阿里在人工智能领域取得了一连串的丰硕成果，去年推出的阿里云ET就具备智能语音交互、图像/视频识别、交通预测、情感分析等多个技能。

一般来说三星、苹果等电子消费产品会采用“春季/夏季新品发布会”的名称发布一系列产品，印象中阿里此前并未用过这类发布会名称，这意味着7月5日的发布会上或将有一系列的消费级产品推出。

作为发布会主办方的“阿里人工智能实验室”此前也相当低调，鲜少曝光。阿里方面只表示，7月5日将由该实验室发布一款消费级AI产品，其他信息并未透露太多。这次阿里的葫芦里究竟卖的什么药？7月5日，也就是下周三就能揭晓了。