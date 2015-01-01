马云：城市需要大脑，但不能参照人脑设计

“智能时代是解决人解决不了的问题，以及了解人不能了解的东西。机器做人能做的事情，我觉得没有什么了不起，机器要做人做不到的事情才了不起。”6月29日首届世界智能大会在天津开幕，马云在开幕式上谈了自己对“机器智能”的看法。

CNET科技资讯网 6月29日 北京消息：“智能时代是解决人解决不了的问题，以及了解人不能了解的东西。机器做人能做的事情，我觉得没有什么了不起，机器要做人做不到的事情才了不起。”6月29日首届世界智能大会在天津开幕，马云在开幕式上谈了自己对“机器智能”的看法。

马云说，蒸汽机释放了人的体力，但并没有要求蒸汽机去模仿人的臂力。计算机释放了人的脑力，但并没有让计算机去按照大脑、人脑一样去思考，机器必须要有自己的方式，人类必须要尊重、敬畏机器的智能。机器必须要有自己独特的思考。



马云以城市大脑例进行了阐述。他说，城市大脑对城市的交通、安防、医疗、保险，所有这套东西，人脑是做不出来的，按照人脑设计一个城市大脑基本是瞎扯，所以一定是走不通的路。



城市大脑是阿里云正在协助多地政府构建的一个城市级人工智能中枢，此前已在杭州成功试点，并在苏州、衢州启动建设。城市大脑的一项基础力是对全城数万路摄像头进行实时分析，做出全局的判断。如果换成人类交警，仅仅是去看这些视频就需要十几万人。



马云认为，今天我们对于人工智能的理解还是非常之幼稚，就像一百年以前，人类对电的理解非常幼稚，认为电那就是一个电灯泡，事实上他们没有想到今天会有电饭煲、洗衣机。



基于此，马云提出不应该让机器去模仿人类，而让机器去做人做不到的事情。“让机器去发展自己智能的力量、尊重机器、敬畏机器，一个巨大的系统的诞生，它会与众不同的走出不一样的东西。”