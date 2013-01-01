第三届“中以科技创新投资大会”召开 APUS公布全球资本棋局 

在国家发改委、广东省人民政府的指导下，由国家发改委国际合作中心、珠海市人民政府、以色列经济与产业部、以色列驻广州总领事馆主办的第三届“中以科技创新投资大会”在珠海召开。

CNET科技资讯网 7月3日 北京消息：2017年6月27日，在国家发改委、广东省人民政府的指导下，由国家发改委国际合作中心、珠海市人民政府、以色列经济与产业部、以色列驻广州总领事馆主办的第三届“中以科技创新投资大会”在珠海召开，国家发改委、广东省政府、珠海市政府领导代表出席主持会议，以色列驻华大使何泽伟等一行应邀出席大会开幕式并发表致辞。

格力董事长董明珠、小米集团董事长雷军、IDC资本董事长熊晓鸽、APUS创始人兼CEO李涛等中国企业家代表如约而至，集中接触以方优秀创新企业，积极交流与探索以色列市场。

“中以科技创新投资大会”作为中以两国促进经济合作和企业合作的重要平台，吸引到世界500强企业领袖、国际知名投资人、全球知名专家学者等重量级嘉宾与会，同时邀请到约200名以色列顶尖科技企业创始人及决策人来华交流。

本届大会作为迄今规模最大的以色列中国专场科技创新论坛，还特别增设了企业B2B对接会，涵盖了工业应用、农业技术、生命科学、移动与互联网、人工智能、金融科技、体育科技、清洁技术、媒体娱乐等各产业领域的百余家以色列领先企业，路演环节中大部分企业展示了最新研发的高科技产品。

作为唯一受邀参会的中国出海企业代表，APUS与以色列政商代表开展深度洽谈，共话中以互联网新未来，通过对此次与来华以色列企业的调研和对话，深入了解以色列科技发展与企业变革。APUS将以此次为契机，将资本带入以色列，再度加强拓展以色列市场，共商合作，共创未来，继续深化APUS全球布局。

“以色列作为中东最发达的国家，处于枢纽位置，而以色列的科技发展非常之快，创新力强。APUS自创立之初就一直在做全球布局，我们的产品覆盖全球200多个国家和地区，用户超10亿，已经在全球范围加速投资进展，而中东正是我们一个重点的区域市场。此次中以科技创新投资大会为中以企业洽谈合作投资搭建了有利桥梁，帮助中国实力企业了解以色列企业与市场的同时，也为以色列企业创造更多的机会。这次参会主要是为了考察更多优秀的以色列项目，此前APUS已经通过合作伙伴加大市场推广和商业化变现合作，也将尝试用投资、收购的方式，快速取得技术优势和国际化运营人才”APUS创始人兼CEO李涛表示。

在APUS的国际化之路上，完美的产品、创新的技术理念、因地制宜的本地化运营、前瞻性的投资布局，几者并驾齐驱，不断形成合力完善着APUS生态系统平台，也为APUS全球布局奠定基础。

自2014年创立以来，APUS为构建完整的生态系统及APUS产业链， 在全球范围形成了完善的投资布局：在越南投资当地游戏平台——鹿米互动；在印尼投资最大的Wifi运营商——ZOOMY；在国内投资新三板上市公司、网络广告平台——旺翔传媒；以及投资全球游戏平台——创世乐游等。

此次参与“中以科技创新投资大会”，亦是APUS全球投资布局中的重要一步。早在去年APUS就在珠海设立分支，如今已成为珠海高新区的重要创新企业代表，而珠海既是APUS在国内选定的重要根据地，也是其与国内外创新企业建立合作的枢纽站。未来APUS将继续坚守帮助中国企业出海的使命，践行“一带一路”倡议，将中国互联网行业成熟的产品、技术、资金、商业模式输出海外。