亚马逊Prime会员日首登中国 独享跨时区46小时全球畅购

亚马逊宣布，第三届亚马逊Prime会员日定于2017年7月11日全球同步开启，将在全球13个站点同步举行，亚马逊中国将首度加入Prime会员日。

CNET科技资讯网 7月3日 北京消息：6月29日，亚马逊宣布，第三届亚马逊Prime会员日定于2017年7月11日全球同步开启，将在全球13个站点同步举行，亚马逊中国将首度加入Prime会员日。同时，凭借亚马逊海外购对亚马逊多个海外站点的覆盖，中国的Prime会员日将于7月10日17点与亚马逊日本同步开始，并于7月12日15点与亚马逊美国同步结束，独享跨时区“一日”46小时不间断全球购物狂欢，堪称亚马逊13大站点中最长的Prime会员日。此外，中国的亚马逊Prime会员日网罗了来自亚马逊中国及亚马逊海外购的数千个国际大牌强势助阵，集结了数万个超值Prime会员专享优惠，实现全品类和优质热销爆款的全面覆盖。

亚马逊全球副总裁暨亚马逊中国总裁张文翊表示：“在中国推出的亚马逊Prime会员服务是亚马逊全球首个提供跨境订单全年无限次免费配送和国内订单零门槛免费配送的会员服务。目前，Prime会员服务已经涵盖了亚马逊海外购商店中来自亚马逊美国、亚马逊英国和亚马逊日本的超过1000万的纯正海外货，以及来自亚马逊中国网站的超过900万的高品质选品。亚马逊Prime会员服务在中国自推出以来一直保持高速发展，截止目前已经为中国Prime会员节省了过亿元人民币的运费。现在我们很高兴将亚马逊Prime会员日首度带到中国，为中国的Prime会员提供更多价值，为他们打造一场真正的全球狂欢。”

中国Prime会员独享跨时区“一日”46小时全球畅购

亚马逊Prime会员日期间，中国的Prime会员不但能享受到亚马逊中国的优惠，还能通过亚马逊海外购享受时时同步亚马逊海外站点的专属特惠折扣，覆盖了母婴玩具、服饰鞋靴、箱包首饰、红酒美食、厨房用品、生活百货、智能数码、居家户外等多个备受中国Prime会员喜爱的品类。中国Prime会员日的跨时区“一日”46小时狂欢中，Prime会员专享的镇店之宝、Z秒杀和直降折扣三种优惠方式将一齐登场，不断带来极具竞争力的低价折扣，Z秒杀活动更是每5分钟更新一次，为Prime会员打造了“一日”46小时不间断的畅购狂欢。

携手数千国际大牌推出数万个Prime会员专享优惠独家定制爆款强势助阵

Prime会员日期间，亚马逊中国携手全球数千个国际大牌倾力打造了数万个Prime会员专享优惠，将时下备受消费者欢迎的热门大牌收罗其中，比如，倡导现代科技和功能品质的德国卫浴品牌Hansgrohe汉斯格雅、全球领先的优质旅行箱品牌Samsonite新秀丽、风靡全球的丹麦玩具品牌LEGO乐高、澳大利亚葡萄酒的象征Penfolds奔富、世界最大的电子产品制造商之一SONY索尼、世界知名休闲鞋品牌Skechers斯凯奇、德国百年高端餐具品牌WMF福腾宝、世界著名玩具集团Hasbro孩之宝等国际知名一线大牌都将带来多重惊喜好礼。更有众多国际大牌在Prime会员日期间特别独家带来定制款惊喜，如由世界葡萄酒巨头TWE澳大利亚富邑集团推出的90+俱乐部特供礼盒、备受骨灰级粉丝推崇的LEGO乐高粉丝珍藏礼盒以及出行必备的新秀丽 CRUISAIR DLX系列拉杆箱等，全面满足Prime会员追求个性与品质的多层次购物需求。

Kindle电子书阅读器强势助阵Prime会员日

亚马逊Prime会员日期间，非Prime会员的中国消费者购买任意一款Kindle电子书阅读器，均可免费获得为期12个月的Prime会员。刚刚发布的Kindle X 咪咕电子书阅读器也将领衔加盟这一超值活动。同时，如果Prime会员购买任意一款Kindle电子书阅读器，则可获赠70元电子书券。

“个性化”推荐量身打造便利化购物体验

亚马逊Prime会员日将畅销折扣商品的信息基于Prime会员的购物兴趣进行展示。无论是潮范大咖、酷宝辣妈、家装大神、数码先锋、民间食神还是阅享书客，都可以通过这种方式更方便地找到自己喜欢的优惠商品。同时，为了方便Prime会员更快了解到关于Prime会员日的活动详情，亚马逊中国还将在Prime会员日主页推出“入场‘强攻略’”，为Prime会员提供Prime会员日选购指南。

亚马逊Prime会员日是亚马逊为回馈全球Prime会员而专门打造的年度钜惠狂欢，于2015年首次开启，也是全球规模最大、优惠活动最多的购物狂欢节日之一。2016年亚马逊Prime会员日获得了前所未有的成功，全球消费者订单量超过了2015年Prime会员日的60%之多，同时，Prime会员的单日增长量也远超以往。今年伴随着中国、印度和墨西哥的首次加入，亚马逊Prime会员日也将为全球Prime会员带来更多惊喜。