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达沃斯论坛为何圈地宽 源为全球问题融资平台

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全球经济论坛是学术界向投资融资界指明未来投资方向，是解决全球各种问题初期融资平台啊。

作者：克丽 来源：CNET科技资讯网 2017年7月3日

关键字：机器人 全球气候 无人驾驶 2017大连达沃斯

CNET科技资讯网 7月3日 大连消息（文/克丽观察）：2017夏季达沃斯全球经济论坛第二天95个论坛我从前天拿到资料开始就发现300个论坛不仅数量多听不完而且范国宽到从气候到基因、从科技到中医、从材料到能源无所不有各种论坛全暴露了现存问题全能牵上经济发展明白了，原来全球经济论坛是学术界向投资融资界指明未来投资方向是解决全球各种问题初期融资平台啊。

我这两天每天奔波早上一早进场下午6点多离开参加过教育、量子计算、无人驾驶、机器人、气候、环境、气候等9个论坛特别是今天听了关于全球气候、全球环境、量子科学、人体器官再生等4论坛后总结如下:

1、全世界应该给碳定价并涨价为碳定价就是为污染定价;

2、定价涨价是为了为污染买单;

3、认为改善气候减少排碳有23万亿美元市场(不知咋算出来的）;

4、有关组织联合金融机构为气候变暖发行了绿色债卷有人认为我国养老金买绿色债卷有空间(我认为是瞎忽悠);

5、有专家认为现在全球气温己上升了1度时，抓此事为时己晚不要等气温升2度时，再抓就来不及了;

6、我不明白，买了绿色债卷投资环境改善的利息谁付?是银行再以更高利息借给企业吗?

7、在环境论坛上看到动态地图只有中国城镇化在扩大也只有中国污染最严重城镇化进度和污染化程度成正比;

8、无人驾驶、机器人、可穿戴设备、人工智能、量子计算的论坛等所有不成熟的高科技产品、及其业态的展示、论坛都向资本方指明了未来投资方向。

9、我在下午115分一2:30分创想研究室举行的量子科学论坛上果然认识了一位投资商对于量子计算机他似乎很感兴趣并且知道的不比我少而且他说他已经投入了量子计算相关边缘项目;

10、在长达75分钟量子科学论坛第四轮分组讨论时我同桌一位自称是投资家的外籍人提问，目前量子计算机的挑战到底在哪里再次证明了我标题观点。

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