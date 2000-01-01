途游获得2017《中国企业家》未来之星百强

近日，《中国企业家》杂志发布了《2017年未来之星100强企业》榜，手游棋牌公司途游游戏荣膺“未来之星——中国最具成长性新兴企业”百强，成为唯一一家上榜的游戏公司。

CNET科技资讯网 7月3日 北京消息：近日，《中国企业家》杂志发布了《2017年未来之星100强企业》榜，手游棋牌公司途游游戏荣膺“未来之星——中国最具成长性新兴企业”百强，成为唯一一家上榜的游戏公司。

途游游戏荣膺2017《中国企业家》未来之星百强

据了解，“未来之星”榜单由《中国企业家》杂志于2001年启动评选，至今已连续举办17届，颇受行业和投资界认可。“未来之星”百强榜更是堪称企业界潜力、新星风向标，在过去16届评选中，榜单上不乏腾讯、百度、京东、小米、滴滴等企业，它们如今已成为各细分领域的行业巨头。

中国企业家“未来之星”百强榜：途游是唯一一家游戏企业

在未来之星评审委员会看来，作为中国排行前三的棋牌游戏公司，途游公司首推“平台化”产品运营理念，首创微信红包赛，迅速抓住了再度崛起的棋牌消费市场，以3亿+下载量、超300万日活跃领先于行业增长，稳坐棋牌游戏第一阵营。在不断布局自身业务的同时，其也着力通过诸如TUPT等品牌赛事，普及棋牌文化及传递绿色竞技理念。

再度崛起的棋牌消费市场

移动互联网的高速发展、移动端设备的快速更迭，让走过了20年之久的棋牌市场再度爆发。2016年，大量资本涌入棋牌游戏。马云和史玉柱以44亿美元收购以色列棋牌游戏公司，昆仑万维联合辰海科译20亿收购闲徕互娱，天神互动拟9.8亿收购一花科技100%股份。在资本加持下，棋牌手游公司一路攻城夺池，意在聚拢更多用户。

2016年，更被行业认为是国内棋牌游戏具有里程碑意义的一年。

据第三方数据显示，目前，国内棋牌类游戏用户规模达到2.58亿人，同比增长5.9%，平均每5人就有一个棋牌类游戏用户。2016年棋牌游戏市场规模达到58.6亿元，移动端几近占据了半壁江山，达到28亿元。

20年间，棋牌游戏也历经了三次变革。从1.0时代的联网一起玩，到2.0时代比赛模式，结合线上线下，3.0时代房卡模式、朋友场出现……从PC端走到移动端，棋牌游戏企业也不断实现创新突破。

创新商业运营 3亿人的智力竞技平台

诞生于移动互联网开始兴起背景下的途游，一开始就将战略核心聚焦在移动端，瞄准移动人群的碎片化休闲时间，并逐渐扎根发芽。从2014年到2016年，三年间，公司净利润实现了百倍增长。

途游游戏总裁郭子文介绍说，途游游戏APP以平台化的理念运营产品，旗下产品还包括：捕鱼大作战、方块大作战、德州扑克、麻将、象棋等数十款款休闲竞技手游，多数可以通过下载途游APP进行一站式体验。

途游游戏与《澳门风云3》的影游联动开创棋牌行业先河

“我想很多人对途游的了解，源于我们与《澳门风云3》、《大闹天竺》的影游联动。我们希望用户有这样一种感觉，棋牌产品和影视作品等一样，是最贴合生活的休闲娱乐形式，同时也是实现参与到全民运动，智力竞技一个轻松便捷的途径的一个轻松便捷途径。”郭子文表示。

在途游斗地主的APP上，每天至少有300万人登陆游戏，参与超过2000万局比赛（赢取红包、话费及各类主题的实物赛、现金赛），三年间，途游APP累积开赛超过200亿局，相当于为3亿人实现智力竞技。

打造TUPT赛事品牌传递棋牌绿色竞技

6月18日，“2017 TUPT途游扑克锦标赛”首个分站赛在武汉落下帷幕。三位选手率先获得了2017TUPT全国总决赛资格，向百万总冠军奖金发起挑战。

通过直播实况，TUPT武汉站赛况同时传递给上万棋牌爱好者

郭子文介绍说，“TUPT途游扑克锦标赛”是途游创办的赛事品牌，2017年主要围绕斗地主产品，通过“电视-互联网-线下”三位一体整合化运营、推广，全面带动玩家关注和参与。在赛事设置上，我们率先进行了棋牌“电竞化”尝试。武汉站上，除48位选手及场外观众，共有5家直播平台对赛况进行直播，同步传递给10余万棋牌爱好者。

这一切来源于国家体育总局对棋牌斗地主比赛的认可。2016年，途游游戏成为国家体育总局棋牌运动管理中心首批战略合作伙伴，获得了竞技二打一全国锦标赛承办授牌，正式成为“棋牌竞技国家队”的一员。

在他看来，斗地主是一项全民性的休闲益智运动。国家的支持、移动互联网的发展，让其以智力竞技、绿色竞技的面貌走向专业赛场成为可能，这也是举办TUPT赛事的初衷。我们希望通过移动比赛、电子竞技、赛事直播等手段，将棋牌文化从1.0时代的小圈子娱乐，借助TUPT比赛开启一个全民休闲竞技的2.0时代。

有行业分析人士指出，在国家大力支持电竞行业的同时，棋牌竞技或将也成为一个领域分支。棋牌竞技国家队的成立，更是让棋牌竞技专业化、系统化、全面化，其背后折射出的是棋牌游戏在未来的新发展趋势。