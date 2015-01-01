摩托罗拉系统公司任命富莉莉为中国区总裁

富莉莉女士是一名在高科技和通信行业拥有超过 25 年经验的高级管理人员，曾在数家领先跨国公司担任过销售、战略、渠道和业务开发领域等不同职务，在销售和面向最终用户的深度接触式直销方面累积了丰富的经验。

CNET科技行者 9月19日 北京消息：摩托罗拉系统公司近日宣布，任命富莉莉女士为摩托罗拉系统（中国）有限公司总裁。通过全面领导市场和销售、政府事务、行业合作伙伴关系建设、中国区治理与合规运营等公司事务，富莉莉女士将作为摩托罗拉系统在中国这一战略市场面向政府相关部门、主要客户以及渠道合作伙伴的主要负责人。

富莉莉女士是一名在高科技和通信行业拥有超过 25 年经验的高级管理人员，曾在数家领先跨国公司担任过销售、战略、渠道和业务开发领域等不同职务，在销售和面向最终用户的深度接触式直销方面累积了丰富的经验。

富莉莉女士在建设不同职能领域的高绩效团队方面亦有建树。她曾带领团队进行大型交易洽谈和建立关键性的合作伙伴关系，还制定了高影响力战略和计划，为公司带来突破性的成果。

在通信行业逾二十年的从业经历，使其对通信行业的发展历史和未来趋势有着深刻的洞察力和精准的判断。凭借对市场状况的深入了解和敏锐的商业触觉，富莉莉女士将负责规划摩托罗拉系统在中国的未来发展战略，继续引领摩托罗拉系统迈向移动智能的新时代。

植根中国三十年，摩托罗拉系统一直致力于为用户打造符合本地市场的解决方案，帮助用户在关键任务通信中提升工作效率及安全性，并制定最优决策。