197家世界500强企业数字化转型的背后，华为全栈式ICT平台坐镇 

我想没有哪一家航空公司希望听到乘客如此抱怨，或者替机场“背锅”，但应对乘客行李追踪这个普遍性问题，机场就应该考虑数字化转型了。在2017华为全联接大会期间，华为携手众多世界500强企业展示最新数字化转型成果，其中就展示了华为的智慧机场解决方案。华为企业BG Marketing 与解决方案销售部总裁袁千介绍：“截止目前，世界500强中已有197家，前100强中有45家企业选择华为作为其数字化转型的伙伴。”其中包括DHL、微软、英特尔、SAP、飞利浦、霍尼韦尔、迪拜机场、意大利电力等等。

全球最大机场之一的迪拜机场就通过华为智慧机场解决方案完成了数字化转型。迪拜机场技术与基础设施项目管理主管Rob Newman说，去年迪拜机场客户客流量8700万，他们的需求是提高系统可靠性和服务器的可用性，降低运营成本。于是找到华为。

华为企业BG交通系统部总裁袁希林补充了目前机场面临三个挑战：第一在于用户体验，如何为旅客提供更好的体验，如何追踪乘客的行李；第二个挑战是机场的运行，客流量较大的机场如何提升机场运行的安全和效率，如何提升航班进港和出港的效率，以及如何更好地管理机场航班服务；第三在于机场的安全，比如监控视频也给机场的存储带来了压力。

针对迪拜机场，华为打造了认证预制模块化数据中心，正式上线后，承载的业务几乎覆盖机场的所有环节，包括航班信息和机场运营、乘客运输和行李服务、连接和网络服务、安检、视频监控、企业业务运营、设施维护等等。凭借弹性、快速部署、可靠、节能、易维护和低成本的特点，该数据中心为迪拜机场的业务高效运营提供了保障。

除了迪拜机场，华为还为新加坡的樟宜机场提供POL解决方案——POL（Passive Optical LAN）被称为无源光纤局域网——用光纤去替代传统局域网中95%的网线，实现一张光纤网承载所有业务。目前华为服务了全球40多个机场。

袁千介绍到，华为已成为越来越多企业数字化转型的合作伙伴——华为产品提高了全球1000多家制造企业的生产效能，开放架构的金融方案为全球300多家金融机构业务加速创新，行业管理链条提高了260多家油气企业产业链管理效率，智能电网方案优化了全球170家电力公司输配电业务，物联网方案节省了全球100多家运输企业的运维成本等。

企业都在考虑如何转型，然而华为一个平台承接万物

袁千援引IDC、Gartner报告指出三组数据：1、目前64%的企业已经成为数字转型的实践者，2、全球两千家跨国公司中，67%的CEO已经把数字化作为核心战略，3、世界一百强在2017年底会完成数字化转型的计划。并强调：“数字化转型已经跨越‘要不要’阶段，进入‘如何做’阶段”。

未来数字化企业将围绕数据的产生、传送和处理来建立，这时候，企业需要一个基础平台，能联接智能、数据、万物，聚合合作伙伴，开发丰富应用。

华为方面强调，从网络、计算、存储等数据中心硬件基础设施方案，到云计算生态资源管理；从视频云、金融大数据、电力物联网的行业应用，到混合云的部署以及物联网平台的搭建，华为一应俱全。

2016年，华为企业BG发布了“平台+生态”战略，基于全栈式ICT基础设施，提供水平解决方案，再深入到各个行业里提供行业解决方案。

图：华为全栈式ICT基础设施

产品方面，华为今年发布存储新一代全闪存阵列OceanStor Dorado V3、新一代服务器FusionServer V5等产品。2017华为全联接大会期间，华为还发布了混合云解决方案FusionBridge、公有云解决方案FusionCloud Stack和新一代智能云硬件平台Atlas，以及“智联万物”的全新网络架构和新一代SD-WAN解决方案。

水平解决方案方面，华为的园区Campus，能支持语音、视频、数据和IoT万物互联的场景，针对不同的链路进行统一的管理和配置，做到自动化、集中化和统一化，将网络部署时间压缩到15天，降低TCO（总体拥有成本）。

本次HC，华为首次提出“平台+连接+生态”的企业物联网发展战略，完整阐述了企业物联网全套解决方案，包括华为企业物联网一站式服务平台OceanConnect IoT、企业无线宽窄一体、授权非授权频谱全适配的综合接入方案、端云协同的智能边缘计算，以及从芯片到平台的全面安全保障。华为物联网解决方案已在智慧城市、梯联网、智能楼宇、共享经济多个领域得到应用。