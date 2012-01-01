企业大楼曾经堆满机房和线缆 现在,一张光纤网取缔95%网线

CNET科技行者 9月18日 北京消息（文/周雅）：早在2013年，一些分销商、制造商、集成商以及行业咨询公司意识到，企业网络的传统部署已经out，不仅楼宇堆满了机房和线缆，而且前期有大量工程投资、后期还有高昂运营成本。他们于是想到一个解决方案：一张光纤网络取缔传统局域网中95%的网线，并共同推进一个非盈利组织全球无源光纤局域网联盟APOLAN（Association Passive Optical LAN）在美国成立，从此POL解决方案辐射了北美、拉丁美洲并扩展到欧洲，在美国政府部门以及诸多大型公司随处可见POL解决方案。现在，2017华为全联接大会期间，APOLAN亚太分委会正式成立，首批成员包括华为、3M、IBM、长飞、博为、普天、Ectivise、VT group八家公司，华为担任首届分委会主席。

APOLAN亚太分委会的成立，主要是为了加速推进企业园区无源光纤网络应用，对此APOLAN亚太分委会主席、华为接入网产品线副总裁张晓亮，华为企业网络接入营销支持部部长王怀东，长飞光纤、光缆股份有限公司总经理聂磊，以及3M通信市场部资深专家Oliver Cheung接受了CNET采访，详解这个在中国乃至亚太地区还较新鲜的解决方案。

APOLAN亚太分委会

一张光纤网，搞定了企业园区所有网络业务

企业为何需要改变网络部署方式？“在数字化转型时代，企业需要一张网络能够承载所有的“物”接入，全光纤POL网络或许是最佳选择。”华为接入网产品线总裁王正安表示认为。正如开篇所提，传统的企业网络，譬如办公大楼，都是烟囱式网络，部署了大量机房和线缆，包括光纤、同轴电缆、双绞线、网线，这样一来，办公楼需要两层或者三层来完成网络部署，如果是大型企业园区，则需要更多级网络，复杂至极；而且，很多年代久远的园区楼宇网络已经比较老旧了，而网线通常是金属、铜材料，过一段时间会腐蚀、生锈、氧化等等，这时候就需要改造了。

而区别于传统的网线局域网架构，POL（Passive Optical LAN）解决方案被称为无源光纤局域网——用光纤去替代传统局域网中95%的网线，实现一张光纤网承载所有业务。POL技术基于PON（Passive Optical Network）/10G PON技术，依托无源光纤ODN(Optical Distribution Network)网络，实现光纤到末端的解决方案，最初在运营商网络部署，包括电信、联通、移动，也就是所谓的“光纤到户、千兆到家”。

现在，APOLAN亚太分委会为企业带来的POL解决方案，已经应用于企业办公楼宇、大型园区、酒店、交通、医疗、地产、教育、旅游等众多行业。

张晓亮介绍，POL解决方案最大的特点在于，一根光纤可以承载所有业务，实现企业免机房建设，大大降低了企业工程投资、后期运维及运营成本；

其次，POL解决方案所谓的一张无源光纤网，可以发挥光纤网络长距离覆盖优势，协助企业覆盖20公里范围，而传统网线只能覆盖100米。在此华为还做出了一些独有的功能，譬如，为了保证链路的安全性能，华为开发了故障导换系统，一旦链路有故障，会在50毫秒之内马上切换到另外一条线路。再譬如，由于光纤距离长，需要减少它的维护量，华为开发了光纤链路自动诊断系统，能够把故障定位点诊断精确到0.5米，免去了维护人员跑线路的工作量，而传统的网线局域网中的网线是排障盲区，基本上报障之后需要从各层级有源设备开始排障，很可能到最后才发现是网线问题，所以维护管理难度很大；

第三，为企业打造一张面向未来10G平滑演进的光纤网络，实现无处不在的WiFi体验、更大带宽、更低时延、多业务融合承载。

第四，POL解决方案可以发挥光纤网络综合承载多种业务的优势，实现所有数据汇聚在一张网络，为大数据分析提供便利。这些都是企业数字化转型的必要条件。

APOLAN亚太分委会的“幕后人”：华为

APOLAN全球组织架构一共有32个成员，创始成员包括Tellabs、3M、美国康普公司（commscope）、Leidos、康宁公司、IBM、DASAN Zhone Solutions (DZS)。

具体到亚太分委会，由华为从2016年开始推动，经过一年多时间至此才宣布成立消息。

尽管在亚太地区，尤其是中国，POL解决方案很新鲜，甚至，多数企业并不熟悉光纤的熔接和施工，对POL技术的接受就有一个过程，而且POL与上下游原有的企业应用系统集成也存在挑战，然而这一点也不影响王怀东的判断：POL市场将来的潜力巨大。

而这里所说的光纤，并非传统光纤。聂磊表示，传统光缆里面很多有油膏，它接近一种液体，仅局限于水平放置，但不适合高楼层的垂直放置，因为一旦把传统光纤竖起来油膏自然而然就会下沉，沉到一定程度会积满底部，因此长飞光纤、光缆公司提出单独的解决方案，比如提供微网、微缆、隐形光缆等等。

而华为的优势在于端到端的解决方案，从接入层，包括企业级光猫、无线WIFI，ODN网络等；到汇聚设备OLT，核心层，包括核心交换机、安全防火墙、IT等，最后到应用层。涵盖了产品、服务、解决方案。

一直以来，华为都在持续推动POL产业发展。从2016年2月成为APOLAN铂金会员，到2016年3月发布POL解决方案，再到2016年7月发布Agile POL全球体验中心，2016年9月举办了POL产业论坛，2017年3月发布Agile POL解决方案，一直到2017年9月成立APOLAN 亚太分委会。

到目前为止华为的POL解决方案覆盖教育、酒店、智能楼宇、铁路、智能电网。王怀东介绍了其中两个应用案例，第一个是英国Bourne Leisure（BL）项目，BL是英国目前排名第二的度假村酒店集团，它提供了全英国57个著名的酒店、游乐场服务，BL传统解决方案的游乐场Wi-Fi覆盖率只有30%，在使用了POL解决方案之后，已经完成10个游乐场改造，带宽提高了一倍，Wi-Fi覆盖率100%；第二个案例是意大利国家电力公司Enel，Enel传统网络因为延迟问题导致云业务体验不好，改造成POL解决方案之后，端到端延迟缩短到10毫秒以内，大大提升云业务体验，视频播放非常流畅了。

王怀东透露，接下来一个重要目标，就是招募更多成员加入APOLAN，让更多企业接受POL方案。为了进一步推进POL在亚太地区或者中国的发展，华为在全球选了一些样板点以供参观，包括已经完成的重庆的西南大学，深圳华为松山湖基地，西安华为基地，武汉长飞潜江科技园等，后续规划的还有意大利国家电力Enel，英国BL等。