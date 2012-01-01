阿里系将携“十大黑科技”亮相国家网络安全周

“人脸”叠加“眼纹”防护账户安全，大数据驱动数据安全防控体系，历届“国家网络安全周”都堪称各互联网公司科技能力的“竞技场”。

“人脸”叠加“眼纹”防护账户安全，大数据驱动数据安全防控体系，历届“国家网络安全周”都堪称各互联网公司科技能力的“竞技场”。

9月15日下午，“2017网络安全博览会暨网络安全成就展”（下称网络安全周）媒体见面会在上海国家会展中心举行，这意味着自16日起，今年的网络安全周将正式启幕，作为主要参展商，阿里生态体系这次带来了“十大安全黑科技”。

今年网络安全周仍以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题，由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、新闻出版广电总局、全国总工会、共青团中央等九部门共同举办，自9月16日持续至24日。

“以新安全智能技术诠释阿里巴巴‘为人民’的独特社会价值, 以群防群治全链路安全体系构筑“靠人民”的网络新生态。”媒体见面会当天，阿里巴巴集团安全部相关负责人透露，今年阿里将在展馆设置安全科技体验区，通过产品在生活场景的应用，围绕“智能新安全，网络新生态”，呈现包括阿里巴巴集团安全、蚂蚁金服安全和阿里云安全在内的整个生态体系的全链路安全防护能力。

“以前用户更关注资金安全，如今数据安全、隐私保护也备受关注，尤其在整个网络黑灰产业链的作案手段不断翻新的背景下。”蚂蚁金服副总裁芮雄文介绍，在历次参加的网络安全周上，阿里巴巴全面展示了自身在交易、支付、电商生态、云计算、企业安全、个人用户保护等领域的强大安全防护能力。

安全技术无止境，每年，阿里巴巴都会集合各业务线安全力量，通过大数据技术优势积极输出安全能力，并将贴近民生的安全产品和内容带给用户。从保护平台自身安全逐步走向更好保护生态体系中所有合作伙伴的安全，不断提高整个生态的安全水平。

在阿里生态体系里，无论是与国务院联席办共建的钱盾反诈骗平台，还是和公安部刑侦局合作开发的“伪基站实时监控平台”，以及为解决电商生态数据安全风险，由阿里生态安全团队搭建的以大数据驱动为核心的数据安全防控体系——御城河等网络安全产品、项目，都科技感满满，也都在提升整个行业的安全水平。

阿里巴巴集团CEO张勇在参加2016国家网络安全宣传周时曾提出，网络安全是现代商业发展的基础设施。

阿里生态体系在网络安全能力方面的建设有目共睹。

蚂蚁金服安全通过实时风控系统，叠加“人脸”、“眼纹”等生物识别技术，为账户安全提供安全防护保险。同时还启动了“反诈益起来”行动，推出“反欺诈网络风险预警智库”。一年多来，预警智库已累计覆盖人群2亿人次。

阿里云安全则在帮助全中国（大陆）37%的网站成功抵御16亿次攻击，每日防御2000次DDoS攻击。

与此同时，阿里还积累沉淀并向整个商业生态贡献出“数据安全成熟度模型（Data Security Maturity Model, DSMM）”，旨在保护消费者、合作伙伴利益。目前，基于DSMM起草的国家标准也已进入征集意见稿阶段，有望年底发布。