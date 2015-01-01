全国双创周天猫精灵展示“未来之家” 阿里人工智能技术赋能“双创” 

9月15日至21日，上海将迎来全国各地的创业者，集中展示一年来“双创”发展的最新成果。在今年的双创周上，阿里巴巴也带来了两款人工智能产品：智能音箱天猫精灵，以及用人工智能进行城市治理的“城市大脑”。

随着2017年全国大众创业万众创新活动周主会场的召开，9月15日至21日，上海将迎来全国各地的创业者，集中展示一年来“双创”发展的最新成果。在今年的双创周上，阿里巴巴也带来了两款人工智能产品：智能音箱天猫精灵，以及用人工智能进行城市治理的“城市大脑”。

今年7月，国务院将人工智能上升为国家战略，人工智能也成为业界讨论的热点，天猫精灵和城市大脑也分表代表了人工智能的两个发展方向——以天猫精灵为代表的消费级产品，致力于将人工智能等前沿科技引入寻常百姓家，让更多人能够享受到全新的人机交互体验和更便捷的“未来生活”；以城市大脑为代表的产业应用，则率先将人工智能引入了城市治理规划、工业制造、医疗教育等与国计民生息息相关的领域，用人工智能帮助进行产业升级。

在双创周期间，阿里巴巴展台被打造成了一个“未来之家”，参会观众能够体验到通过天猫精灵用语音控制各种家电的便捷和乐趣。除了家居控制外，现场也能够体验到儿童教育、健身、音乐、声纹购物、叫外卖、充值、百科查询等多种功能。

国家发改委副主任林念修也在阿里巴巴展台驻足，体验了用语音控制落地灯、电视、空气净化器。他与阿里巴巴人工智能实验室负责人浅雪交流了未来人工智能在消费领域的创业前景。“天猫精灵，马云在哪里？”林念修尝试着向天猫精灵提问，天猫精灵则幽默的回答“对不起，我也不知道，这是他的个人隐私。”

据介绍，天猫精灵的多项人机交流技术、深度学习技术都是由阿里巴巴技术团队主导研发的，技术也成为推动阿里巴巴创新的主引擎。阿里人工智能实验室负责人浅雪表示，天猫精灵很快将推出面向不同行业的开放平台解决方案，并开放自然语言处理、深度学习、搜索／推荐算法、知识表示及推理问答系统等核心技术，帮助创业者快速具备人工智能技术能力，并接入阿里巴巴服务生态体系。“天猫精灵已经成为阿里巴巴内部创新的代表，未来也将使能广大创业者，推动人工智能产业创新。”