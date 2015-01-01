 4.95mm微边框昭阳K42开启商用本的设计美学

全新推出的14吋微边框商务本——昭阳K42，采用全新设计语言，首度以4.95mm三面极窄微边框，将14吋全高清IPS显示屏内嵌于13吋机身之中，以高达77%的屏占比为商用本开启全新视界。

在实用与格调间寻找平衡，是商用本的设计之道。昭阳专注商用设计20年，在传承与创新中不断探索商用本的设计美学。全新推出的14吋微边框商务本——昭阳K42，采用全新设计语言，首度以4.95mm三面极窄微边框，将14吋全高清IPS显示屏内嵌于13吋机身之中，以高达77%的屏占比为商用本开启全新视界。

为了达到极致蜕变，昭阳K42将机身重量降至1.32kg，厚度降至15.3mm，厚度可与12吋笔记本一较高下。在性能上，昭阳K42全面升级为PCIe NVMe SSD和DDR4内存，辅以NVIDIA Geforce 2G 独立显卡，为笔记本实现应用程序响应速度和图形图像处理能力的双提升。

全新外观彰显商务格调

在全新的设计语言下，昭阳K42更具商务格调。高质感曜岩黑机身，类肤质涂覆，为笔记本带来良好的观感和触感。打开笔记本，三面微边框的设计令视野开阔。14吋全高清IPS显示屏，72%色域，300nits亮度，画面清晰细腻，色彩逼真绚烂。178°广视角带来开阔的视野，即便会议中同事围绕左右，俯视、仰视、侧视观看屏幕，都不会出现偏色的现象。

除了屏幕升级，为了实现极致轻薄，昭阳K42采用了高刚性、高强度、强散热的镁铝合金材质，确保外壳坚固耐用的同时，将重量降至1.32kg。在厚度上，昭阳K42采用Hybrid Cells Pack电池设计，通过提升电池密度，将55WH大容量电池装进15.3mm极薄机身内，为用户兼顾轻薄与续航。不仅如此，昭阳K42还新增了全新的涡轮快充技术，1小时可充满85%电量。用户出行前充满1小时电量，能够满足一天8小时的超长外出办公。

8秒开机坚守商务本色

性能表现决定商务表现，作为商务办公利器，昭阳K42最高可支持512GB PCIe NVMe固态硬盘，读取速度可达3000MB/s，能够带来系统和应用程序运行速度的显著提升，辅以英特尔酷睿i系列处理器和DDR4内存，性能提升30%，最快可实现8秒开机。此外，昭阳K42还搭载了NVIDIA Geforce 940MX 2GB GDDR5独立显卡，性能比普通显卡提升40%，能够轻松应对多数图形处理需求。除此之外，昭阳K42支持802.11ad超快速Wi-Fi，连接WiGig Dock，最高可实现7Gbps本地网络数据传送速度。

轻薄的机身迸发澎湃性能，需要强效散热。昭阳K42采用仿生学涡轮双蝶翼风扇和高纯度双铜管的高效散热组合，叶片薄至0.1mm，叶轮减重40%，铜管直径达13mm，确保机体温度在人体正常体温之下的同时，带来极佳的静音效果。

仿生学涡轮双蝶翼风扇

匠心传承商务品质如一

品质是昭阳K系列笔记本一贯的坚持，昭阳K42也不例外。为了确保端口多角度插拔无碍，昭阳K42全部端口采用合金锁扣加固，经过25,000次插拔测试，结实耐用寿命长久；180°合金转轴经过30,000次开合测试保证，确保平稳开合；屏幕从普通贴合改为内嵌密封胶条设计，粘合更加紧密，不易脱落；平均无故障时间（MTBF）不低于450,000小时，获得NCTC专业资质认证，业界第一。

接口采用合金锁扣加固

商务办公需要每时每刻的专业表现，联想全新推出的昭阳K42，无论在外观、性能还是品质上，都取得了全新突破，让商务人士在随时随地的高效办公中挥洒商务魅力。