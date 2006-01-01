《魔域手游》打响百亿级IP收官战 重点触及乡镇蓝海

9月12日，西山居世游与网龙联合宣布，双方将联合发行全新一代《魔域手游》，产品定于10月18日公测。

9月12日，西山居世游与网龙联合宣布，双方将联合发行全新一代《魔域手游》，产品定于10月18日公测。作为中国唯数不多的百级亿端游IP，《魔域手游》的公测也意味着中国端游企业全面完成手游转型。

与《梦幻西游》、《剑侠情缘》、《征途》等同量级产品不同的是，《魔域》是中国游戏界唯数不多广受四五六线城镇用户欢迎的产品，行事颇为低调，但却收入不菲。据网龙网络控股有限公司2017年Q2财报显示，《魔域》其五月和六月的每月充值收入均超过1亿元人民币。从其产品属性、用户分布和产品行业风格来看，颇似手游界“快手”。

据业内人士分析，伴随着中国游戏产业的竞争与发展，国内一二三线城市市场基本已被腾讯、网易、西山居等企业瓜分且格局已定。而围绕人口更为广阔的四五六线城市的竞争并不充分，这将是《魔域手游》最大的机遇所在。

《魔域手游》成游戏界的快手 触及四线以下城市

近期，Newzoo发布了《2017年全球游戏市场报告》，报告显示，游戏已经快速发展成全球最受欢迎的休闲娱乐项目。截至2020年，全球游戏收入将从2017年的1089亿美元增长至1284.6亿美元。其中中国游戏收入达到275.47亿美元，成为全球游戏收入最多的国家。

近些年，伴随着智能手机的普及，移动游戏得到了蓬勃的发展。如今，腾讯、网易、西山居等游戏巨头企业已经完成对北上广深等一二三线城市用户的布局后，如何寻找新的增长点成为摆在各游戏企业面前的难题。对于寻求游戏行业新的增长点，不能再将眼光聚焦在城市化进程较快的发达城市中，而应该往更深广的四五六线城市触及。

面对四线以下城市，由西山居世游与网龙联合发行的《魔域手游》的市场核心竞争力，不取决于市场策略，而是通过产品本身在用户群中形成影响力。

在中国游戏产业中，有能力在四五六线城市进行产品推广的企业比比皆是，但其推出的绝大部分产品都已经随着时间的流逝铩羽而归，原因归结于这些产品所缺乏的，是真正能够迎合四线以下城市用户喜好的内容。

《魔域》作为一款在2006年公测的端游产品，已经在中国游戏市场中深耕十一年之久，通过产品本身以及在四线以下城市所推出的相匹配的服务，去迎合用户的需求，是《魔域》与其他游戏企业推出的产品，形成的无法比拟的差异性。

据《魔域手游》项目负责人表示，《魔域手游》是基于《魔域》端游的一种延展，在《魔域手游》中，将端游的自由PK、自由交易等一系列核心玩法进行保留，而这些内容，正是《魔域》端游在积累了十一年运营经验后，所得出的其他游戏企业所无法取代的优势内容，是真正能够满足四五六线城市用户需求的内容。

此外，《魔域手游》或许不是一二线城市主流用户的喜好类型，但是这款产品，将通过迎合四五六线用户的核心需求，备受这部分用户所青睐，目前《魔域》端游的月收入过亿，就是最好的证明。据网龙网络控股有限公司2017年Q2财报显示，《魔域》端游截至到目前，依然具有骄人表现，其五月及六月的月充值收入均超过1亿元。能达到此成绩的端游产品，在中国游戏市场中凤毛麟角。

就好比快手，虽然北上广深的用户对于快手的喜爱程度并不高，但是并不影响其成为四五六线城市用户喜爱的一款产品。目前用铁一般的事实证明其突然爆火，疯狂收割流量。

百亿级端游IP收官之战 国内老牌游戏企业格局已定

随着智能终端的普及，中国游戏市场全面朝向移动端发展，中国移动游戏时代全面来临。

近几年，国内经典端游产品陆续进行手游化的改编，截止到2017年，近乎所有经典端游产品已经完全改编成手游，重磅端游IP在当下市场中寥若晨星。

从目前手游市场发展情况来看，能够快速实现用户转化、积累以及赢得用户广泛关注的移动游戏产品，大多都是曾经在端游时代备受好评的游戏IP。这其中不乏端游时代中的重量级IP，包括了《传奇》、《梦幻西游》、《大话西游》、《征途》、《天龙八部》等产品，如今在各大手游排行榜中，均能看见其身影。

《魔域》端游改编成手游，备受行业及用户关注。2017年，西山居世游与网龙联合发行《魔域手游》，打响百亿级端游IP的收官之战。

目前，包括西山居、盛大游戏、巨人网络、畅游等中国传统游戏企业早已将旗下端游IP实现了手游化，《魔域》在完成手游化后，意味着网龙将加入到这个群体中。至此，中国游戏产业最具影响力的老牌企业无一例外的都完成了“端改手”的进程。

强强联合优势互补 开启巨头联姻合作模式

由西山居世游与网龙联合发行《魔域手游》，产品于10月18日在全平台上线。

随着移动互联网的不断进步以及智能终端的快速普及，移动游戏的市场潜力早已爆发。但在移动游戏行业中，抄袭、换皮等行为和产品的出现，大大降低了移动游戏产品的生命周期，难以在市场中进行有效的拓展，进而形成品牌效应。

同时，此类游戏产品的出现，让大量用户对于移动游戏产品的品质保持质疑态度，使真正优秀的国内原创移动游戏产品在市场中无法显现。

2016年，国内游戏市场在经历一轮洗牌之后，行业内企业间的合作模式正在发生着变化，其中在移动游戏领域表现的尤为突出，同时移动游戏产品正在朝着重度化、精品化运营的趋势发展。

除腾讯与昔日众多端游公司进行产品上的合作之外，西山居世游与网龙联合发行《魔域手游》，这种国内两家老牌游戏企业联合将百亿级端游IP改编成手游的举动，是两家巨头企业联姻式的合作，代表了新模式的开启，为游戏产业内树立起合作标杆，给其他企业指引了未来前行的方向。

从另一个层面看，西山居虽然还没有IPO，但是其背靠金山软件，而网龙已在香港主板上市，通过联合发行《魔域手游》的合作，是中国游戏产业中第一次在两家上市企业之间的深度合作。

双方将通过整合各自企业的资源进行优势互补，强强联合，共同面对新的行业趋势，而此次合作也为双方企业带来了无限可能。

投入2亿宣传费用 与快手等进行合作

《魔域》端游作为一款拥有11年历史的经典网游，在行业关注度以及用户层面具有强大的品牌影响力及号召力。

在庞大的用户量级、收入以及IP影响力的基础上，西山居世游与网龙围绕《魔域手游》项目投入重金，全面增加产品在市场中的竞争力、提升品牌价值，让《魔域》这款百亿级端游IP在市场中写下浓墨重彩的一笔。

基于对《魔域手游》的用户调研结果，将通过电视广告、互联网广告、线下广告、地面活动、玩家口碑传播等线上线下相结合的方式进行宣传。具体计划为与盼盼食品联合投放1亿元电视广告，5000万互联网广告等；同时在社交属性浓厚的新媒体上，结合新媒体的特性，展开相应工作。如与中国一线原创视频社区快手进行合作等。

随着《魔域手游》的即将上线，代表着百亿级端游IP手游化的收官之战，凭借西山居世游与网龙的各自优势、整合各方资源，协力合作将《魔域手游》在市场上的竞争力发挥至最大。