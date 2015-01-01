7000多名哈罗单车用户被扣信用分 263名因恶意骑行停放行为被终生禁骑

共享单车模式的成熟、普及在极大程度上满足了人们对“最后一公里”出行的需求，然而剑有双刃，部分用户的不文明骑行频现，使城市文明建设面临巨大威胁，政府、群众对于将共享单车使用纳入信用评价体系的呼声也越来越强烈。

共享单车模式的成熟、普及在极大程度上满足了人们对“最后一公里”出行的需求，然而剑有双刃，部分用户的不文明骑行频现，使城市文明建设面临巨大威胁，政府、群众对于将共享单车使用纳入信用评价体系的呼声也越来越强烈。

8月，国家十部委联合发布了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，要求推进租赁自行车停车点位设置和建设，同时有序引导车辆运营，各省市也因地制宜陆续出台有关共享单车管理的实施细则。上海、深圳相继宣布暂停新增投放共享单车，武汉、郑州、南京多地交警部门更是建立共享单车“黑名单”机制，违规者有可能被终生禁骑。

近期，哈罗单车披露一组数据，自信用分奖惩制度实行以来，全国共有7047位用户总计受到7282次扣分惩罚，其中有263名用户因严重违规账号被永久冻结、终身禁骑。哈罗单车相关负责人表示，扣除信用分本意不是为了惩罚，而是用个人信用管理的方式规范用户文明停放和骑行。比如，用户信用初始分数为100分，违规停车（小区、地库等）一次扣20分，加装私锁、私自改造车辆扣至0分，当分数低于80分时，租车费用将狂飙猛涨。

与扣分相对应，哈罗用户在正常骑行、上报故障、举报违停经后台审核通过后，信用分会增加一分。据哈罗单车骑行大数据一位负责人透露，截至9月8日，山东东营一位哈罗单车用户以令人咂舌的2953分排在全国的哈罗单车用户信用分首位。哈罗单车方面表示，将给该用户开启终生免费骑行的资格，以鼓励并奖励该用户的文明骑行行为。据悉，这是全国首个终身免费骑行的共享单车用户。

哈罗单车客服负责人姚萍表示，扣除信用分目的不是为了惩罚，而是用个人信用管理的方式规范用户文明停放和骑行，各城市不定期开展的信用分兑换礼品、信用分消费抵扣等类似活动优惠都可以看做是对用户规范骑行的一种奖励。

此前有专家表示，“作为共享经济的参与者，谁都不能‘任性’，有诚信才能有秩序，有公德才能有共享”。信用分作为一个硬性指标，其信用好坏、分数高低将会直接影响用户单车使用。

以武汉交警黑名单机制为例，当用户在使用哈罗单车出现交通违法、拒绝接受交警处罚时，交警将单车车号提供给哈罗单车，哈罗将根据用户的注册信息，视其违规情况扣分，当用户信用分扣至0分时，该账户将被永久冻结，用户则再也不能使用哈罗单车。

为应对部分用户违停的情况，哈罗单车已在多座城市推行网格化管理。“网格化管理力争第一时间响应并处理车辆违停。”上述哈罗单车负责人表示，在车辆投放的商超、学校、医院等用车辆较大区域均有指定的专员维护，引导用户规范停车，并在早晚高峰期间整理规范车辆停放，运维人员对故障、停放不规范的单车可以做到15分钟内响应并处理。

哈罗单车COO韩美认为，以用户体验为核心，以技术为支撑的精细化运营是企业未来应对市场变化的核心竞争力。共享单车企业应该在此基础上，建立更为完善、高效的停放管理系统，将网格化运营落到实处，辅以奖惩分明的信用体系，更好地引导用户规范出行，才能在真正意义上实现“做绿色出行的使者，不做文明添堵者”，提高用户骑行体验，助力城市智慧交通出行“落地生根”，推进文明共享。