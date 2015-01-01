小米MIX2开卖后，MIUI9开发版升级

MIUI9全机型开发版已经陆续开始推送，共覆盖近50款小米系列、红米系列、小米平板系列等机型。

9月11日，全面屏2.0年度旗舰小米MIX2正式发布，售价3299元起，9月15日将在小米商城、京东商城、天猫旗舰店等渠道同步首发。现在，小米MIX2可直接升级使用MIUI9开发版。

同时小米方面宣布，MIUI9全机型开发版已经陆续开始推送，共覆盖近50款小米系列、红米系列、小米平板系列等机型。目前累计使用MIUI9系统的米粉已超过300万。不过需要提醒的是，由于MIUI9稳定版还未发布，小米MIX2新机出厂预装的仍是MIUI8系统，需前往MIUI论坛刷机体验全新一代MIUI9系统。具体刷机方法可在MIUI论坛查阅。

全新MIUI9系统以“快如闪电”为产品设计理念，聚焦手机的基础功能和操作体验进行全面优化，让应用启动速度、浏览网页速度以及游戏流畅度性能提升。此外，MIUI9系统还新增传送门、照片查找、信息助手、分屏等功能。

作为年度旗舰，小米MIX2不仅率先得到最新MIUI9系统的适配，外观工艺同样用心。该机依旧由世界知名设计师斯塔克操刀，四曲面机身搭配陶瓷工艺，中框采用航空7系铝材质，保证舒适握感。该机最大亮点还是正面的全面屏设计，相比一代，小米MIX2屏幕尺寸减小到5.99英寸，采用18:9的设计，进一步减短手机下巴，带来更加震撼的视野效果。

硬件方面，小米MIX2搭载高通骁龙835处理器，内存选择6GB RAM+64GB ROM起步。相机方面采用了在小米5上大获成功的四轴防抖技术，保证了小米MIX2的“拍人更美”。此外，该机支持全球6模43频段，也是目前支持频段最多的手机。

正如小米联合创始人、MIUI负责人洪锋在今年8月一次媒体采访中所讲，“手机系统是智能硬件设备的灵魂，手机的交互和未来的人工智能，都是依靠软件系统来实现”，MIUI系统正是小米手机的灵魂。