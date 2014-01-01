短途旅行一个就够 小米移动电源2C 20000mAh发布，售129元 

小米移动电源2C 20000mAh采用高品质锂聚合物电芯，转化率可达93%，输出容量也高达13000mAh，官方标称可以给小米手机5X充电4.3次，最新发布的小米MIX 2也可以充满3.8次。

2017年9月14日，小米生态链推出小米移动电源2C 20000mAh ，采用高品质锂聚合物电芯，大容量，支持QC3.0，双USB输出，微电流充电，双向快充等实用功能，可以对各种设备进行迅速且安全的充电，中短期旅行只要带这样一款移动电源就够用。小米移动电源2C 20000mAh售价129元，将于9月15日早10点于小米商城/有品/天猫/京东/苏宁易购开售，小米之家当日同步开售。

小米移动电源2C采用白色PC+ABS环保材质，外观表面设计了渐变凹点蚀纹效果，外观素雅有致，保证握持手感的同时还兼具防滑、耐刮花的特点，侧面带有电量显示按键，轻按一下即可显示当前电量。机身仅重358g，可以轻松地放进包里携带。

小米移动电源2C 20000mAh采用高品质锂聚合物电芯，转化率可达93%，输出容量也高达13000mAh，官方标称可以给小米手机5X充电4.3次，最新发布的小米MIX 2也可以充满3.8次。双USB输出接口的设计，单口支持QC3.0设备充电，双口同时输出亦可达18W，可以更快的充满多个设备，例如像长途旅行的火车上，一个小米移动电源2C 20000mAh可以同时给多个设备供电，使用起来方便很多，20000mAh大容量足以应付绝大多数长途旅行所需，出发时带这么一款移动电源，整个旅途的智能设备用电就有了保障。

电池容量不断增加，给移动电源充电的时间也逐渐增加，市面常见的20000mAh移动电源充满电的时间基本在13小时左右，而小米移动电源2C 20000mAh支持双向快充，除去更强大的放电能力，移动电源充电时支持最高18W的充电效率，搭配支持快充的充电器，20000mAh的电量仅需要8小时左右即可充满，即使有突如其来的出差需求，晚上睡觉充上电，早起就可以带着满电的移动电源出门，有小米移动电源2C 20000mAh，出差更安心。

除了更快的充放电速度，小米移动电源2C 20000mAh也支持微电流充电功能，例如小米蓝牙耳机充电仅需要0.06A充电电流，而小米手环充电仅需要0.025A充电电流，部分移动电源的放电截止电流远远超过这个数值，无法对其进行充电。使用小米移动电源2C 20000mAh时只需双击侧面按键，即可进行微电流充电。小米移动电源2C 20000mAh，大容量的充得快，小电流的也能充，出行只要带着它，无需携带各种充电器，有效节省行李空间。

安全方面小米移动电源2C 20000mAh延续一贯的高标准高要求，先进的电路芯片具备9重电路保护：/温度保护/输入过压保护/输出过压保护/输出过流保护/电池过充过放保护/短路保护/硬件级电池过流短路保护/输入防反保护/Reset保护，更安全的同时还能全面提升充放电效率，让用户用的安心。

另外安全规格更高的设计还可以带来更久的循环寿命，市面上常见的移动电源容量保持率在循环120次后就会出现明显的衰减，超过200次之后更是断崖式下跌，按照大众的使用习惯来说，这样的一款移动电源寿命相当于1年多一些。而小米移动电源2C 20000mAh循环300次后容量保持率依然在90%左右，一款移动电源正常使用，可以达到3年左右，更加实惠。

小米移动电源2C 20000mAh售价129元，将于9月15日早10点于小米商城/有品/天猫/京东/苏宁易购开售，小米之家当日同步开售。