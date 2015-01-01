重磅推荐——聚焦2017行业云与大数据高端论坛

由中国通信学会信息通信网络技术委员会主办，中国电信北京研究院承办的“行业云与大数据高峰论坛”将于2017年9月19日在北京·汉华国际饭店举行。

CNET科技行者 9月13日 北京消息：由中国通信学会信息通信网络技术委员会主办，中国电信北京研究院承办的“行业云与大数据高峰论坛”将于2017年9月19日在北京·汉华国际饭店举行。

本次峰会将汇聚华为、联想、浪潮集团、中国科学院大学、清数大数据产业联盟、通信产业网等多家知名机构、科研院所、专家学者和知名媒体。更有行业云、区块链、泛娱乐大数据等多个分论坛的精彩分享，深层剖析前沿技术和发展趋势，同时现场还有行业云白皮书、行业领先技术的崭新发布，以及设立多个优质展位，共同打造一场前沿技术分享与交流的盛宴。

现场嘉宾将带来行业发展最前沿的分享，顶级企业家和技术大咖将带给你们全新的行业云与大数据发展理念，包括：行业云作为中国云计算的重要生态的发展现状与趋势，包括私有云、政务云、产业云等；泛娱乐大数据应用分享；大数据影视营销评估；大数据驱动视觉智能发展，让你能预见未来，看得更远；AI私有云基础的架构的现状与挑战；区块链的发展将颠覆行业发展。

分论坛详细介绍：

分论坛一：行业云

关键词：行业云白皮书、工业云、AI私有云、新城市产业云

论坛当天将进行实验室启动仪式，实验室合作方包括华为、华三、联想、浪潮和大河云联。除此之外，此次论坛将发布行业云白皮书，可作为行业人士了解行业云发展趋势和现状的极具参考价值的资料。与此同时，论坛将邀请到中国电信云计算分公司行业拓展部总经理——怀宝华、联想AI平台和FPGA研究院经理——王奇刚、新华三运营商解决方案部高级架构师——周宏立，将在此次分论坛与现场观众进行分享与交流。

分论坛二：区块链

关键词：区块链、物联网、超级账本

论坛将邀请中国电信2025实验室主任——梁伟，大同区块链技术总监——毕伟，北京科技大学教授——张海君，布比区块链创始人＆CEO——蒋海，北京邮电大学副教授——路兆铭，IBM技术总监——李智宏等人，将在论坛当天针对区块链在不同行业中的发展和运用进行分享。

分论坛三：泛娱乐大数据

关键词：电信大数据、影视营销评估

论坛嘉宾有，中国电信北京研究院灯塔大数据产品总监——钱兵，华策影视数据中心副主任——孟一斐，阿里巴巴文化娱乐传媒大优酷事业群泛文化中心总经理——何冀兵，央视市场研究总经理助理——赵梅，中国电信北京研究院战略规划部研究员——毛彤，酷云大数据研究部总监——吕海媛，数太奇——周蕾，嘉宾将和现场观众分享中国电信泛娱乐大数据的应用与实践，电信大数据影视营销评估应用、综艺节目商业价值的大数据应用、泛娱乐大数据时代下的智能基础设施，影视剧社会化营销效果评估的数据融合和体系创新等，每一个嘉宾的每一次分享，都是对行业发展现状的洞察与思考。

每个分论坛都设计了精彩纷呈的大咖演讲和分享，以及轻松愉悦的茶歇交流环节，将会给相关企业和行业人士的发展带来宝贵的启发。除此之外，每一个论坛都设置了抽奖环节，论坛现场签到即可参与抽奖，惊喜大奖等你来拿。

本次行业云与大数据高峰论坛将为企业和行业人士带来更多关于行业云、泛娱乐大数据、区块链等行业发展最前沿的剖析与观点分享，期待这场精神盛宴！期待9月19号的大咖相见！