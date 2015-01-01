一张图看懂iPhone 8抢购攻略 天猫：我们有“7天优先预购期”

北京时间9月13日凌晨，苹果公司正式推出年度旗舰手机iPhone 8/8 Plus，以及全新一代产品iPhone X。天猫Apple Store官方旗舰店作为唯一和苹果官网全球同步首发的平台也正式揭晓，iPhone 8及iPhone X也将分别于9月15日、10月27日在天猫开启预售。

北京时间9月13日凌晨，苹果公司正式推出年度旗舰手机iPhone 8/8 Plus，以及全新一代产品iPhone X。天猫Apple Store官方旗舰店作为唯一和苹果官网全球同步首发的平台也正式揭晓，iPhone 8及iPhone X也将分别于9月15日、10月27日在天猫开启预售。

（图：天猫直播苹果秋季发布会 iPhone 8及iPhone X天猫首发）

价格方面，iPhone 8售价5888元起，而iPhone X则是8388元起。天猫给果粉们带来了抢花呗12期免息券、送10GB流量等福利。以iPhone 8为例，果粉们抢到花呗12期免息券，每月不到500元就可以把iPhone 8抱回家了。

入驻天猫3年多，苹果与天猫合作日渐亲密。据悉，在今年iPhone 8出街广告中，全球首发的两大官方平台，天猫与苹果官网将同框“秀恩爱”。在此背后，两者将享有7天优先预购期，成为国内买到iPhone 8、iPhone X最快通道。

iPhone8、iPhone X刚上市的一段时间，在非官网渠道势必一机难求，甚至加价销售。据悉，天猫苹果官方旗舰店与官网，共享库存同配送，且放量供应。此外，天猫承诺iPhone绝不加价，保持货源，按照消费者付款顺序逐批次发货。

其实每年9月，除了苹果官网之外，iPhone新品都会选择在天猫全球同步首发，已是惯例。而其他非官方渠道的电商平台只能在22日才能拿到少量的货源，从15日后的整整一周时间，呈现一个缺货、无货状态。

据悉，去年iPhone 7 中国首单也诞生在天猫。来自北京的王先生在上午7点30分拿到iPhone7后，举牌宣称自己是全国拿到iPhone7的第一人。

目前，Apple Store线下零售店覆盖中国9个省和4个直辖市；在天猫上，iPhone不仅深受沿海发达省份消费者欢迎，更由于渠道覆盖范围广，帮助苹果触达到西藏、甘肃、云南等偏远省份的消费者。从iPhone 6S、iPhone SE再到iPhone7，苹果通过天猫也在中国市场取得亮眼成绩。从目前苹果在中国的生态链中可以看出，包括苹果官网、天猫旗舰店在内的苹果自营体系是苹果手机最大的销售渠道。

来自阿里巴巴集团Q2季度财报显示，天猫数码手机本季度同比增长高达50%，超行业第二名10个百分点以上，成为手机行业线上运营主阵地。截至目前，包括iPhone7、荣耀9、华为P10、小米6、OPPO R11、小米MIX2等年度旗舰新品纷纷在天猫首发。天猫已然成为手机厂商首发新机的“标配”。