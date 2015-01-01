 联想发布10款ThinkSystem新品

伴随着英特尔®至强®可扩展处理器家族的发布，联想也在第一时间发布了10款全新的ThinkSystem服务器产品。

CNET科技资讯网 7月12日 北京消息：今天，伴随着英特尔®至强®可扩展处理器家族的发布，联想也在第一时间发布了10款全新的ThinkSystem服务器产品，产品类型覆盖塔式、机架、刀片、高密度服务器等。活动当天，作为Intel的重要合作伙伴，联想受邀亮相发布现场，并展出了3款新品。

Lenovo ThinkSystem 灵活可靠的领先性能系列

据悉，Lenovo ThinkSystem系列是一个涵盖了服务器、存储和网络系统的完整解决方案，以实现端到端客户体验的优势，真正做到了性能优异、灵活可靠的完美结合。ThinkSystem产品家族不仅拥有跨平台和多工作负载的优异性能，且拥有业界领先的灵活性与可靠性。

ThinkSystem建立的全球基准逾30项，可在各个高科技领域通过便捷集成，可提供I/O可扩展性、能高效部署解决方案及重新配置基础设施，充分满足客户快速服务的交付需求，从容应对各类工作负载。此外，其海量存储拥有媲美公有云的灵活性，同时可运行由传统架构迁移而来的应用，最大限度节省客户预算，降低企业运营成本，进一步增加客户业务收入，通过自身实力为客户业务提供金牌保证。

ThinkSystem产品家族适用于不同需求

本次发布的Lenovo ThinkSystem新品包括SD530、SN550、SN850、SR530、SR550、SR630、SR650、SR850、SR950、ST550等10款服务器。在活动现场，联想展出了全新的SD530、SR650、SR850。其中，SD530兼具刀片式服务器的效率、密度及机架式服务器的价值与简洁性，是迄今为止最具适应性的服务器，同时兼备高密度及卓越的灵活性，拥有最大计算容量，不仅在重要的企业工作负载环境下表现优异，在高性能计算和人工智能方面同样可圈可点。

SR650是最佳的2U双插槽服务器，也是全球使用范围最广的服务器类型，具备高度灵活性，拥有Lenovo传承的可靠性，是超融合基础架构或软件定义的存储的理想平台，适用于计算密集型工作负载，功能全面且可扩展；SR850可以带来当前亟需的性能与可靠性，具备优异的可扩展性与多功能性，具体可扩展至4个处理器，可从容适应“面向未来的”数据中心不断发展的需求。

无论是大型数据分析应用、高性能计算，还是超大规模应用或人工智能，ThinkSystem都能帮助客户解决最复杂的挑战。7月20日，Tech World将在上海世博中心隆重召开，会上，联想将正式在中国发布ThinkSystem系列产品及ThinkAgile解决方案，届时将有联想为企业智能化转型度身定制的数据中心解决方案全家族产品面世。未来联想也将继续携手Intel，通过实力互补，发挥叠加效应，打开高科技产品的新局面。