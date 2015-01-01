由于苹果和高通的法律纷争 部分iPhone机型将面临在美禁售

高通公司希望美国国际贸易委员会（ITC）禁止进口某些未使用高通基带芯片的iPhone手机。

CNET科技资讯网 7月12日：高通公司希望美国国际贸易委员会（ITC）禁止进口某些未使用高通基带芯片的iPhone手机。

如果高通公司在最近与苹果公司之间展开的专利诉讼大战中获胜，那么消费者想在美国购买到某些特定机型的iPhone手机将变得非常困难。

近日，高通公司正式向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，指控苹果公司的部分iPhone机型侵犯了其六项专利。作为诉讼的一部分，高通公司希望ITC禁止进口某些未使用高通芯片的iPhone机型，并禁止苹果公司继续销售那些已进入美国的同类设备。

高通公司希望禁售的苹果设备包括：AT&T定制版和T-Mobile定制版iPhone 7和7 Plus机型，以及某些iPad设备。这些设备使用的是英特尔的基带芯片；而Verizon等其它运营商的定制版iPhone，则使用的是高通的基带芯片。这些参数划定了这一禁令的范围，同时也避免了对高通芯片业务的伤害。

高通执行副总裁、总法律顾问唐·罗森博格（Don Rosenberg）在接受采访时表示：“苹果公司不断使用我们的技术，但坚持不支付费用。他们真的让我们别无选择，只能对他们说：‘请停止这种行为’。”

高通公司表示，ITC可能将从8月开始调查这一诉讼，并有望于明年开审。罗森博格称，对相关的iPhone禁售令，ITC可能至少需要18个月才能做出裁决。

除了向ITC提出诉讼，高通公司还在美国加州南部地区提起一项新的专利侵权诉讼。罗森博格认为，此案在ITC做出裁决之前可能将处于搁置状态。

高通公司于本周提交的法律文件，是其与苹果公司之间展开的专利诉讼大战中的最新一击。自今年1月份以来，这两家公司就打响了专利战——苹果公司在美国起诉高通公司，声称这家移动技术厂商的专利技术许可条款对其不公，并希望以更低的费用支付在其设备中所使用的高通专利和技术。高通公司则坚称，如果“如果没有高通的核心蜂窝技术，包括iPhone在内的智能手机就不可能出现。”

一决高下

高通公司是世界上最大的移动芯片供应商之一，它制定了手机连接到蜂窝网络的许多技术标准。其收入来源之一是将专利技术许可给数百家手机制造商和其它厂商。由于高通公司拥有与3G和4G手机相关的专利技术，任何手机制造商生产可连入网络的设备时，都必须向其支付专利许可费，无论它们是否使用高通的芯片。

苹果公司此前通过其合同制造商向高通支付专利许可费，但从今年3月份起，这些制造商开始停止支付专利使用费。苹果公司称，过去的五年里，它始终在努力争取与高通公司签署许可协议，但高通提出的条款并不公平。

高通公司指控苹果侵犯了其六项专利技术。

罗森博格表示，高通公司最新诉讼中的6项专利技术，都不是标准必要专利。他补充说，所有这6项专利都是在2013年到2017年之间获得授权的，其中没有任何一项专利技术包含在苹果的最大的制造商——富士康——与高通签署的专利许可协议之中。

罗森博格还指出：“这些技术确实有助于提高设备的性能和效率，同时也提高了电量的使用效率，使电池续航时间得以延长。”其中一项专利技术涉及到移动图形处理器的架构。它可帮助手机在高清晰度和低画质图片之间切换，以节省电量。另一项专利涉及载波聚合。这一专利技术采用不同波段的无线电频率（手机用来传输数据），并将它们集成到一起。这样手机就能接收到速度最快的可用频率。你可以把这项技术想象成一条拥有三车道的高速公路，汽车可以在车辆较少的车道上进出。另外，高通的专利技术还能让你使用手机将高清视频传输到Facebook上，而不会影响视频质量和过度消耗电量。

高通公司最新诉讼案包括iPhone 7和iPhone7 Plus等机型。罗森博格表示，如果ITC认定苹果公司侵犯了高通公司的专利，诉讼范围还可能扩大到苹果公司未来计划发布的iPhone机型上。

目前尚不清楚高通成功申请到禁售令的胜算究竟有多大。苹果去年曾在专利大战中击败三星，成功禁止了某些侵犯其专利的三星手机在美国的销售。但在禁令开始实施期间，这些设备因为老旧过时，早已不在美国销售了。

编译自：https://www.cnet.com/uk/news/apple-iphone-ban-qualcomm-patent-infringement-itc/