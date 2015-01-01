高通向美国ITC和联邦法院请求iPhone禁售令

高通宣布已向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，指控苹果公司非法进口和销售了侵犯高通六项专利中的一项或多项权利要求的iPhone手机，这六项专利覆盖支持iPhone手机中重要功能的关键性技术。

CNET科技资讯网 7月7日 北京消息：美国当地时间7月6日，高通宣布已向美国国际贸易委员会（ITC）提起诉讼，指控苹果公司非法进口和销售了侵犯高通六项专利中的一项或多项权利的iPhone手机，这六项专利覆盖iPhone手机中重要功能的关键性技术。高通请求美国国际贸易委员会针对苹果公司的侵权进口行为发起调查，并最终发布有限排除令，禁止向美国进口相关iPhone手机和其它产品，以制止苹果公司对高通技术的非法和不公平使用。

高通寻求的有限排除令仅针对非采用由高通关联公司供应的蜂窝基带处理器的iPhone手机。此外，高通还请求了禁止令，以禁止继续销售已经进口的苹果公司侵权产品，并停止在美国境内与这些进口产品的销售和使用有关的一切市场营销、广告、展示和仓储活动。

高通执行副总裁、总法律顾问唐·罗森博格表示：“高通的发明是每一部iPhone手机的核心所在，而且这些发明的覆盖范围远不止于调制解调器技术或者蜂窝移动通信标准。高通的专利组合包含数以千计的专利，我们本次主张的专利代表了其中六项重要技术，每一项技术对于iPhone的功能都是必不可少的。苹果公司持续性地使用高通的技术，却拒绝为此支付费用。此次诉讼旨在制止苹果公司对我们六项专利技术的侵权行为。”

这六项美国专利的专利号分别为：8633936、8698558、8487658、8838949、9535490和9608675。这六项专利技术使得智能手机在实现高性能的同时延长了电池续航时间，其中每项专利技术都以不同方式为智能手机中不同的常见功能实现了上述效果。虽然这些专利覆盖的技术对于iPhone手机的性能至关重要，这六项涉诉专利并非是移动终端中所实施的任何标准的必要专利，也不受任何许可承诺的约束。

高通还于同日在美国加州南区联邦地区法院对苹果公司提起了诉讼，指控苹果侵犯了高通向美国国际贸易委员会提起的诉讼中所涉的相同六项专利。该诉讼中，高通同时请求了损害赔偿和禁令救济。

高通预计美国国际贸易委员会的调查将于8月份开始，并将于明年进行开庭审理。