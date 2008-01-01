高通收购恩智浦出现小插曲：属常规程序

高通470亿美元收购恩智浦（NXP）引起业界的关注，如果顺利，两家公司合并后，年收入将超过300亿美元，成为移动、汽车、物联网、安全、射频、网络等领域的行业领导企业。

6月29日高通首席执行官史蒂夫·莫伦科夫在MWCS2017上海展上接受通信世界全媒体采访时表示，此次收购具备良好的业务互补性，不管是监管部门还是合作伙伴，对于这一收购接受程度很高，完成收购后高通能为客户提供更好的服务并支持他们实现向智能互联时代的快速转型。

据悉，高通已向包括中国在内的数个国家和地区提交了申请，每个国家和地区监管机构的审批阶段和进度不一样，通过全部的审批并完成最终收购还需要一些时间，目前此项收购已经得到美国监管机构和中国台湾地区公平交易委员会的批准。不过，最近这一收购案遇到一点小插曲。7月1日，欧盟委员会表示已暂停高通收购恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors)交易的审查，原因是两家公司未能提供相关信息。欧盟暂停收购审查对于此项收购会有什么影响呢？

欧盟暂停收购审查只是流程问题，已多有先例

首先明确概念，“暂停审查”是收购审批流程中的常规程序，而绝非是像个别媒体在转载这一消息时所理解的“欧盟暂停高通收购NXP”，将欧盟暂停高通收购恩智浦交易的审查曲解成欧盟是以“暂停”的方式叫停了高通收购恩智浦。

显然，做出这种解读的媒体，对重大并购案的全球审批流程不甚了解。暂停交易的审查与暂停交易是两个天壤之别的概念。此次欧盟暂停高通收购恩智浦的交易审查，仅仅是审查程序的暂停，而绝不是交易的暂停。目前，欧洲委员会的审批也进入到第二阶段。通常来说，欧洲委员会在对复杂的并购案件进行第二阶段的深入审查时，经常会暂停计算时限，这是为了给申报企业以更多时间去准备相关材料，来打消委员会的疑虑，使之能够最终批准交易；这是在不违反法定期限规定的情况下展示的灵活性。正如欧盟委员会竞争事务处网站指出的，如果申报企业还没有将所需的重要答辩材料提交给委员会，那么审核倒计时的计时表就可以被暂停，直到所缺信息最终补充进来为止。这种暂停对于进入第二阶段深入审查的复杂并购案件来说，完全是一个常规的程序。

其实审查暂停是各国政府机构审查环节中一个正常的程序。以往非常多的并购案都经历过类似审查暂停，以便给申报企业更多的时间去准备答辩材料，使之能够最终批准交易。比如2016年的陶氏化学收购杜邦案、2015年的GE收购法国阿尔斯通的铁路业务一案、2012年UPS和TNT天地快运合并案，以及Oracle收购PeopleSoft一案，欧盟都曾经暂停过审查程序。但只要申报企业补充了相关资料，时限就会继续计算。事实上，上述四起并购最终都得到了欧盟委员会的批准。

国际著名律师机构Hogan Lovells今年发布的一份报告表明，“审查机构已经广泛地使用暂停审查时限这一程序。去年的一项决策评估显示近三分之一的进入第二阶段深入审核程序都被暂停过，平均的暂停期为30天。”所以说，高通收购恩智浦这样一个业界比较重大的交易案，审核暂停是一个正常的步骤，它不说明任何好的或坏的结论判断。审查暂停仅仅意味着需要提供更多信息，而一旦所缺信息补充完毕，审查倒计时将再次启动。所以，国内个别媒体显然错误解读了欧盟的决定。

高通收购恩智浦有利于产业发展

高通收购恩智浦堪称半导体业内迄今为止最大的并购案。恩智浦目前是全球最大的汽车用芯片供应商，全球客户超过2.5万家。2016年10月，高通宣布以每股110美元现金的价格收购恩智浦半导体公司所有已发行的普通股，总收购价值约470亿美元。分析人士认为，收购恩智浦是高通布局物联网科技路线的重要一步，将使高通在移动系统级芯片、车载半导体、物联网及安全、通讯网络等技术领域获益良多。同时，恩智浦庞大的市场分销渠道也是高通此次收购的目标之一。

作为智能手机最大的芯片供应商，高通近30年来成为移动通信市场最大的赢家之一。依托于在无线连接和移动计算领域的深厚技术积累，高通近年来也在移动PC、汽车、物联网、服务器芯片等新兴领域积极布局。。随着5G、物联网的到来，一个百万亿级的市场正在形成。预测显示，在今后10-15年里，全球连接到互联网里的终端会达到上千亿的规模。因此，高通积极布局物联网市场就显得尤为重要。高通一方面通过骁龙移动平台，积极布局包括无人机、智能家居、汽车、VR等领域，一方面也通过收购的方式布局新疆界，增强自身竞争力。这种方式也是国际通行的模式，近年来，因为半导体行业竞争异常激烈，大家都在“抱团取暖”,全球芯片市场大手笔并购频频出现。2015年5月，Avago 370亿美元拿下博通；2016年6月，Intel 167亿美元鲸吞可编程逻辑芯片巨头Altera；同年9月，日本软银240亿英镑获得ARM。大家都在积极备战庞大的物联网市场。

（作者：刘启诚，转载文章不代表网站观点）