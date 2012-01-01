华为发布“无边界计算”服务器战略及系列解决方案

华为昨日在北京发布“无边界计算”服务器战略及系列解决方案，该战略聚焦行业数字化转型需求，规划了华为未来5年计算创新路线图，从而帮助客户创造切实价值。

CNET科技资讯网 7月7日 北京消息：华为昨日在北京发布“无边界计算”服务器战略及系列解决方案，该战略聚焦行业数字化转型需求，规划了华为未来5年计算创新路线图，从而帮助客户创造切实价值。华为系统解读了服务器战略内涵与业务定位，并发布了V5系列解决方案，包括全闪存HANA一体机解决方案、大数据应用加速解决方案、视频边缘智能分析解决方案及G系列异构计算平台等。

会上，华为联合工商银行、腾讯、SAP以及微软等客户与合作伙伴联合介绍当前计算发展的挑战和对应解决方案，发布了FusionServer V5系列5大智能特性，大数据应用加速解决方案，全闪存SAP HANA一体机解决方案，G系列异构计算平台，以及视频边缘智能分析解决方案等。

人工智能驱动异构计算崛起，云DC从效率向智能演进，行业数字化转型驱动智能终端联接数激增，计算发展的新起点已经到来。计算需要改变传统的模式，以更广阔的视野，从服务器本身到数据中心内部再到数据源，打破限制计算效率提升的桎梏，实现无边界计算，为智能社会的实现提供坚实支撑。无边界计算内涵包括：面向应用优化，让计算靠近数据，充分释放计算潜力；打破服务器边界，实现DC级别的资源池化和按需供给，提升DC整体计算效率；打破DC边界，使能智能接入，计算走进数据源，让数据在远端智能起来。华为将持续研发投入，为客户创造价值。

华为企业BG Marketing与解决方案销售部总裁袁千表示：“未来的计算形态将更加丰富、更加多样化，同时对计算平台也提出了巨大挑战。华为服务器业务的‘无边界计算’战略，聚焦行业数字化转型需求，旨在为客户提供有效的计算支撑、创造实在的价值。华为致力于通过创新、差异化的解决方案，携手合作伙伴一起构建共赢的生态体系，助力行业客户领跑数字经济。”

华为企业BG Marketing与解决方案销售部总裁袁千

“全联接世界正在来临，计算将无处不在。”华为IT服务器产品线总裁邱隆指出，“云、大数据和人工智能驱动计算重构，计算发展的新起点已经到来。“无边界计算”战略本质上就是通往全联接世界的计算创新之路，华为计算产业从释放计算潜力、到打破服务器边界、再到打破数据中心边界，来全方位实现计算效率的持续提升，为构建全联接世界打下坚实的基础。”

华为IT服务器产品线总裁邱隆阐述“无边界计算”服务器战略