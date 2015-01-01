财经垂直知识交互平台“牛谈”发布

7月4日，垂直于财经领域的知识交互平台“牛谈”正式发布。

CNET科技资讯网 7月6日 北京消息：7月4日，财经垂直知识交互平台“牛谈”正式发布。

“知识就是资本”，牛谈CEO郭啸洋表示，牛谈作为知识经济2.0时代的开启者，让用户不仅可以有偿获获得知识内容，还可以以一定的报价申请参与收益分配，实现了对知识内容的直接赋值，使优质内容摆脱了对平台基础流量的依赖。郭啸洋展示了牛谈APP在精准交互、权益分配等领域的功能模式。

牛谈CEO郭啸洋

知名经济学家李大霄、逻辑思维联合创始人吴声、赛富资本副总裁任栋和在微博热门活动“#寻找百万知识#”中优胜的作者白硕在现场作为特邀嘉宾，各自在现场分享了作为优质内容生产者、知识经济平台操盘手、知识经济领域投资人和知识经济变革经历者，对于知识经济2.0时代的理解和期望。

李大霄认为，知识可以引领财富，知识经济是以知识为基础的经济体。吴声对于知识经济未来很看重知识IP的争夺和交易。任栋讲解了现阶段KOL的意义，肯定了平台在知识经济中的重要作用，认同了未来知识交互垂直领域的机遇。作为素人出身的知识合伙人白硕，则分享了自己的内容创作新路历程，表达了对未来知识经济发展的期望。

郭啸洋介绍，牛谈APP用户除了可以分享自己在金融财经领域的知识和观点外，还可以基于回答经验等属性，筛选特定人群提问。牛谈搭建了基于用户行为的大数据体系，能够实现精准的内容呈现和推荐。对于知识分享者，牛谈创建了内部权益流转机制，支持用户有偿向知识分享者申请权益、参与知识收入分配。通过这一模式，牛谈实现了对知识内容本身的赋值，改变了知识依附流量呈现价值的窘境。

在产品启动环节，郭啸洋携手牛谈战略合作伙伴代表、中国西部研究与发展促进会副理事长、诺信金融集团主席杨玉斌及之前的4名特邀嘉宾共同启动牛谈APP，共同见证了知识经济2.0时代的来临。APP发布后，基于对知识多元化、价值化的尊重，10名牛谈知识合伙人代表在现场宣读了《牛谈知识合伙人宣言》。

作为牛谈APP的战略合作伙伴，香港资本市场制约公会代表展示了双方合作的具体内容：牛谈为香港资本市场搭建了项目发布平台、信息披露窗口、战略合作通道和知识储备渠道，双方共同助力知识和资本的深度融合。

杨玉斌表示，“选择牛谈平台做发布，是基于公会对牛谈提出的立体知识经济体系的认同，牛谈作为垂直领域的知识交互平台，对于知识和资本的关系的前瞻性解读，对于知识变现方式的立体化构建，是我们选择牛谈进行战略合作的主要着眼点，我们也希望通过这次合作，为知识和资本的嫁接开启新的时代。”

作为此次发布会的落地板块，国内首场“知识路演”同步举行。网络营销专家牛荣博、深圳市诚品鲜智能科技股份有限公司总裁马明科、“中国和牛先生”刘宝祥作为牛谈知识合伙人，分别在4分钟限定时间内展示了“中国食品品牌塑造解决方案”、“诚品鲜智能无人冷超售卖系统”和“纯血和牛与新品种（胭脂牛）培育产业项目”。

基于对“品质”和“品牌”的一致解读，东大品证集团CEO王溢炯最终与牛荣博现场达成3年合作意向，合作金额近百万；“诚品鲜智能无人冷超售卖系统”项目也以此次发布会为出口，向到场的来宾和投资人做了充分推介和展示；而郭啸洋现场拿下了刘宝强的20头和牛，之后将陆续把和牛的权益在牛谈平台进行发布。