《中国城市夜宵消费趋势大数据报告》出炉：90后是主力

7月6日，“国民幸福家轿”吉利新远景联合高德地图共同发布了《中国城市夜宵消费趋势大数据报告》。

CNET科技资讯网 7月6日 北京消息：7月6日，“国民幸福家轿”吉利新远景联合高德地图共同发布了《中国城市夜宵消费趋势大数据报告》（以下简称《报告》）。

《报告》主题为“谁在深夜寻找幸福的味道?”，从夜宵消费群体的性别、年龄、星座、出行范围、喜好品类等多个维度，呈现中国城市夜宵消费趋势。《报告》结果显示，目前夜宵人群近一半是“90后”，以男性居多，且超过7成为已婚人士；在品类上，以小龙虾为代表的小吃成为全国夜宵消费的首选。

随着夏季的来临，尤其是中国版《深夜食堂》的热播，夜宵以及夜宵中的温情故事成为时下的热点话题，夜宵已经成为极具幸福感的生活场景。主张“让幸福更进一步”的吉利新远景此次携手高德地图发布的《报告》，基于高德积累的海量出行数据，通过对全国重要城市的大数据进行计算、分析，揭晓“谁在深夜寻找幸福的味道”的答案。

《报告》显示，我国城市夜宵消费人群中，六成以上是男性，女性比例仅占38.78%，但长沙女性夜宵比例较为突出，占长沙总消费人群的44.35%，高于其他城市。

从年龄分布来看，夜宵主力为“90后”，“00后”和“90后”的总数占比达59.36%,“80后”占比26.14%。其中， 西安“90后”最为突出，占西安整体消费人群的54.47%。

此外，数据显示已婚人士占比超过七成，其中以北京最为突出，比例到达74.88%。同时，已育人群占比53.42%高于未育人群。

天秤座成为最爱吃夜宵的星座，占比达到10.41%，成为12星座之首，处女座紧随其后，占比为9.05%，第三名是天蝎座，占比8.98%；最不爱吃夜宵的星座前三名分别为白羊座、金牛座和双子座。

我国“吃货”为了一顿幸福佳肴可以接受的平均距离为3764米，其中北京人吃夜宵可接受的平均距离达到4984米。在夜宵品类中，以小龙虾为代表的小吃成为夜宵的首选， 其次是各类快餐，火锅位列第三。

《报告》结果显示，夜宵消费金额和人次正在逐年攀升，90后、已婚、男性、天秤座成为最喜欢在深夜找寻幸福美味的人群标签。吉利汽车销售公司副总经理宋军说：“吉利新远景作为一款“国民幸福家轿”一直致力于打造幸福的体验。这次新远景联手高德地图发布《报告》，是为了让人们知道：在深夜里通过‘夜宵’满足味觉的幸福、进而追寻更大幸福的人，还有千千万万。虽然大家的‘幸福’各自不同，但都走在‘让幸福更进一步’的路上。”

高德地图大数据研究院高级专家宋国龙表示：“通过这次《报告》的发布，我们发现虽然人们的年龄、性别、行业不同，但在同一座城市里，会有一段相近的生活轨迹，这段轨迹就是大家借助美食寻找幸福的路。不管大家的口味有什么样的差异，都希望‘幸福’是可以被感知的存在。”

关于吉利新远景

作为“国民幸福家轿”的吉利新远景是拥有近百万用户的中国轿车畅销品牌，每一辆新远景都在凭实力守护、创造用户的幸福。2017款新远景针对造型、操控、配置、安全等方面进行39项优化，让用户及其家人能够在舒适、便利、安全的用车环境中，触碰到切实的幸福感。此外吉利新远景还不断推出“买远景看海景”、“我带爸妈去看海”、“幸福家庭Party”、“幸福回家路”等一系列直击消费者心灵的“幸福拳”。以产品力为“幸福基石”、以系列“幸福拳”作为“幸福之翼”、以百万用户口碑作为“幸福薪火”，吉利新远景虽然不能满足用户对“幸福”的全部理解，却在“让幸福更进一步”的道路上不断向上进取。