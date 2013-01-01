围绕Web的开放生态是互联网的未来，站长、开发者有百度Lavas解决方案

百度向网站站长、Web生态开发者群体展示了其在Web生态领域的多项新技术，并正式对外发布Lavas解决方案，助开发者简单创建自己的PWA应用。

CNET科技资讯网 7月6日 北京消息：“百度将All in AI”的决心，昨天在“百度AI开发者大会”（Baidu Create 2017）一鸣惊人，让开发者激动的是，百度DuerOS平台、Apollo平台均向开发者开放，细化到当天下午主题为“源于开放，无边无界”的Web生态分论坛上，百度向网站站长、Web生态开发者群体展示了其在Web生态领域的多项新技术，并正式对外发布Lavas解决方案，助开发者简单创建自己的PWA应用。

Web生态：百度力推HTTPS/MIP/PWA技术

开放的Web生态，可以说是整个互联网的基础，人们所需信息、服务都可以在一个个Web页面上获取到。在当下移动互联网环境中，Web生态路遇瓶颈，例如安全性不高、速度和交互体验稍逊等。百度正在用技术解决这些问题。

百度搜索生态总监谢天讲述百度HTTPS/MIP/PWA技术

为了解决Web面临的网络劫持等安全问题，百度力推HTTPS技术，不但百度搜索是国内第一家完成全站HTTPS改造的大型站点，百度还通过百度云加速、百度开放云为站点提供轻量级以及整站级的两种HTTPS解决方案。如今，国内外的互联网上HTTPS的趋势已经十分明显，通过百度搜索分发的页面中，HTTPS页面占比已经超过了15%。

为了提升网页加载速度谋求更好体验，百度在2016年推出了MIP（Mobile Instant Pages，移动网页加速器）技术，可以降低30%～80%的页面加载时间，提升页面达到率5%～30%。目前，百度MIP项目已经有370人的社区开发者，同时有超过5400家站点提交了超过10亿个页面。

另外百度还在积极推动PWA（Progressive Web App）和Web AR技术的应用，让行业开发者以及用户都能通过Web实现更多的应用和体验。

搭建PWA应用：站长、开发者有百度Lavas解决方案

百度之所以积极推动PWA，是因为在移动互联网时代，用户开始习惯一个个独立的App，但App也有弊端，诸如占用空间大、下载使用成本高等等。基于此，PWA受到谷歌、百度等搜索引擎的追捧，希望可以让用户在Web生态里获得更加简单便捷并且不逊于App的体验。

百度资深前端工程师彭星正式介绍Lavas解决方案

为了更好地帮助开发者去搭建PWA应用，百度正式发布Lavas——这是一个基于Vue的PWA解决方案，包括工具、文档以及对应的解决方案和建站模版。Lavas是一个开源的解决方案，百度希望国内的开发者能够多多参与到这个项目中，共同建设和改善国内的Web App生态。

百度搜索生态总监谢天表示，围绕Web的开放生态是互联网的未来，这个生态未来会变得更加开放、安全、快速、便捷和真实，而百度将通过不断的技术创新与各位站长、开发者共同推动Web生态的繁荣。