陆奇喊出百度 All in AI 的口号：开发者成功，百度就成功

“百度将All in AI，我们在AI时代的核心战略就是开放赋能，我们的将来必须建立在与每个开发者共赢的基础上。”今天，在百度AI开发者大会上，陆奇表示，“开发者的成功，就是百度的成功，这是百度AI平台的核心价值观。”

CNET科技资讯网 7月5日 北京消息（文/周雅）：“百度将All in AI，我们在AI时代的核心战略就是开放赋能，我们的将来必须建立在与每个开发者共赢的基础上。”今天，在百度AI开发者大会上，陆奇表示，“开发者的成功，就是百度的成功，这是百度AI平台的核心价值观。”

1、AI技术与其他技术的不同之处在于，数据起到了重要、特殊的作用。

我们必须通过系统+数据，经过学习和训练，来获取能力；数据是观察世界的桥梁，是观察知识的载体，用好的算法，加上软件和硬件，我们可以自动从数据中获取知识。

2、AI是新一代的计算平台。

历史上，计算平台经过好几代的演变，从PC，到互联网，到移动，到云。每一代的技术平台都由前端和后端构成：前端主要是通过人机交互的能力来驱动，后端主要是由计算资源的规模来驱动。AI时代的计算平台将向前迈进一大步。

AI平台的后端是智能云，它不但提供大规模计算资源，还将提供大量的各个行业的知识，比如医疗大脑、教育大脑、出行大脑……随着海量数据的累积，智能云将提供越来越多的知识。

AI平台的前端不再只是通用计算设备，它将由传感器，硅晶片，智能软件组成。每一台冰箱、每一台空调、每一台电视、每一户家庭、每一辆汽车……世界万物，都可以成为端，都能听、说、看，都能跟智能云连在一起，越来越听得懂每一句话、看得懂每一张图。

“AI平台将是社会的巨大的推动力，与互联网时代相比，它能把我们的社会进入一个唤醒万物新世界。”陆奇表示。

3、AI是中国的历史性机遇。

目前世界43%的AI论文由华人撰写；我们有足够大的技术积累，中国的互联网公司在AI核心技术上做了早期的着陆和长期的研发；我们有大量的资金；我们有世界上最大、最活跃的用户群，中国的网民规模达7.3亿；我们有良好的政策环境，AI在今年两会人工智能已经列入了政府工作报告。中国有结构化的优势，因为中国能提供更多更好的数据资源，为AI发展提供强大的驱动力。

“中国可以再一次领先世界！”陆奇说。

4、百度是一家AI公司，核心能力是AI技术、数据和人才。

百度用AI来提升我们搜索、信息流、手机百度等现有的核心业务，用AI来建设金融服务、智能云、DuerOS、自动驾驶汽车等一系列基于AI的新业务。

5、百度AI生态战略的方向，是建立和引领新一代的AI计算平台。

在前端，百度将提供DuerOS，它是中国领先的基于自然语言的新一代的交互平台，能让每一个设备、器件都能听得懂、交互、提供有效的服务；

在百度战略上还有一个特殊的端是汽车，百度将提供Apollo——全球第一个自动驾驶开放平台；

在后端，百度将提供百度大脑和百度智能云，为开发者提供一流的AI开发工具和有效的AI行业解决方案。

综合而言，DuerOS、Apollo、百度大脑和百度智能云等综合在一起，将成为一个强大的AI生态，为中国的AI发展提供越来越多的推动力和贡献。