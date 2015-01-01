 李彦宏亲测“把自动驾驶汽车”，Apollo（阿波罗）坐镇

李彦宏正坐在一辆自动驾驶汽车的副驾，主驾好似坐了一位“隐形”司机，双手完全脱离方向盘，车子刚开上五环，李彦宏实时描述体验：“现在车非常多，但还是很平稳，感觉非常不错。有一个屏幕，可以展示汽车探索的周边情况。”

CNET科技资讯网 7月5日 北京消息（文/周雅）：今天百度AI开发者大会又掀起一个小高潮。百度董事会副主席、集团总裁兼首席运营官现场连线正赶来主题演讲的百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，李彦宏正坐在一辆自动驾驶汽车的副驾，主驾好似坐了一位“隐形”司机，双手完全脱离方向盘，车子刚开上五环，李彦宏实时描述体验：“现在车非常多，但还是很平稳，感觉非常不错。有一个屏幕，可以展示汽车探索的周边情况。”——透过大屏幕，台下掌声如雷。

这辆自动驾驶汽车由百度和博世一同开发，来自美国硅谷的AutonomouStuff公司借助百度Apollo（阿波罗 ）技术，仅花了三天时间改装而成的。百度自2017年4月19日上午发布“Apollo（阿波罗）计划”，帮助汽车行业快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。

陆奇现场表示：“Apollo将是汽车工业的新里程碑，是汽车工业的安卓，又比安卓更加开放、能量更强，因为汽车工业更加复杂、更强大，汽车大脑需要更多的知识、更强的能力。Apollo将对整个汽车工业做出巨大、深远的贡献。”

陆奇同时公布Apollo宣言，包括四个基本原则：

1，开放能力。今天的汽车工业正在走向自动驾驶的未来，但最大痛点是技术壁垒抬高，任何一家企业都需要多年技术，人才和数据的累积。百度起步较早，有将近4年的相关鸡肋，并且有强大的持续研发能力。百度将把这些能力开放给合作者，让他们很快进入自动驾驶研发。这对整个工业的生态有整体的提升，避免重造轮子把精力放在更快、更有效的创新上。

2，共享资源。任何一个Apollo的合作伙伴都可以使用Apollo技术，同时他们都有机会对Apollo生态做贡献，尤其是贡献有价值的数据资源。Apollo计划的共享原则是：你从Apollo生态中获得的，将远远多于你所贡献的。贡献得越多，获得更多。Apollo受益，合作伙伴更受益。

3，加速创新。这是Apollo的核心所在，因为AI的技术核心是数据＋能力。数据的累积、能力的迭代、技术更新的速度是整个工业的关键。Apollo生态会将越来越多的数据资源汇总在一起，这样Apollo每天开过的路就越多，测试的场景会越来越多，而且这个迭代、创新的速度将会不断的加快。未来Apollo的创新速度和创新能力将超过任何一个封闭体系，Apollo自动驾驶能力一定会领先整个工业。

4，持续共赢。百度的商业模式将基于百度的算法、数据、大规模计算等核心能力，聚焦提供一系列高价值的商业化核心服务。百度所提供的能力，将是目前汽车工业所没有、可互补的。每个合作伙伴都可以聚焦在自己的核心能力上，用Apollo来加速创新，获取更多的商业价值。

Apollo的核心技术平台由四层组成：

Apollo技术框架（深色部分为新开放功能）

一、中间是软件平台。Apollo开放了一系列重要模块，重点是以下四大模块。

1，自定位模块：使用百度业内领先的高精地图，加上传感器的融合，让每一辆车都可以低成本、全天候地精准定位。

2，感知模块：感知是当前自动驾驶工业创新的重点，运用顶尖的人工智能技术，使得每个车都能看清和看懂路况，包括每一个障碍物、行人、车辆。

3，车辆规划和运营：Apollo模型运用AI和大数据，采取最安全的驾驶策略做到精确的车辆控制，也能适应不同国家的交通路况。

4，运营框架：这是Apollo的基石。核心是安全、可靠、实时控制，并能同时支持Intel和NVIDIA的芯片。

二、最上层是服务平台。Apollo一系列重要的开放能力都汇聚于此。重点包括：

1，高精地图服务，这是自动驾驶的千里眼。

2，仿真引擎。百度在快速累积海量的数据，能让开发者日行百万公里。

促进Apollo生态创新提速的核心是Apollo仿真引擎。陆奇介绍，自动驾驶是一项浩大的工程，兰德智库测算，要实现完全的自动驾驶需要100辆汽车耗费225年的时间进行7X24小时不间断测试，这对于很多开发者和创业公司来说无疑是高不可攀的门槛。Apollo的仿真引擎拥有海量实际路况及自动驾驶场景数据，基于大规模云端计算容量，能够打造日行百万公里的虚拟运行能力，形成一个快速迭代的闭环。

3，安全服务。百度将为开发者持续提供高度的安全服务。

另外，Duer-OS服务将为每一辆车提供智能化的车内用户体验。

三、参考硬件平台和参考车辆平台。

Apollo硬件平台支持从CPU到GPU到FPGA各种计算硬件，也支持从GPS、IMU、摄像头，到激光雷达等各种传感器。同时，Apollo提供的黑盒子能够记录和保存所有的数据信号，使得合作伙伴可以更安全、有效地预防和处理车辆事故。

“把所有的模块加在一起，Apollo能让每一个开发者从 0 到 1只需要三天，快速组装一辆属于自己的自动驾驶车。”陆奇强调，Apollo仿真引擎是Apollo快速创新的核心，让开发者日行百万公里。

现场，百度宣布正式对外开放Apollo 1.0。Apollo 将有三种不同的开放形式：开放代码、开放数据和开放能力。

陆奇公布Apollo详细开放计划。他表示：Apollo 1.0是一个重要的里程碑。百度开放了封闭场地循迹自动驾驶能力、自定位能力和端到端等非常有价值的数据。更为重要的是，Apollo会快速地开放越来越多的能力，每周都会更新，每两个月左右都有新的版本和总体能力的提升。

接下来百度的具体计划是：百度计划在2017年7月开放封闭场地循迹自动驾驶；9月份开放固定车道自动驾驶和部分的仿真引擎数据；到今年年底，输出简单城市路况的自动驾驶能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务，同时会开放更多的数据及数据上传的接口；2018年年底将开放特定区域高速和城市道路自动驾驶；2019年年底公布高速和城市道路自动驾驶Alpha版，最终在2020年之前实现高速和城市道路全路网自动驾驶。

陆奇最后宣布百度Apollo生态正式诞生，已与奇瑞、一汽、长安、长城、博世、大陆等逾50个初始合作伙伴阵容，包括：1）13家优秀的中国汽车制造商和两家世界一流的汽车制造商福特和戴姆勒。2）世界一流的供应商和晶片公司、传感器公司、地图公司、云服务公司、创业公司、研究机构。3）中国众多的城市合作伙伴。

陆奇表示：中国是Apollo的诞生地，是Apollo的主战场。中国是世界最大的汽车市场，拥有良好的政策环境，Apollo给中国汽车工业带来了最好的创新生态。“我们有信心也有能力，在将来的3-5年内，让中国的自动驾驶站在世界前沿。”

陆奇同时宣布，百度已经成立Apollo美国子公司和新加坡子公司。“我们和当地合作伙伴一起，马上启动自动驾驶汽车的业务和发展。Apollo是百度创建的，但它是属于Apollo生态的。”