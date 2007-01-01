iPhone十年经历了哪些变化：CNET重新评测初代iPhone

我们对初代iPhone进行了重新评测，并做了注释。想看看我们在这十年间得到了什么，错过了什么，以及第一代开创性的iPhone问世以来，这款手机发生了多大的变化，这真是一件疯狂至极的事情。

CNET科技资讯网 7月4日 国际报道：我们对初代iPhone进行了重新评测，并做了注释。想看看我们在这十年间得到了什么，错过了什么，以及第一代开创性的iPhone问世以来，这款手机发生了多大的变化，这真是一件疯狂至极的事情。

编者按：10年前的这周，肯特·吉尔门（Kent German）对第一代iPhone进行了评测。他用了一整个晚上做这件事情，并提出了一些自己的观点。为了纪念这一时刻，我们与曾经打造过一款很酷的注释工具的RapGenius合作，提高我们的评测价值，对我们过去种种猜测的正确与否做出注解，同时描述iPhone在这之后的十年里发生了多大的变化。点击原文中黄色高亮部分，就可以看到肯特的注释以及相关评论。

2007年6月30日

优点：苹果iPhone配有一个极好的显示屏，有着时尚的外观和一个创新性的多点触控用户界面。其Safari浏览器可以为我们带来一流的网上冲浪体验，并提供了易于使用的应用程序。作为一个iPod，它出类拔萃。

缺点：苹果iPhone的通话质量不稳定，而且缺乏一些其他很多手机所具备的基本功能，其中包括立体声蓝牙的支持和更快的数据网络。对一个iPod而言，其集成内存太小，用户必须同步iPhone来管理其音乐内容。

主要内容：尽管缺失一些重要的功能，而且数据网络缓慢，通话质量并不稳定，但苹果iPhone为一体化手机和MP3播放器设定了新的基准。

最初的iPhone：金属的，圆形的，且只有一个颜色

iPhone显示屏是这款手机的设计展示品，它最值得注意的地方不仅在于它显示什么，而且还在于用户如何使用它。从2007年苹果在《麦客世界》(Macworld)宣布iPhone以来，科技界从未停止过对它的好奇。而且在近期以前，由于苹果对iPhone的许多细节信息都采取保密态度，所以我们过去不得不进行推测。现在不必了。那么，iPhone漂亮吗？——这是毫无疑问的。那么，iPhone易于使用吗？——当然。不过，它达到了宣传中的预期了吗？——并不完全。

不过，千万不要误解我们，第一代iPhone的确是一款好看的设备，有着时尚的界面、一流的音乐和视频功能，以及创新的触控设计。其触摸屏比我们预期的更易于使用，而且其多媒体功能表现良好。但是，iPhone许多功能的缺乏、所依赖EDGE网络的缓慢，以及通话质量的不稳定，都让我们想要更多。基于这些原因，iPhone值得关注的不是它能做什么，而是它如何实现各种功能。如果你非常想要一部iPhone，那你很可能已经到手了。但如果你还在持观望态度，那么我们建议你等待第二代iPhone手机的到来。当时，其8GB版售价为599美元，4GB版售价为399美元，对一个缺少很多功能、且将用户与美国电话电报公司AT&T绑定两年期iPhone专享合约的手机而言，要价不低。如果我们能看到一个至少具备彩信和3G网络的版本，一定会更加兴奋。

最初的iOS“扁平化”设计

外观设计

iPhone拥有出色的显示屏、整齐的轮廓和简洁的线条（当然，它没有外部天线），而且它没有那么多的按键，这使得它的设计非常出色，即便是LG Prada和HTC Touch也无法匹及。如果你带着一部iPhone手机走在路上，将会赢得不少人的羡慕，尽管这一点没有太多媒体关注，但我们相信事实如此。虽然我们知道iPhone长4.5英寸、宽2.4英寸、厚0.46英寸，但最终到手后，感觉它仍然比我们预期的要小。它拿在手中大小适中，举到耳边接电话时，感觉大概有4.8盎司重。此外，其显示屏采用玻璃材质而非塑料材质这一点也很受欢迎。

最初iPhone(左)和iPhone 7 Plus（右）看起来完全不一样

触摸屏

在3.5英寸的手机屏幕上，苹果充分利用了手机的尺寸放置显示屏，其480x320的像素分辨率（每英寸160个点）能够转化为鲜亮的色彩、鲜明的图像和流畅的移动操作。幸运的是，从整体上，我们可以说，其触摸屏和软件界面比预期的更易于使用。更重要的是，我们丝毫没有想念触控笔。尽管当时键盘还缺乏触觉反馈功能，但在使用各种功能、与主菜单进行交互的过程中，我们用起来毫不费力。同其他触摸屏一样，我们的操作会在屏幕上留下污迹，但这些痕迹并不会影响我们查看屏幕。屏幕上的键盘按键也适应良好，甚至在我们的测试中表现不俗。我们可以较快地编辑信息，甚至可以用大拇指输入正确的字母。通过提前预测单词，手机中集成的校正软件有助于减少用户的输入错误。大多数时候，输入都很精准。

最初iPhone(左)和iPhone 7 Plus（右）对比

不过，要获得荣耀时刻，界面和键盘的未来仍任重而道远。首先，当我们输入一封电子邮件或短信时，只有在用户垂直手持iPhone时才显示键盘。此外，键盘按钮的缺乏也需要用户进行大量的移动界面操作。因为没有专门的开始和结束按钮，用户必须多点几下才能找到这些功能。这也意味着用户不能直接开始拨号，必须先打开拨号盘，然后再输入号码拨通。这一点音乐播放器也同理：由于没有外部按键，用户必须打开播放器界面来控制自己的音乐。对一些人来说，来回切换程序可能是一个问题。但对于善于处理多重任务的用户而言，这种程度只是小意思。

撇开那些批评，iPhone显示屏以其多点触摸技术而著称，用户可以用多种方式移动手指在屏幕上进行操作。当编辑信息时，用户可以按压选中区域拉伸放大文本。而且只要用户的手指不离开屏幕，就可以移动“放大镜”查看选中处的文本。当然，相反方向用户也可以通过手势缩小文本。

外观特性

iPhone只有一个位于显示屏下方的物理菜单按钮，它可以让用户在需要时立即回到主屏幕，无论用户此前打开的是什么应用。这个单独的按钮很不错，因为它可以为用户节省一系列的返回菜单操作，尤其在用户专注于一个二级菜单中时。此外，iPhone顶部还有一个多功能按钮，可以控制电话和手机电源开关。

以前没觉得30PIN连接器竟然那么大

iPhone机身左侧是一个铃声音量调节键和静音开关，这一功能所有手机都具备，而且广受欢迎。在机身底部，我们可以发现其扬声器、麦克风、数据线和充电器接口。遗憾的是，顶端的耳机插孔是嵌入式的，这意味着用户必须配备一个胖乎乎的耳机适配器。这种设计便利用户吗？答案当然是否定的。

此外，iPhone手机没有可以替换的电池，这一点也有些遗憾。这意味着，如果用户需要更换电池，必须送到苹果返厂，苹果预计其电池可完全充电400次，大概可以用三年。而电池的更换成本为79美元再加上6.95美元的运费。不过，其实iPhone用户并不需要可拆卸电池，但就像iPhone中缺少的很多东西一样，如果加上将锦上添花，尤其是对于这样昂贵的一个手机而言。

键盘

短信和电子邮件

iPhone也为用户提供了短信和电子邮件功能，满足用户短讯需求。同许多智能手机一样，短信互动区会以长对话的形式显示出来，这一点很方便用户查看自己需要的消息。而且，当你编辑短信的时候需要使用另一项功能，暂时离开短信界面后，返回时将直接回到原本离开的位置。不过，我们不太理解苹果为什么不支持彩信功能。当然，用户可以用电子邮件发送照片，但是在没有彩信功能的情况下，无法将大量的照片发送到其他手机。

iPhone的电子邮件菜单包括对雅虎、Gmail、美国在线（AOL）和Mac账户的集成化支持。用户可以将手机设置为接受其他IMAP4和POP3系统的消息模式，不过你需要说服你们公司的IT部门将其与公司的交换服务器同步。然而，iPhone确实提供了一种链接用户VPN的方式。用户可以阅读，但不能编辑PDF、JPEG、Word和Excel文件。更糟糕的是：编写信息时用户不能剪切和粘贴文本。

最初的iPhone和有线耳机（左），旁边iPhone 7和无线耳机AirPods（右）

iPhone的iPod

苹果最神奇的iPod还夹在苹果iPhone的所有功能之中。无论是其显示屏、界面、视频质量还是音频质量，iPod所有的功能都精致而美丽。遗憾的是，持有这款设备，每年的花费将超过1000美元。无论如何，从令人振奋的iPhone中，我们有望窥得苹果可能会在其第六代iPod中采用的计划。在摩托罗拉Rokr E1“灾难”后，苹果救赎了自己。

从iPod的角度来看，苹果iPhone最大的胜利之处在于它将专辑作品封面带回到了音乐体验中，以这种方式超越了原本的缩略图图像。以iPhone的封面流转模式翻阅自己的音乐收藏文件，确实会有一种真正播放CD或唱片的感觉。这种感觉很难量化，但真正的音乐爱好者将会欣赏iPhone的这种数字音乐连接形式，它令听音乐者在视觉和身体上的体验都更加生动。

不好的一面在于，不同于以往任何iPod，iPhone不允许用户直接从iTunes音乐库将选中内容手动拖拽到iPhone设备图标。相反，iPhone将严格使用确定的音乐库同步选项，从用户的iTunes音乐库收藏和同步内容到设备上。经过几个小时的测试后，我们的8GB版iPhone已经被占用了约四分之一的空间，这给我们的印象是，用户在更新其iPhone音乐库时需要注意这一点。这时候，外部存储卡插槽便又是一个“锦上添花”的功能了。

最初的iPhone音乐播放器

Safari浏览器

Safari浏览器的确把iPhone与其他手机区别开来了。该浏览器不同于其他的精简版WAP页面，有着有限的文本和图形，Safari浏览器能够以原码形式显示Web页面。这是种非常令人满意的体验方式，用户能够在这种尺寸的屏幕上浏览这样的网页是种很棒的体验。而我们唯一的遗憾是，Safari浏览器不支持Flash，也不支持Java。

有了Wi-Fi和蓝牙连接的支持，iPhone可以为用户提供全方位的无线功能。其中，Wi-Fi的兼容性尤为受欢迎，而这一功能当时很多智能手机都还不支持。当用户浏览网页时，iPhone会自动搜索最近的网络热点。蓝牙2.0也逐渐兼容，它比蓝牙1.2传播的更快、传播范围更远。用户可以使用蓝牙语音通话，但并没有A2dP立体声蓝牙配置文件——另一件“锦上添花”之物。

小工具

iPhone有一个可以直接访问谷歌地图的桌面小程序。用户可以查看卫星视图，同时可以在两个点之间切换导航系统，查看交通信息。我们尝试查看了从CNET办公室到各个地方的地图路线，并收到了准确的方向指引。我们也希望你可以查看谷歌卫星视图。

还有一些小工具，例如YouTube、股票信息和天气预报等。用户可以制定自己想知道的行情信息，例如股价、每股收益或损失等信息。此外，天气预报功能可以让用户查看所选城市未来六天的预测信息。不过，手机中不包含小游戏程序。

图为初代iPhone所拍

相机

这款iPhone配置有一个200万像素的摄像头，为我们提供了一个出色的界面，带有一个类似于相机快门的图形。不过，我们没能预料到的是，这款手机中没有相机的编辑选项。这意味着用户将不能改变相机分辨率，不能设置颜色或质量，也不能选择夜间模式。它没有闪光灯，也没有自拍模式的镜子功能，这些镜头拍起来将有些棘手。然而，在我们的测试中，其相机表现良好：照片质量非常好，图像颜色丰富、鲜艳，物体轮廓分明。虽然白色看起来有点太柔和，但从总体来看无关大雅。唯一不足的是，用户不能自拍视频。

图为iPhone 7所拍

可视语音邮件

iPhone中最有趣的功能之一是其非常吸引人的可视语音邮件。iPhone的语音邮件就像一个短信文件夹，可以显示来电用户的姓名或电话号码和时间。不过，更神奇的是，用户可以在点击个人信息后立即收听其消息，而且不必访问自己的语音邮件。

电池续航时间

苹果初代iPhone的额定电池续航时间为8小时的通话时间、24小时的音乐播放、7个小时的视频播放和6个小时的上网时间。而苹果承诺的可待机时间为10.4天。在我们进行的通话时间测试中，测得的电池续航时间为7.3小时。