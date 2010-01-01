高通战略投资Amionx 总裁德里克·阿博利将加入Amionx董事会

近日，高通向安全电池技术领军企业Amionx进行战略性投资。作为此项投资的一部分，高通总裁德里克·阿博利将加入Amionx董事会。

CNET科技资讯网 7月4日 北京消息：近日，高通向安全电池技术领军企业Amionx进行战略性投资。作为此项投资的一部分，高通总裁德里克·阿博利将加入Amionx董事会。

Amionx开创了一项革命性技术Safe CoreÔ并已获得专利，该技术类似于断路开关，可防止锂离子电池引起火灾或爆炸。锂离子是迄今最成功的电池化学物质之一，锂离子电池年产量达数十亿块，年收入预计超过350亿美元。此外，随着锂离子电池在消费电子、电动汽车和能源存储等众多应用中变得更为普及，未来几年该市场预计将实现快速增长。然而，随着年产量增加，锂离子电池技术极限不断突破，电池起火和爆炸事故也日益增多，这些事故有时可造成数十亿美元损失。制造商正尝试利用不同技术提高电池安全性，但这些现有技术通常需降低性能表现或提高成本，并且不能保证电池在过度充电、内部短路或某些高温环境中的安全性。Amionx Safe Core能够防止电池出现事故以及造成昂贵损失。

Amionx Safe Core专注于电池从内向外的安全，甚至在其他安全措施失效或未被激活的情况下也可保证电池安全。Safe Core适用于其他化学物质以及固态。在现有电池制造工厂中实现Safe Core技术无需额外资金成本，最多只需增加电池物料清单中的极低成本。目前Amionx正在全球范围授权其用于锂离子电池的Safe Core专利技术。

Amionx从美洲锂能公司（American Lithium Energy ）分拆而来。美洲锂能公司由范江博士和Robert Spotnitz博士于2006年创立，两位创始人都是公认的电池技术顶尖专家。十多年来，美洲锂能公司一直为美国国防部设计、制造和供应电池。美洲锂能公司的电池可用于要求最严苛的军事和商业应用，在这些应用中电池的电量、功率和安全性都至关重要。

Amionx首席执行官Jenna King表示：“随着锂离子电池使用日益普及，我们将看到更多由于电池起火和爆炸而引起的事故；而Safe Core能避免这些事故。我们很高兴看到Qualcomm通过这项战略性投资所展现的承诺，同时我们欢迎德里克加入董事会。Qualcomm在技术开创和许可方面取得了成功并拥有丰富经验，在我们通过许可项目与业界分享变革性安全技术的过程中，也期待能借鉴Qualcomm的专长和经验。”

Qualcomm Incorporated总裁德里克·阿博利表示：“作为业界领先的无线系统发明公司，Qualcomm在甄别和开发突破性技术方面颇有远见，这些技术将彻底变革人们的生活。Amionx Safe Core有望在多个行业为锂离子电池供应商和消费者创造巨大价值，我们对其潜力倍感兴奋。Safe Core技术能在现有电池制造流程中以便捷且低成本的方式实施，这将有助于促进其快速广泛地普及。此外，目前在一些领域中对于安全性的考虑限制了锂离子电池的使用，我们相信Safe Core能够在这些领域创造新的产品机会。”

关于Amionx, Inc.

Amionx是安全电池技术领军企业，总部位于美国加利福尼亚州的Carlsbad。我们专有的Safe Core™专利技术可防止电池引起爆炸或火灾，同时无需牺牲电池性能表现。该技术正在变革锂离子电池的用途，并将在那些主要因安全考虑而排除锂离子电池的领域中创造新的市场机会。