一部还没有结局的动漫 一座可持续开采的IP金矿 

有一个故事，它是这样展开的……

CNET科技资讯网 6月27日 北京消息（文/孙博）：有一个故事，它是这样展开的……

一群人因为受不了盛夏的酷热，于是结伴前往漂浮在南太平洋的巨大冰山，却在那里意外发现了一个被冰封住的金手环。为了探寻手环背后的秘密，这群人用时光腰带穿回到10万年前，齐心协力拯救地球。这部名叫《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》的电影，从5月30日上映以来，六天共累计赢得1.2亿票房，暂列同期票房第四位。

“亚洲英雄”，一个够牛的IP

《哆啦A梦》是一部伴随中日等国观众一路成长的动画片，其憨态可掬、无所不能的主人公形象吸引一代又一代的年轻人追随至今。随着电影从荧幕走入实体后，“蓝胖子”机器猫不再仅仅意味着单纯的卡通动漫形象，更像是一座可持续开采的“金矿”。

有调查显示，从1970年到2009年间，哆啦A梦每年至少创造出250亿日元，约合3亿多美元的价值。在有些地区，哆啦A梦甚至打败了其他国家的本土卡通形象，一跃成为最赚钱的原创动漫IP（知识产权）。

动漫IP主要分为形象IP和角色IP。其中角色IP是最常见的，往往伴随红极一时的动漫作品成名。随着时间推移，其经典的形象在人群中获得了较高的知名度与广泛的认可度，就好比年近半百的“哆啦A梦”。

1969年，藤子·F·不二雄开始了《哆啦A梦》动漫的连载，至今累计创作了1345部短篇作品。在1974年至1996年间，由作者自选短篇出版的单行本，已经卖出1亿本之多。仅2000年在台湾地区，“蓝胖子”还以接近7%的收视率一举拿下各类节目收视总冠军。在几十年的发展历程中，《哆啦A梦》收割了一大票粉丝，形成了强有力的生命力和品牌认知度。

依据2016年4月份出炉的《日本品牌调查2016》——一份针对全球20个国家与地区的报告显示，哆啦A梦在全球范围内好感度达到34.4%，排名日本所有作品的第一名，胜过火影忍者、名侦探柯南、蜡笔小新等知名卡通动漫。甚至早在2002年，“蓝胖子”就被美国《时代周刊》评为“亚洲英雄”，并成为迄今为止唯一登上过该杂志的日本动漫人物。

不是所有IP都叫“蓝胖子”

与动漫连载同期发展的还有《哆啦A梦》系列电影。从1980年起，日本每三个月会上映一部该动漫题材的电影。2015年5月，在大陆上映的《哆啦A梦：伴我同行》票房更是一路看涨，在突破日本本国票房纪录后，又狂扫中国电影市场约5.3亿的票房。

对“蓝胖子”来说，靠影视剧铺路，其知名形象已足够深入人心，但最后的收入大头还是知识产权授权费。

自从2002年《哆啦A梦》入华后，“蓝胖子”迅速开拓了包括肯德基、雀巢、百事、奥美广告、上海地铁、高露洁等40多个授权商，就连淘宝也宣布正式签下哆啦A梦在中国内地的独家线上版权。在过去某段时间里，曾经一打开淘宝的移动端，满眼都是“蓝胖子”。

无论在日本还是中国国内，哆啦A梦都属于集合版权，这意味着其漫画、电视台、广告公司和电影制作公司分属于不同的版权方。在中国市场，哆啦A梦电视动画的版权归属于旭通广告，图书销售的版权在上海碧日咨询，国际影业集团下的艾影（上海）商贸有限责任公司则负责品牌形象授权，也就是上文提到的不同产业链的被授权方。

“蓝胖子”的授权合作模式主要有两种：一种是企业直接支付授权金，即买断一段时间内的某些使用权限。另一种则是企业与品牌形象授权方——艾影公司联合投资，均摊成本，收入按投资比例分成。一般艾影主要负责衍生品的运营，另一投资企业则担负推广宣传的责任。早期的收益来源主要依靠动画、电视剧的发行，而发展到后来，衍生品业务收入逐渐占到了总收入的40%左右。

在艾影2012年的销售额中，哆啦A梦的IP收入占比达70%-80%，约合2亿元人民币，其中，光衍生品的授权利润部分就占了过半比例。同时，自2015年以来，艾影单一的品牌授权商约有120家，共计2000个哆啦A梦的SKU（库存单元），覆盖了目前大陆地区近乎所有的正版哆啦A梦商品。三年来，公司总体衍生品授权业务实现了翻倍增长。

看到这，可以明显感受到《哆啦A梦》早已不再是简单的“动漫IP”几个字能概括的。一个够牛的IP，加上强有力的IP运营能力，造就了《哆啦A梦》今日的成功，当然前者一定是基础。

科技界的“蓝胖子”

IP，是Intellectual Property的缩写，意为知识产权。近年来，IP被大众多次提及，而伴随着互联网公司生态的完善，IP也从游戏界逐步向动漫、影视、小说、IT等多个领域蔓延，甚至出现了多家影视公司对同一热门IP的争夺战。

这其实不足为奇，IP是企业在商业开发道路上最重要的基础，拥有优质的IP能为企业带来可持续的发展。

在时下热门的科技界，也有着这样一个来自美国的“蓝胖子”——高通。在整个无线通信技术领域，高通以其“发明、分享、协作”的独特商业模式，在销售其骁龙芯片的同时，还向不同客户授权其专利技术， 使这些发明和新技术，通过广大授权厂商的创新活力和规模效应，快速传递到全球市场。

近二十多年来，在国内IT市场中，高通借助这种分享模式，为众多科技企业提供技术支持和服务，并与120多家本土企业达成专利授权协议。高通帮助这些企业迅速拓展市场，同时将前沿的技术和产品带给消费者。由此可见，优质IP对企业的长远发展有着举足轻重的作用，企业也可以充分借助“优质IP”的资源，快速获得在行业市场的发展优势。