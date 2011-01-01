NASA计划急速推进：原亚马逊资深主任科学家任小枫加入阿里巴巴

原亚马逊资深主任科学家(Senior Principal Scientist)任小枫今天正式确认加入阿里巴巴，担任人工智能核心团队iDST的副院长和首席科学家。iDST是 阿里巴巴通过AI技术推动NASA计划落地的核心团队,通过阿里云向各行业输出技术及服务能力。

CNET科技资讯网 6月26日 北京消息：原亚马逊资深主任科学家(Senior Principal Scientist)任小枫今天正式确认加入阿里巴巴，担任人工智能核心团队iDST的副院长和首席科学家。iDST是 阿里巴巴通过AI技术推动NASA计划落地的核心团队,通过阿里云向各行业输出技术及服务能力。

任小枫的个人主页已经进行了更新。页面显示，他将继续留在西雅图工作,招募组建世界一流的计算机视觉团队。任小枫将iDST称为“阿里巴巴实现NASA计划的先锋”。

华盛顿大学官网上任小枫的个人主页

任小枫先后获浙江大学本科、斯坦福硕士及加州大学伯克利分校博士学位，其中博士导师为计算机视觉大师Jitendra Malik教授。他目前还在华盛顿大学担任客座教授。相关论文被引用9000次以上。

加入阿里巴巴前，任小枫在Amazon担任Sr. Principal Scientist，领导计算机视觉算法团队，曾担任过CVPR、ICCV（顶级计算机视觉会议）的领域主席，是亚马逊级别最高的华人科学家，也是亚马逊最年轻的资深资深主任科学家之一。作为资深主任科学家、计算机视觉算法负责人参与创建了Amazon Go。

阿里巴巴iDST对外回应，任小枫的加入对整个阿里巴巴有着非常重要的意义。在学术界和工业界，任小枫都有非常亮眼的成就。计算机视觉领域中，他对图像分类，物体识别、跟踪、检测，事件检测均有全面且深入的理解，这在图像领域的专家中非常难得。

金榕（中间）、任小枫（左一）、华先胜（右一）合影

据介绍，任小枫将和另一位副院长华先胜一起，打造出世界领先的计算机视觉技术，并通过阿里云向外提供服务。华先胜是机器视觉领域的权威学者，曾获选国际电气与电子工程协会院士(IEEE Fellow)、美国计算机协会ACM2015年度杰出科学家等荣誉。

目前iDST院长由金榕担任，为美国密歇根州立大学终身教授，曾担任NIPS、SIGIR等顶级国际会议领域主席，及KDD、AAAI、IJCAI等顶级会议高级程序委员会委员，还曾获得过美国国家科学基金会NSF Career Award。

任小枫的加盟显示了阿里巴巴正在快速推动NASA计划。这项计划由马云提出，面向未来20年组建强大的独立研发部门，建立新的机制体制，为服务近20亿人的新经济体储备核心科技。为实现这一目标，阿里巴巴正在全球招募顶尖科研人才。

(作者注：资深主任科学家Senior Principal Scientist是Amazon的高级别技术职称之一，仅次于最高级别的Distinguished Scientist，通常是领域研究团队的负责人。）