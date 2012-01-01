《IT老外在中国》第30期：“点燃中国开发者的激情，是我的责任”——技术“布道师”Srikanth  

“微软想做的是，让技术不仅限于实现商业价值，更重要的是去惠及他人，真正实现社会价值”，习惯于跟开发者打交道的司瑞凯（Srikanth Raju）是一位不折不扣的资深工程师，而他更愿意为开发者扩宽舞台。

CNET科技资讯网 6月24日 北京消息（文/周雅）：“微软想做的是，让技术不仅限于实现商业价值，更重要的是去惠及他人，真正实现社会价值”，习惯于跟开发者打交道的司瑞凯（Srikanth Raju）是一位不折不扣的资深工程师，而他更愿意为开发者扩宽舞台。

这位微软大中华区开发体验和平台合作事业部总经理生于印度，成长于美国。他在长达数十年的职业生涯当中，既对Java开发驾轻就熟，也适应了从一个咨询工程师到开发经理的过渡，从硅谷到芬兰、巴西、以色列，司瑞凯工作的脚步踏遍世界各地。5年前，他却选择了留在中国。

谈起自己的使命，司瑞凯骄傲之情溢于言表。他执掌的开发体验和开发平台合作事业部，主要面向中国的开发者提供技术平台的辅导、支持、数字化转型。

微软大中华区开发体验和平台合作事业部总经理司瑞凯（Srikanth Raju）

给予者化身为参与者

“当科技在解决社会痛点时，人们就能感受到一种了不起的进步。”

如果你刚好对今年的微软Build大会有所耳闻，就不难理解为什么司瑞凯这么说。

一块手表再加上一部Windows 10平板，就可以帮助抑制帕金森患者手部的抖动，让伦敦设计师Emma Lawton重新拿起画笔书写自己的人生 —— 这项由微软华人科学家张海燕开发的Project Emma项目，成了Build2017会上最让人动容的科技创新。

类似的“人工智能+云”的案例比比皆是。例如，帮助中国公益组织“宝贝回家”找到失散亲人的故事背后，是微软基于云服务的认知服务技术发挥了核心作用，即便是多年前的照片，也可以找到亲人之间的共性，进行匹配。

显然，人工智能是今年几乎所有公司押注的筹码，微软的战略也从2014年的“移动为先，云为先”，变为“智能云和智能边缘”——“的确我们在移动互联网时代落后了，但这都过去了，现在我们全力押注AI。”微软CEO萨提亚·纳德拉在Build2017笃定的宣布。

在司瑞凯眼里，微软的变革与开发者一脉相承。“微软是一个平台型公司，在这里，公司跟开发者的关系实际上已经成为公司根深蒂固的一部分了，这也是微软能够成功的一个重要原因。”而微软一直在做的，就是和中国本土开发者合作，把技术真正予力于他们，把技术落地到中国本土，帮助开发者实现梦想。

其中一个有趣的项目叫做企业技术先锋计划（Ascend+），微软与开发者一起进行动手实验，过去一年里，每周一场雷打不动，微软和开发者们一起坐下来共同编码，助其转型。这时候，微软在的角色也在发生变化——从“给予者”进化为“参与者”。

司瑞凯说起Ascend+的故事，开始认真比划起来。譬如甘来。在甘来的零售业自动贩售机里，集成了微软人工智能、微软云服务和最新交互体验的技术，用人脸识别完成交互，既可以做市场推销，也可以帮助运维人员基于微信完成人机沟通。

再譬如中国企业Airdoc。通过对于图像的识别技术，它可以方便地对糖尿病患者的并发症提出做出预判，相比传统的人工方式，准确度更高，而且突破了地域限制，让边远的患者获得更多治疗机会。

之所以微软能做到这些，是基于微软云：微软搭建起了一个全球性的生态系统，让ISV和客户能够享受到Azure的技术和市场优势。目前，Azure已经覆盖全球40个区域，在过去3年中，微软云规模已经扩展了一倍。预计未来12个月，将再提升一倍。在微软，云服务其实涵盖众多不同的业务，不仅包括Azure，也包括Office 365和Dynamics等。

中国的开发者，拥有更大的活力

常年与开发者共事，自然能找出异同，司瑞凯因为具备丰富的各国工作经验，更有发言权，他道出一个结论：不管在哪一个国家，开发者都有一颗勇于挑战的心。

而中国更是一个让他吃惊的国度，这里存在着大量的机遇和挑战，这里的开发者遇到环境、能源、医疗、健康等众多的痛点，他们由此迸发出超常的创新激情。相比而言，硅谷的机遇特别多，但挑战和痛点不多。

孵化开发者创业的微软加速器自2012年7月启动以来，已经成为中国创新创业生态版图上举足轻重的角色。在中国完成8期共140家初创公司的加速，其中93%以上获得新一轮融资，总估值超过400亿元人民币，估值增长比率超过600%。这其实是一个印证。

像甘来贩售机、Airdoc人工智能行业的应用，不仅体现着中国开发者的新视野和新高度，更是在解决中国独特的商业痛点。去年全球Imagine Cup大赛中，来自于中国的团队得到了全球的大奖，这是另一个印证。

甘来

令司瑞凯兴奋的是，微软Build Tour巡讲活动，覆盖到上千位中国本土的开发者，通过面对面交流，把微软的最新的技术引入中国的开发者社区，并同时移植到线上。

“我在中国的工作，可以让那么多人参与进来，让人有成就感”，司瑞凯一直感叹于能有机会接触到中国那么多的开发者社区，包括校园、公司、政府、社会组织。以校园为例，微软在3周前，在上海进行了Imagine Cup最终的中国区总决赛。一年前，同样的比赛是在三亚进行，而两年前是在北京进行的。每次都有上千个学生开发者参加这样的活动。这种热闹场面在其他国家可不多见。

对中国开发者的建议

“对于开发者，我觉得他们最大的特点，就是实现技术落地，去完成我们想象不到的创新。”司瑞凯解读，“新技术在一些技术先驱的公司和开发者手中变为现实产品，从而再激发他们下一轮的创新。简单来讲，其实这就是我们的工作——跟最有创新能力的开发者一起合作，创造出一些具有展示意义的示范性的案例，从而反过来去推动下一轮广大开发者的创新。”

司瑞凯视这些创新的开发者们为两类，一类是学生开发者，一类是专业开发者。这两类开发者他们对于问题和解决方案之间的入手的角度稍有不同。

对于中国的学生开发者，他建议从新的解决方案或现有的技术去入手，尝试去解决现有的问题。从这个角度，把目前最新兴、最火、最热门的技术分为三类，分别是最新的用户体验、人工智能和云服务，这三类其实都属于最新的技术，是学生开发者不能错过的技术趋势。掌握了这些技术，就意味着他们未来能够成为主要问题的解决者，说明他们具备解决问题的能力。

而对于中国的专业开发者，司瑞凯认为他们其实更多的应该从问题出发，找到最适用的解决这些问题的角度和方法。

比如，对于大数据的处理，在石油领域其实有可能会得到应用。作为一个石油领域的专业行业的开发者，其实要去考虑的问题是怎么用现有的技术去解决在石油领域本身的建模、数据处理和融入人工智能，去优化行业解决方案，促进数字化转型。

HoloLens是另外一个案例。它在日本航空其实得到了很多有意思的尝试。日本航空会把HoloLens用于仿真发动机的建模，从而使用MR技术帮助作为航空公司的自己实现数字化转型。

对于中国开发者的努力，司瑞凯一直深有感触，由此，他对中国饱含热情。而现在，他和他的家庭已经在中国扎根，就好比中国的开发者一样。