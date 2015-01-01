 全球最具影响力开源数据库峰会开幕在即 阿里云四位数据库专家演讲主题揭秘

4月24日，开源数据库领域全球最具影响力峰会Percona Live 2017将在旧金山硅谷举行。包括谷歌、Facebook、领英、Twitter、Booking和阿里云在内的全球数据库精英将齐聚一堂，共话数据库领域的现状与发展。

4月24日，开源数据库领域全球最具影响力峰会Percona Live 2017将在旧金山硅谷举行。包括谷歌、Facebook、领英、Twitter、Booking和阿里云在内的全球数据库精英将齐聚一堂，共话数据库领域的现状与发展。

峰会前夕，Percona Live 2017组委会特别专访了阿里云数据库团队高级技术专家张广舟（PostgreSQL专家）和彭立勋（Replication专家），技术专家翟卫祥（InnoDB专家）和刘鑫（MongoDB专家）一行四人。

彭立勋的主题演讲内容《Flashback：MySQL/MariaDB数据闪回》也在采访中独家曝光。

以下是记者采访全文：

Percona：你们怎么进入数据库技术领域的？为什么我你们喜欢做数据库技术？

张广舟：数据库技术是所有IT系统的基础，它是提供持久化、并发性和可用性的基本。更吸引人和令人兴奋的是近些年云计算的发展让“旧”的数据库技术发现了新的方向和革新。让开源数据库适应云计算环境有非常多的工作可以做，甚至在公有云上创新出新的“云端原生”的数据库架构。

彭立勋：我在大学的时候就对数据库理论比较感兴趣，打算在毕业后当一个DBA。因此我看了不少Oracle数据库的书，但是有意思的是阴差阳错毕业后我从事了MySQL DBA的工作，然后我就一直专注在MySQL相关的工作。MySQL是一个伟大的数据库，但它并不完美。我们一直有性能优化和功能改造的需求，一步步的去完善它来符合我们的业务要求。这个过程我觉得很有意思，也乐在其中，今后也会继续做这些工作。现在很多阿里云的客户在使用我的代码，这种感觉非常好。

Percona：你的主题叫Flashback：回滚MySQL/MariaDB数据库到一个快照。为什么有人需要回滚数据库实例？

彭立勋：任何人都可能犯错，DBA也不例外。当用户误操作了他的数据，我们需要尽快让数据恢复正常。因此我们需要一个办法将数据库回滚到正确的快照，并且可能的情况下，能在线操作并且尽可能快。这就是为什么我实现了Flashback功能，它提供了这种可能来解决这个问题。

Percona：你们在回滚数据库时遇到了什么问题？Flashback提供了什么帮助？

彭立勋：我们当然可以从最近的一个完整版备份中恢复出数据，加上增量的binlog 来回滚数据库。但是用户的数据库如果很大，这会耗时很长。并且通常误操作只错误操作了一小部分数据，但我们仍然需要恢复整个数据库。

Flashback允许你从binlog中只回滚掉误操作的数据。通常这是个很小的操作，因此速度比整库恢复快得多，并且我们不需要停止实例来做，这对云上的用户非常重要。

Percona：你希望听众从你的主题中得到什么？为什么他们要来听你的主题？

彭立勋：我希望听众可以了解到Flashback的运行机制以及为什么可以这么做，最佳的使用方法和什么情况下适合使用Flashback。并且Flashback目前还有一些限制需要注意，我计划在未来的版本中解决一部分。

我已经把Flashback功能同时贡献给了MySQL和MariaDB，并且MariaDB 10.2中已经发布了。我们依然在继续开发这个功能，我希望听众知道我们后面的路线图。

Percona：你们对Percona Live 2017最大的期望是什么？

刘鑫：我对Percona Live有两个期望。首先是参加技术讨论，围绕着我的主题或者其他开源数据库。然后我也对其他NoSQL数据库主题感兴趣，例如HBase，Redis，Cassandra等。我也想学习更多关于它们内核存储引擎的内容，分别是WiredTiger 和MongoRocks （MongoDB的存储引擎），希望收集更多可以给我们带来提升的细节、设计或者点子。

彭立勋：我最感兴趣的是跟全球最好的MySQL们在会议上会面。很少有机会可以让全球这么多的MySQL专家齐聚一堂，讨论最新的技术，分享大家过去一年的经验和技术进步。

Percona：聊一聊你们团队其他的主题？

翟卫祥的主题是《通过共享InnoDB数据文件来扩展读能力》，他会介绍我们怎么改造InnoDB来让MySQL可以部署在共享存储上，并且我们可以提供横向扩展的只读能力。

张广舟的主题是《阿里云公有云上的PostgreSQL和MySQL服务》，他会介绍我们解决了哪些PostgreSQL的问题让它适合公有云服务，包括很多数据库引擎的提升点来解决磁盘IO、内存隔离问题等。这个主题也包含了PostgreSQL和MySQL在我们的平台上有哪些不同。

刘鑫的主题是《多数据中心的MongoDB单元化解决方案》，讲解了MongoDB的集群间双向数据同步解决方案，实现在多个数据中心部署且同时提供独立读写能力，满足了业务对容灾、扩容、单元化等需求。同时，也会带来在阿里的真实业务案例。