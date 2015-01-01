 最高奖金一百万 莫言领衔评委团 首届京东文学奖评选正式启动

经过一个多月的网友及各行业专家的海选，4月23日，也是世界读书日当天，京东集团正式公布了入围角逐首届京东文学奖六大奖项的作品名单。

经过一个多月的网友及各行业专家的海选，4月23日，也是世界读书日当天，京东集团正式公布了入围角逐首届京东文学奖六大奖项的作品名单。同时，也正式对外公布了由诺贝尔文学奖获得者莫言、中国作协名誉副主席王蒙、当代作家梁晓声、著名作词人方文山、茅盾文学奖获得者毕飞宇，以及史航、蒋方舟、罗永浩、郎永淳、鞠萍等36名评委所组成的评委会名单。接下来，评委们将分奖项召开多场专题研讨会，并将于5月31日正式揭晓首届京东文学奖究竟花落谁家。

国内首个由企业命名的文学奖 奖金额高达百万人民币

据悉，由京东集团发起举办，中国新闻出版研究院、豆瓣协办的京东文学奖是国内首个以企业命名的文学大奖。它将下设：年度京东文学奖（国内作家作品）、年度京东文学奖（国外作家作品）、年度传统文化图书奖、年度新锐作品奖、年度童书奖、年度科幻图书奖等六大奖项，其中年度京东文学奖（国内作家作品）、年度京东文学奖（国际作家作品）的获奖者将分别获得100万元现金奖励，这也是中国文学奖中的最高奖金额度。

京东表示，京东文学奖的评选将会注重思想性与艺术性的统一，文学价值和可读性的统一。在重视作品内容和艺术品味的同时，关注作品社会影响力，以及与当下社会发展热点的结合。并将大力鼓励青年创作，创绝有潜力的作者。

京东集团副总裁胡胜利表示，当前全民阅读已经上升到了国家战略的高度，作为国内最大的在线图书销售平台之一，京东发起设立文学奖，就是希望肩负起平台的社会责任，积极发挥互联网在传播、推广、普及优秀文化上的优势，鼓励更多优秀作品面世出版，大力推动全民阅读普及，为丰富国民的精神文化生活做出贡献。

据中国新闻出版研究院最新发布的全民阅读调查数据显示，2016年我国成年国民各媒介综合阅读率达到79.9%，其中数字化阅读方式的接触率达到68.2%，较上年上升4.2个百分点，连续八年保持上升势头。2016年，中国图书零售市场中网上销售渠道也首次超过了传统的实体书店渠道。

入围书单揭晓，文学性与话题性前所未有

京东表示，京东文学奖的评选主要分为三个阶段：第一个阶段是社会提名阶段，从2月初开始，京东就邀请了众多出版社、媒体、企业家、作家和学者开展了大规模的荐书活动。第二个阶段是全民投票+专家建议阶段，会从所有候选书籍中根据读者的网络投票和专家的学术意见共同决定60本入围书籍；第三阶段将是评委会终评阶段，36名知名评委将通过研讨、辩论的方式进行思想碰撞，来决定最终获奖作品。这个阶段，京东也将通过网络进行多场直播向全社会公开评选过程。

目前，进入终评阶段的60部作品已经悉数产生。这60部作品，横跨了国内与国外，收录了传统与新锐，面向了从儿童到成人，题材上也涵盖了小说、纪实文学、科幻、网络文学、历史著作等不同主题。

在京东文学奖（国内作家作品）的十本候选书目中，贾平凹成为领跑者，独占两席，分别是《自在独行：贾平凹的独行世界》和小说《极花》。在京东文学奖（国外作家作品）的候选书目中，除了大师加西亚·马尔克斯的《活着为了讲述》，还有肯·福莱特的《巨人的陨落》以及米洛拉德·帕维奇的非线性叙述小说《君士坦丁堡最后之恋》。此外，经久不衰的西游记故事《大闹天空》和《哈利·波特与诅咒的孩子》也毫无争议的出现在了年度童书奖的候选名单当中。科幻图书奖中，近半数入围作品来自国内本土作家，他们将携手PK杰夫·范德米尔的《遗落的南境 三部曲》。值得一提的是，网络文学也首次登上了文学大奖舞台，网络小说《大宗师4：楚人七剑》高票入围新锐作品奖，受到众多读者追捧，也再次印证了好的作品不应有边界，文学需要更多的可能性。

莫言领衔专家评委团 京东文学奖彰显权威

由企业命名的文学大奖，其公正权威性往往是外界最为关注的焦点。为此，京东特别邀请了36位在文化、艺术、创作领域都颇有建树的专家组成了京东文学奖的评委会。

其中诺贝尔文学奖获得者莫言、金牌作词人方文山、茅盾文学奖获得者毕飞宇等将主评京东文学奖（国内作家作品）；备受年轻读者喜爱的蒋方舟、罗永浩等将主评年度新锐作品奖；鞠萍姐姐和著名儿童作家沈石溪等大咖将主评年度童书奖；文字鬼才马伯庸和熊培云、张宏杰等将主评年度传统文化图书奖；前文化部长王蒙等将一同主评年度京东文学奖（国外作家作品）。

谈及出任京东文学奖的评委，莫言就表示，“我非常高兴能够参加京东文学奖的评选工作。京东文学奖是一个刚刚创建的新奖项，它有非常显著的特点，譬如说它评选的范围非常宽阔，而且它加大了读者在评选当中的分量 。我相信京东文学奖一定能够选出让读者高兴的让专家也满意的具有很高质量的得奖作品；而随着时间的推移， 京东文学奖对促进文学的发展，对调动作家创作的积极性，必将会产生积极的有益的影响。”

担任评委之一的作家沈石溪也指出，“作为一个‘后来者’，京东文学奖不用去考虑很多‘人情世故’的羁绊，可以做到完全从作品内容的本身出发，让我们评委完全根据自己的想法来独立挑选出真正有思想内涵的、适合当代少年儿童阅读的好童书。希望京东能保持住这份难能可贵的独立、公正的精神，。”

能够汇聚如此众多的行业顶尖评委，在于大家对京东文学奖的一致认可。主持少儿节目多年的“鞠萍姐姐”，此次担任年度童书奖的评委，在她眼中，京东文学奖把童书正式列为评选奖项，可以很大程度推动童书市场和创作，“国内的童书市场尚不成熟，长期存在优质市场真空，质量上乘的童书作品较少。借助京东文学奖的平台，我们可以接触和了解到更多优质的童书。”作家海飞认为，京东文学奖可以为互联网时代中国文学新的繁荣发展、中国全民阅读新的繁荣发展作出新的独特的贡献，“在互联网时代应运而生的京东文学奖，注定超越传统、与众不同，注定鲜活时尚、独树一帜。”

发布现场，作家梁晓声作为评委代表致辞，同样对京东文学奖给予了极大肯定，“感谢京东集团没有把畅销与否作为文学奖的评选标准，帮助出版行业打破恶性循环；感谢京东让更多的读者参与到阅读中来，为作家通过作品走近读者提供了更多的机会和可能；感谢京东集团提供了丰厚的奖金，作家无后顾之忧，才有更多好的作品可以面市。京东以电商的身份转而去做文化的推动者，连接读者与作家，这是一个良性循环的开始，培养好读者，培养好作家这二者做到了，市场就会愈加趋向理性。”

接下来，京东文学奖将马上进入紧张的终评环节，无论最终结果如何，凭着助力文学事业发展、推动全民阅读的愿景，与时俱进的开放性和互动性，加以联动全民的平台力量，相信京东文学奖可以为未来文学发展的土壤带来更多繁荣。