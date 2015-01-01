 马云最新演讲：未来30年不利用互联网技术，比缺电更可怕

4月23日，2017（第十届）中国绿公司年会在郑州开幕，阿里巴巴集团董事局主席马云表示，未来30年任何一个企业如果不利用互联网技术发展业务，就会跟一百年前缺电一样可怕，甚至比缺电更可怕。

4月23日，2017（第十届）中国绿公司年会在郑州开幕，阿里巴巴集团董事局主席马云表示，未来30年任何一个企业如果不利用互联网技术发展业务，就会跟一百年前缺电一样可怕，甚至比缺电更可怕。

马云表示，以PC为代表的IT技术帮助企业做大做强已是过去时，互联网将成为一个最重要的技术基础设施，数据将成为所有企业创新的能源。同时马云也指出未来30年整个世界的变化和冲击会超乎想象，但也将是巨大的机会。

从阿里巴巴推出的“NASA”计划，便不难理解马云的观点。此前阿里是商业带动技术升级，今年3月推出了“NASA”计划，组建强大、独立、瞄准核心科技的研发部门，面向未来20年，其技术和产品将覆盖到20亿人。

“人工智能、云计算、大数据，这些新技术大家不要把它当概念，我这儿提醒大家，你听不懂没关系，但是你不要去抵抗它。听得懂，赶紧，听不懂唯一的办法，把你们公司的年轻人叫起来，叫他给你解释，”马云表示。

谈到目前大热的人工智能，马云认为机器必须要做人类做不到的事情，未来不是Artificial Intelligence，而是Machine Intelligence，机器将成为人类的合作伙伴而不是对手。马云甚至认为未来《时代》杂志的年度最佳CEO很有可能是一个机器人，“机器解放人类，是让我们去做更有创造力的事”。



面对未来的激烈变化，阿里云机器智能ET已在各个行业快速落地，生动诠释了阿里的技术哲学。

继此前发布的ET城市大脑帮助杭州缓解交通拥堵，阿里云近期加快步伐陆续发布了更多人工智能落地案例。包括ET医疗大脑，对大量肺腺癌病例的DNA序列进行分析，寻找致病的关键基因突变；ET工业大脑，通过人工智能算法，对协鑫光伏生产过程中所有端口的数据进行深度学习计算，已帮助提升1%良品率，相当于每年节省上亿元生产成本。



此外，阿里云近期还启动了天池医疗AI大赛，通过CT扫描影像的数据识别，向早期肺癌诊断发起挑战。



正如马云在会上所说，未来随着大数据、大计算，数据能力的提升，我们一定能看到癌症被攻破、艾滋病被攻破，人类活一百岁不是问题。