搜狐视频自制剧《画心师》上线 张朝阳：今年将继续打造自制剧

张朝阳谈及新剧，耿直表示：“真不怎么了解。”当然，不了解源于信任：“我有一个对剧非常了解的团队，我只负责批钱，正因为他们的了解，我批钱的时候，批得更加容易，更加认可。”

CNET科技资讯网 4月21日 北京消息：今天下午，搜狐视频宣布，与百鹿影业、蓬莱阁文化旅游集团联合出品的奇幻题材网络自制剧《画心师》将于本月24日起晚8点在搜狐视频开播。搜狐公司董事局主席兼CEO张朝阳谈及新剧，耿直表示：“真不怎么了解。”当然，不了解源于信任：“我有一个对剧非常了解的团队，我只负责批钱，正因为他们的了解，我批钱的时候，批得更加容易，更加认可。”

2016 年约有 755 部网剧上线，网剧总播放量则达到约 892 亿次，同比增 225.5%。2017年六大网络平台（搜狐视频，爱奇艺，优酷土豆，腾讯，乐视，芒果TV）预播出的电视剧共 269 部，由自制剧和版权剧构成，其中自制剧119部，版权剧150 部。网剧的高增长下，随着版权剧越来越烧钱，自制剧受到视频网站追捧。

细化到搜狐视频，根据公开数据，2017年有自制剧18部，版权剧13部，平台自制剧和独播剧所占比例分别为48%和52%，在六大视频平台中，自制剧占比相对较高。

再加上《屌丝男士》、《无心法师》、《法医秦明》等作品收获了口碑，“搜狐视频出品”也积累了网络自制剧的行业竞争力。而2017年，搜狐视频新上线的《被催眠的催眠师》和《画心师》依然是网络自制剧。

据主创团队介绍，《画心师》开发历时两年，是原创作品，采用矛盾单元式故事架构，集合了凄美的爱情、难以割舍的亲情，以及不离不弃的友情。剧中演员多启用新人。讲述的是生而为敌的画心师与养心师，为各自收集执念而发生纷争的故事。张朝阳自信表示“这可能是部爆款。”更强调，2017年搜狐视频将继续打造良心自制。