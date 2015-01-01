法国企业借势GMIC进军中国数字文化产业市场

法国驻华大使馆商务投资处（Business France）联合法国科创海外中心北京站（French Tech Hub Beijing）及法国驻华大使馆文化教育合作处（SCAC），率领5家法国企业在“全球移动互联网大会GMIC”北京站期间到访中国，探索数字文化产业领域内的中国市场。

CNET科技资讯网 4月21日 北京消息：法国驻华大使馆商务投资处（Business France）联合法国科创海外中心北京站（French Tech Hub Beijing）及法国驻华大使馆文化教育合作处（SCAC），率领5家法国企业在“全球移动互联网大会GMIC”北京站期间到访中国，探索数字文化产业领域内的中国市场。

得益于“互联网+”、“中国制造2025”这些政策，以及产业本身的发展动力，中国政府有意将新一轮的国家经济增长点聚焦在高新技术以及这些技术在产业的应用中。其中更是尤其关注数字技术在文化创意产业中的发展与应用。国家层面的重视也使得中国一跃成为世界排名第一的游戏市场（210亿美元）；在相关的数字出版行业，市场收益已经达到了640亿美元，虚拟现实领域的市场则有约3亿美元。这些发展和移动互联网在全球的兴起，以及整个科技领域对于增强高科技产品的用户体验的自发意愿密不可分。

法国企业在文化和跨媒体领域拥有专有技术和经验优势，他们在放眼全球的同时自然也不会错过中国的广阔市场。法国的动画电影产业位列世界第三，电子游戏开发设计也名列前茅，这些都体现了法国拥有高质量的创新内容并在此基础形成了一个极具竞争力的产业生态。而中法两国间的贸易和技术合作也进一步促成了法国企业进入中国。

在此背景之下，5家来自法国的初创企业和中小型企业将参与今年在北京举行的GMIC全球移动互联网大会，借此向中国的专业观众展示法国企业的创新技术和专业技能。GMIC每年吸引并汇聚超过3万名的业内领袖、专业人士、企业家以及海内外的媒体人。

5家法国企业来华的计划安排包括了与专业人士及市场参与者的B2B交流、在“法国科创La French Tech”展位（G14）的面向逾1500名观众的研讨会和专题讲座、以及由“法国科创海外中心北京站”（French Tech Hub Beijing）举办的主题商务酒会——“开放创新”（Open Innovation）。这些活动都是遇见和认识行业内优秀企业、创业者、媒体以及全球的行业领军人物、挖掘和开拓合作伙伴及商务网络的机会。

在4月27日-4月29日期间，法国科创La French Tech在GMIC的展台设在一层会展中心（Exhibition Hall）G14号展台（Booth G14）。法国科创La French Tech此行将参加全球未来娱乐峰会之“法国国际化娱乐产业对话”圆桌讨论，于4月28日下午15：30-16：30在国家会议中心4层大会堂A+B举行；以及“开放创新”商务酒会，于4月28日晚间19：00-22：00在DayDayUp前门空间北京市东城区西打磨厂街218号举行。

参加2017全球移动互联网大会北京站（GMIC Beijing）的法国公司简介：

1、Evotion

Event in Motion动态活动，高科技互动活动组织领域的领军企业：机器人、无人机、虚拟现实、人机互动。我们帮助各类企业和机构打造定制活动，并将我们在技术领域的专有技能和创新理念融入到活动的执行中。我们的宗旨：创建强有力的营销体验并为用户收集数据。

2、Sowhen?

Sowhen?是一家控股公司，包括了4家具有各具专业技术且优势互补的公司。公司旨在让新的传播媒体和娱乐内容尤其是通过虚拟现实得以呈现。面向的市场包括了内容生产领域（电影、展示厅、游戏化、动态信息支持和实时3D），和面向广大观众的呈现载体（科幻片、电视剧、现场表演）。Sowhen？拥有众多客户，如家乐福、卡地亚、法国船舶建造与服务局、法国电力、欧莱雅、欧洲导弹集团、尼桑、法国电信、圣戈班安全玻璃、道达尔、华特迪士尼公司等。Sowhen？参与合拍的电影“LifeLine”在“巴黎国际短片影展（Paris Court Devant）”上斩获了最佳360°科幻片奖，并启动了QPM计划。2017年的“巴黎博览会la Foire de Paris 2017”上，公司打造了首个360°呈现表演艺术（音乐、喜剧、舞蹈、马戏等）的实时场景。自2016年6月起，Sowhen？成为了“诺基亚OZO先锋计划”（OZO Pioneer Program）的成员。

3、XXII

XXII是一家由60名倾心于科技和艺术的博士、工程师、开发人员及创新性人才组成的研发实验室。公司通过整合技术资源来研究、开发、测试、编制和提供创新性数字化营销解决方案。XXII的技术专长涉及以下领域：人工智能（聊天机器人、Brandbot、机器人学、情绪与移情），沉浸式内容（VR、AR、MR），信号处理（声音、动作），纳米/生物技术，以及用户体验设计与应用。公司已和多家位于巴黎的广告代理商、电视频道、工业企业、银行和奢侈品公司开展合作，目前正在开拓中国市场，包括深圳和香港。

4、Actility

作为LoRa Alliance的创始成员，Actility是LPWA（低功耗广域）大型基础设施的行业领导者，同时也是ThingPark 物联网解决方案平台的创新者。ThingPark是一个电信级物联网平台，可使服务提供商能够加快实施其物联网战略和实现市场化。ThingPark Wireless为低功率传感器和设备提供远程网络。ThingPark Mash-up提供物联网方案和数据仲裁服务，可使网络应用程序能够与来自各种不同传感器的数据进行无缝对接。ThingPark Marketplace处于经过认证的物联网设备以及连通和应用合作伙伴这一生态圈的中心位置。

5、Lincko

Lincko将最佳协同工具与项目管理特征相结合，使应用程序更加易于使用。实现目标的最大障碍往往就在最初启动之时。如今，您可以使用Lincko来快速添加任务以及组织团队所需完成的所有工作。这款协同工具提供的不仅仅是一个聊天的平台，更能帮助您实现目标。使用Lincko中的一个有组织的项目，替代电子邮件和聊天群。在Linko的项目管理平台中放入您的团队任务和规划、创意共享协作记录，一方面能保证文件的安全，也方便进行群聊讨论。Lincko现已开放公开测试版，可下载iPhone、Google Play版本，以及电脑桌面应用。Linkco由位于中国深圳的国际团队设计和构建。