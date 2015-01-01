阿里云发布飞天敏捷版 支持Docker企业版 

美国中部时间 4月19日，在容器技术领域年度风向标------DockerCon 2017上，阿里云飞天敏捷版（Apsara Stack Agility）正式对外发布。

阿里云在美国奥斯汀投下了容器技术领域的一枚“重磅炸弹”。

美国中部时间 4月19日，在容器技术领域年度风向标------DockerCon 2017上，阿里云飞天敏捷版（Apsara Stack Agility）正式对外发布。

Docker公司首席执行官Ben Golub 在大会上宣布Docker在阿里云平台的Apsara Stack Agility中落地，这是国内第一个支持Docker官方企业版（Enterprise Edition, EE）的容器类产品，可以部署在企业自有数据中心环境内，特别适用于企业专有云及混合云场景。

Ben在演讲中提及阿里巴巴电商平台已经全面容器化，能够部署和管控超过几十万容器规模，在双11狂欢节稳定支撑了每秒175000次的订单交易。阿里云不但是Docker的业务伙伴，同时也将为Docker带来大规模容器应用的实践经验。

阿里云是Docker公司在中国的首家合作伙伴。深受开发人员追捧的Docker Hub服务将于近期在国内推出，阿里云也将和Docker携手帮助容器技术在国内企业落地，推动业务创新。

Docker是一个容器管理引擎。到目前，推出了Docker社区版（Community Edition, CE）和Docker企业版（Enterprise Edition, EE）。Docker企业版在社区版上增加了面向企业用户的管理和安全能力，同时提供了经过认证的操作系统、容器和插件。Docker企业版在国内由阿里云和Docker联合提供技术支持，为企业客户提供稳定、安全、可以信赖的容器应用平台。

2015年，阿里云在Docker社区版的基础上推出了阿里云容器服务。包括华大基因、上海证券公司、中信集团在内的十余家知名企业均是容器服务的客户。

此次推出的飞天敏捷版是面向企业专有云的云应用平台，它不仅支持Docker企业版所提供的企业级安全、管理功能，更集成了诸多阿里大规模使用容器的经验，DevOps能力等。

阿里云首席架构师唐洪介绍，“通过飞天底层基础设置管理、安全以及日志等功能，企业能实现高等级的安全和稳定的服务保障。“据了解，阿里巴巴集团内部运用容器技术已有六年时间。2016年阿里电商核心应用的基础平台全部转向Docker，并通过天猫双11进行了技术验证。

Docker公司副总裁Nick Stinemates表示，“Docker企业版与阿里云飞天敏捷版集成之后，将为企业专有云和混合云场景提供更安全、便捷和可用的解决方案。”

飞天敏捷版充分体现了云+容器的独特价值。不仅大大了降低容器服务的操作难度，移植性也很强，能在不同环境中进行应用部署。有了它，客户可以在一组云服务器上通过Docker容器来进行分布式应用的部署、更新和弹性伸缩，轻松实现混合云方案。当业务出现峰值流量时，快速将本地数据中心应用扩展到云端，利用云资源更好的进行灾备、应对峰值流量。

阿里云容器服务负责人易立表示，“除了产品技术层面的合作，阿里云还将加大在社区的投入，并通过一系列技术活动提升中国Docker技术和应用的水平。”

在专有云领域，阿里云此前推出了面向中大型企业的全量云平台Apsara Stack Enterprise以及适用于轻量化的大数据客户的Apsara Stack Insight。合作伙伴ZStack公司也推出了轻量化的混合云平台ZStack For Alibaba Cloud。