阿里巴巴与百联的“新零售”之路

2017年是阿里巴巴新零售元年，新零售的第一站之所以选择在上海，马云现场作出了解读：“上海是桥头堡，杭州是后花园，我认为上海、杭州本来就是一家。如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度，我觉得除了上海其他很少有城市可以与此相匹配。”

CNET科技资讯网 2月20日 上海报道（文/周雅）：坊间盛传数月之久的阿里新零售战略“标的”终于浮出水面，对象是百联集团。今天上午，阿里与百联正式宣布达成战略合作，双方将在全业态融合、会员系统打通、供应链整合、新零售技术研发、支付金融和物流协同等六大领域展开合作。

双方此次合作，意味着上海著名商业街——南京路将成为马云“新零售”理念的最新试验场。

百联集团是一家全业态零售商。如果把百联旗下的明星资产标出，你会发现大半条南京路都在百联麾下。在这条中国最知名的商业大道上，百联本身的历史就是中国商业革新的缩影：

百联集团在全国范围内拥有网点4700余家，遍布200多个城市，集团旗下有上海第一百货、八佰伴、东方商厦、永安百货、上海虹桥友谊商城、上海时装公司、上海华联商厦，联华超市、华联超市、世纪联华、快客便利，上海旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心，上海第一医药商店、亨得利亨达利钟表、茂昌吴良材眼镜、上海拍卖行、上海国际商品拍卖行……

百联集团在上海，上海作为贯穿中国百年商业的桥头堡，是中国零售业最具活力、购买力和市场辐射力的区域市场之一。尤其是在电商近期发力的新品类，如生鲜和低毛利润的快消品领域，上海市场是近期市场竞争所必需攻下的区域市场。

2017年作为阿里巴巴新零售元年，新零售的第一站之所以选择在上海，阿里巴巴董事局主席马云现场说：“上海是桥头堡，杭州是后花园，我认为上海、杭州本来就是一家，这两个城市最好平时是做上海人，周末做杭州人就比较有幸福感。”，“过去我们讲深圳的速度、上海的高度，中国有几个城市代表了整个改革开放创新发展的速度，但是如果说要有一个城市能够代表改革创新和发展的高度，我觉得除了上海其他很少有城市可以与此相匹配。”

马云对于阿里“新零售”第一个合作伙伴上海百联集团，作出声明：“上海百联是中国现代商业的模板，我们还记得在物质非常短缺的时代全国人民都到上海来淘宝，上海百联旗下很多的老字号是全国人民心中的金字招牌，对阿里巴巴来讲上海百联更是零售业的祖师爷。”，“我们跟百联的合作应该来说是自然而然的发生，是一个完全的自由恋爱，双方也非常的互补。”

实际上在此之前，双方之间就有接洽。2016年末，阿里巴巴投资的易果生鲜“接手”永辉超市转出的2.37亿股联华超市股份，成为联华超市的二股东。联华超市为百联集团旗下超市业务的上市公司平台。

据马云说双方此次合作保密性极强，在过去的八个月秘密谈判多次，几乎每个周末，阿里巴巴集团CEO张勇都与百联集团现任董事长、总裁叶永明在上海的茶室里面坐着悄悄的谈，才促成此次“联姻”。

会师“新零售”：未来没有线上线下之分和虚拟实体之别

双方此次“联姻”，是基于彼此在“新零售”方面的共同理念。

“新零售”首次提出于去年云栖大会上。2016年10月13日，马云在一封致股东的公开信中提出：电子商务本身也正在迅速成为一个旧的概念。未来30年，我们将会面临线上、线下、物流数据供应链相结合的新零售行业。

“新零售”的理念一出，在商业界引起大浪。业界多次出现“新零售”模式的落地：京东领投天天果园、入股永辉超市，腾讯领投每日优鲜...这些合作都融合了线上线下元素，颠覆了传统电商的运营模式。

反观阿里，在“新零售”概念提出之前三年早就已经在零售板块持续布局——入股银泰并启动银泰私有化、入股苏宁、三江购物、日日顺、斥资打造盒马先生。

而此次签约仪式上，张勇是这样强调阿里“新零售”战略的：

“新零售是利用互联网和大数据，将‘人、货、场’等传统商业要素进行重构的过程，包括重构生产流程、重构商家与消费者的关系、重构消费体验等。每个企业都将走向数据公司，完成消费者的可识别、可触达、可洞察、可服务。阿里巴巴的整个生态体系将通过大数据、新技术帮助商家完成重构。”

从上面的概念来看，阿里之所以与百联的“新零售”方向不谋而合，或许是因为在此之前，百联已在向线上线下融合方向转型。

在上海推进的国企混改中，百联集团是被视为改革龙头的标杆。提出的混合所有制改革路径包括引入战略投资、提高质量、拓展业务。

在业务转型的路径上，百联集团现任董事长、总裁叶永明对互联网表现出开放态度——融合线上线下、以技术驱动、提供全新全面体验模式是百联集团的战略目标。

2016年5月19日，百联集团上线“i百联”全渠道电商平台，下属多家旗舰门店也相继完成转型，新消费方式呼之欲出。

叶永明现场再次传达了其互联网思维：“新消费时代，需要新零售模式，商业零售企业需要创新与变革，以适应这一消费变化的趋势。新零售不仅是线上线下的融合，更是以互联网和物联网、人工智能及大数据等领先技术为驱动，面向线上线下全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式；在新消费时代发展的趋势下，我们双方应通过战略合作，充分融合以产生化学反应，优势叠加以产生质的跨越，重构商业要素、重塑零售价值，共同创造新零售模式。”

合作暂不涉及资本层面

此次合作暂不涉及资本层面（但并未排除未来资本合作的可能），双方将会以成立联合工作小组、定期高管交流等方式全面展开合作。

张勇说，百联如今跟阿里巴巴的结合，不只是强化原有的购物中心、便利店、标准超市，而是希望能够在中间能够发生化学反应。“我跟团队在内部讲，我们跟百联的合作最终衡量的成果就是，看看能不能产生大家觉得似像非像、但却从来没见过的，它像商场又不是传统商场、像购物中心又不是传统购物中心，它是一个消费的社区又是一个吃喝玩乐的中心，又是一个消费者连接的中心，又是一个一个新的社区、社群，真正基于消费多场景提供便利。如果双方合作孵化出诸多很多大家都看不懂的业态，我想路子就走对了。”

合作的领域主要包含六个方面：

1、全业态融合创新：共同设计建设能实时感知并满足消费者需求的新型零售门店，拓展智能化、网络化的全渠道布局。

2、新零售技术研发：围绕新型零售门店，阿里将开放包括人工智能、智能支付、物联网、物流技术、大数据运用等应用型新零售技术；

3、供应链整合：收集消费者需求及行为数据，整合各自旗下商品资源；

4、会员体系互通：打通双方会员体系，采用室内外人群定位、消费者画像分析、大数据营销及会员管理等，提升门店客服能力；

5、支付金融互联：百联线下门店支持支付宝，百联旗下安付宝/联华OK卡接入支付宝；

6、物流体系协同：百联物流作为菜鸟网络的物流服务商，将与阿里共同开展物流规划。