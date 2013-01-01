京东超市给自己的2017年定了一个“小”目标：交易额先超一千亿

2017年刚开始，京东超市就给自己定了一个小目标：在2017年，京东超市交易额超过千亿。

CNET科技资讯网 2月20日 北京消息（文/齐丰润）： 2017年刚开始，京东超市就给自己定了一个小目标：在2017年，京东超市交易额超过千亿。

当然，这个小目标只是京东超市大布局中的一部分。在2016年，京东就表示要在三年的时间里成为线上、线下中国商超领域绝对的销售额第一，市场份额第一和消费者满意度第一。这样看来，一年卖上1000亿对于这些第一来说确实只是个小目标。

线上商超新趋势，京东说他们都能应付得来

如今，快消产品成为了消费者在网购时的新宠，呈现出了快速的增长表现，因此线上商超也成为了消费者关注的一个极具潜力的领域。

京东集团副总裁、京东商城消费品事业部总裁冯轶表示，电商发展日新月异，2017年的线上商超无论在渠道还是体验上都呈现出4大全新的发展态势。而她所说的这四个趋势就是：大数据时代的到来、新蓝海品类的出现、用户对品牌认知的变革、战场向三四线城市转移。

作为一种全新的资源，数据已经影响了很多行业，零售行业自然也不例外。京东表示，京东拥有价值链最长、最精准的数据，这些数据覆盖了用户从浏览、下单、配送到售后的完整过程，京东还是中国中产阶级人群主要的消费平台，掌握近2亿用户的消费行为数据。这些海量的数据资源可以让品牌商更了解用户需求，让消费者享受到最适合自己的商品和服务。

据京东大数据显示，2016年，京东超市销售增幅最明显品类是彩妆，口腔周边、NFC果汁、进口红酒、儿童玩具，环保类清洁产品，宠物服务，而这些品类也将成为今年的新蓝海品类。同时，消费者对品牌的认知也从卖场、电视等渠道逐渐转移向了移动端、PC端、社交媒体等等，而这些新的途径也为小众品牌和新品牌创造出了更多的空间。

最后，在一二线城市用户已逐渐趋于饱和的情况下，三四线城市成为了网购的新生力量，面对如此大的市场潜力，发力布局三四线城市市场将会是获取效益的最直接方式，而京东就正在为此做着努力。

“小”目标：2017年要卖超千亿

在京东超市2017年合作伙伴大会上，京东为应对这四大新趋势，也将会对应的从四个方面进行布局。冯轶表示，技术驱动、品类开放、营销开放、区域下沉将是京东在今年的整体规划，而这也是京东希望跟合作伙伴们分享的东西。

除此之外，京东还将与品牌商进行深度融合，打造“双百亿”品牌俱乐部，即帮助至少10个品牌销售过10亿，至少100个品牌销售过1亿，这也将成为千亿“小”目标中的重要一步。

冯轶表示，在技术驱动方面，未来十二年京东会用技术引领发展，跟合作伙伴一起利用智慧的商业、智慧预测选品、定价、推荐提升运营效率，用大数据来指引，与合作伙伴一起开发产品。

在品类管理方面，今年会推出一个全新的非常完整架构的品类管理架构，帮助产品从前端新品上市怎样精准匹配消费者，到后端扶持新品牌新产品成为一个成熟的产品、快消品。

在营销开放方面，今年，在跨品类的拉新，支援活动上的优化，还有深耕内容的营销，我们最主要推动的是“京腾计划”，去年我们做了63个品牌，今年会有更多。同时京东会有倾斜的政策，鼓励合作伙伴加入京腾计划，帮助合作伙伴更好更精准触达消费者同时转化销售。同时京东还会突出一系列的生态计划，与合作伙伴实现全方位线上线下的融合，共同赢得消费者的信任。

最后在区域下沉方面，新成立的七个区域的办公室将准备全面发力，同时还会在招商、运营、营销方面给到我们的合作伙伴、品牌有很贴身近距离的服务。区域一定是从一二线到三四线发力最前线，我们会根据我们区域的团队，着力在区域发展三四线的市场。

在线上商超逐渐成为主流网络消费趋势时，京东明确出了自己的步伐和目标，这对企业本身来说就具有着不小的意义。而在面对市场和竞争之下，京东的雄心能否真的实现，也将会是所有人更加关注的方向。