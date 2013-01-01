蒂姆·库克：虚假新闻正在侵蚀人们的大脑

他表示，正如要提高全世界对全球变暖的意识一样，也要提高人们打击虚假新闻的意识。

CNET科技资讯网 2月14日 国际报道：最近以来，不少虚假新闻已在相当程度上主导了舆论，这使得人们很难接触到真实信息。当地时间上周五，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）访问伦敦时向英国《每日电讯报》表示，他认为虚假新闻在某种程度上正在“侵蚀人们的思想”。

库克坚定地认为，这个问题在全球大部分地区都非常严重，每个人都需要更加深刻地意识到这一点。

他表示：“无论是在学校还是公众场合，对虚假新闻的辨别意识都必须根深蒂固。”库克还呼吁为此举办一个面向所有人的“大规模活动”，不过，这个活动可能会采取什么形式呢?

库克解释道：“我们需要发起一场现代版的公益服务宣传活动。只要我们有决心，很快就可以做成。”

但是，他需要的又是谁的决心呢？想必其中可能会涉及各大科技公司吧。而库克认为，各科技公司需要发明一些工具，用来帮助他们剔除虚假新闻。

他表示，正如要提高全世界对全球变暖的意识一样，也要提高人们打击虚假新闻的意识。库克表示，正是那些第一次准备学习和吸收外界信息的孩子，会在看过一些信息后去说服他们的父母据此做些什么。

库克说：“从某些方面而言，教育孩子是最容易的。至少在某一特定年龄之前，他们大多时候都处在倾听和理解（模式）中。”

不过，笔者不确定库克的公益服务宣传活动会不会那么容易地起作用。毕竟，人们现在已越来越热衷于相信他们所想要相信的事，同时怀疑任何违背他们信仰的东西。他们无疑会通过自己的主观视角，看待这个世界。