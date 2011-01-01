无线充电技术或成iPhone 8最直观改变 

据日本网站Macotakara带来了关于iPhone 8新消息，苹果公司会在今年推出的5寸iPhone中附赠无线充电器，同时，附赠的Lightning至3.5毫米耳机孔转换器则会取消。

CNET科技资讯网 2月13日 北京消息： 自iPhone 7上市以来，关于iPhone 8的传闻就一直不绝于耳，而这其中就包括无边框，指纹识别装置在玻璃屏幕下方，支持无线充电等等。

据日本网站Macotakara带来了关于iPhone 8新消息，苹果公司会在今年推出的5寸iPhone中附赠无线充电器，同时，附赠的Lightning至3.5毫米耳机孔转换器则会取消。

据说这代是大改进，所以跳过了7s，而关于iPhone 8的传言则特别多，无线充电将是用户能感受到的大改变。关于这点，目前至少有两种说法：

1、三款新iPhone都会支持无线充电，但只有配置最豪华那个是前后全玻璃机身，它会附赠无线充电装置，另外两款则需单独购买；

2、三款中只有最高配，也就是5寸屏幕前后玻璃机身会支持无线充电，另外两款不支持；

无线充电这种形式其实并不稀奇，三星在此前的S7手机中即可支持，只是相对有线方式，无线充电的效率偏低，而且发热量相对较大，不知道苹果能有什么办法解决。

另外，根据猜测，即便支持无线充电，按苹果公司的调性，他们也不会采用Qi等公开标准，而是自己研发一种新方式，就像Apple Watch那样。

除了无线充电，另一些分析报告还提到，苹果将取消在手机中附赠的那根Lightning转3.5毫米耳机孔的适配器。其实苹果之前也这么做过，在推广Lightning接口的时候，为了加快新接口普及、或是适应中国等国家的相关要求，苹果曾在手机中附赠micro USB转Lightning适配器，目前也已经取消。

文章转载自：新浪手机