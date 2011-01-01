在通往VR内容的道路上，音乐将成为一项重要助力

相信每个人都感受到过音乐的力量，其能够扭转我们的情绪，激发怀旧、恐惧乃至兴奋之感。而在娱乐之外，无数研究亦已经证明音乐拥有着激发行动甚至带来实际性改变的能力。

CNET科技资讯网 1月29日 国际报道：相信每个人都感受到过音乐的力量，其能够扭转我们的情绪，激发怀旧、恐惧乃至兴奋之感。而在娱乐之外，无数研究亦已经证明音乐拥有着激发行动甚至带来实际性改变的能力。

零售商产利用音乐促使购物者接受更高的价格，赌场亦通过播放音乐吸引来宾 参与，而这还仅仅是音乐实际功效的一小部分。而除了作为背景增强某种情绪之外，对音乐的良好运用还能够带来出色的引导效果——而这也正是虚拟现实与增强现实内容创建者们一直以来希望拥有的，能够帮助用户在360度全方位环境下充分感受一切的强大助力。

发掘音乐的作用将成为VR戏剧内容走向全面成功的关键所在。然而就目前而言，音乐仍然仅仅被作为一种背景情绪因素。我们需要扭转这一点，而转变的起点正是调整我们自身对于音乐的固有看法。

模式转变

从历史角度看，电影中的音乐使用仅限于屏内音乐（例如画面中人物的演奏）或者屏外音乐（乐队提前录制好音乐并配合画面中的某些场景）。但在VR影片当中，屏内与屏外音乐间的界线开始变得模糊。例如在虚拟现实版本的《Kismet》影片当中，房间中首先通过留声机播放着值得回味的吉普赛风格小提琴旋律，但随着故事的推进管弦乐配乐加入进来以进一步烘托气氛。由于我们渲染在整个世界当中，因此音乐仿佛是“扑面而来”并串连着场景及其背后为我们所熟知的美好记忆。

目前，行业认为我们在VR影片中使用音乐的具体方式应当有所区别，因为我们不再只是被动的观察者，而开始作为积极的参与者甚至是主角本身。这是一种故事层面的动态模式的转变，而且在视频游戏诞生之前从未存在。在VR世界当中，用户作出的决定能够影响到故事的进展，而在选择看向哪里时其亦可能错过一些重要的故事元素。其中的挑战在于如何吸引观众始终专注于我们希望其看到的内容，而音乐与音效的引导性力量将成为解决方案中的重要组成部分。事实上，音乐的力量能够通过左右我们的关注取向或者微妙影响我们的行为以实现这项目标。

游戏技术将带来指引

目前实现这一目标的最大障碍在于我们的观念，因为我们所需要的技术已经完备，且每天都在不断改进以帮助故事讲述者利用音乐引导观众注意力。视频游戏音频引擎——例如Audiokinetic的Wwise——引发了VR音乐革命，而更多新型技术的兴起亦在推动空间音频更加趋近于真实的生活体验。

随着VR电影领域的发展成熟，我们能够自行引导整个体验流程，包括经历故事、音乐与音效。为了利用技术手段实现这一目标，我们不仅需要适应内容的播放速度，同时亦需要注意用户体验层面的互动并以此为基础进行顺序变化，且这一切都需要以无缝化方式实现——即在无人注意的情况下自然而然地发生。

音乐需要成为一位看不见的操纵大师，以完成以往电影剪辑师与导演负责实现的效果。

我们看到了VR所能带来的恐怖体验，例如VRWERX网站发布的《Paranormal Activity（超自然活动）》，其中用户能够根据自己的节奏进行探索与体验，而音效与音乐则会在特定时刻出现以起到渲染恐怖气氛、增加悬疑感或者误导性的作用。在这里，音乐被用于引领观众了解下一步该做些什么。由于大多数观众都拥有恐怖电影观影经历，因此我们往往很清楚具体的音效线索将指向怎样的结果。在凝视着黑暗的走廊时音乐突然转静意味着什么？屏幕上音乐盒播放着孩童般的旋律意味着什么？不祥的语气又意味着什么？我发现自己开始被音乐与音效所引导及影响，而不只是像传统恐怖电影那样跟随导演设计好的镜头来感受预期中的效果。音乐需要成为一位看不见的操纵大师，以完成以往电影剪辑师与导演负责实现的效果。

早期尝试

早期的VR电影，例如Chris Milk拍摄的《Clouds Over Sidra（锡德拉的云）》通过将音效引入360度难民营环境改变了影片的传统叙事基础。在这里，语音始终萦绕在观众周边，并与钢琴配乐一道构建起电影的情感基调。

观众必须认真观察影片中的每一个场景，从而逐步了解12岁叙利亚难民Sidra和她的朋友们。语音与音效引导着我们的关注点，同时亦带领我们了解整个故事。在这里，音乐作为一种情感强调性载体“扑面而来”，在无意间暗示我们该用怎样的情绪配合故事情节并关注主人公的命运。

这部影片中的音乐负责帮助观众将注意力集中在场景中儿童间的互动、难民们的面孔与他们的生活身上。导演通过音乐演奏，让观众“看到”他希望我们看到的特定情绪导向与氛围片段。通过这样的方式，音乐在不知不觉中将观众的注意力于360度环境内进行引导，最终完成了良好的故事体验。

内容创建者需要通力协作以实现VR场景下的音乐效果

着眼于VR影片的故障讲述模式，我们显然需要摆脱传统影片音乐使用思维的束缚。我们需要共同努力，将故事视为音乐同时将音乐当成故事。

动态音乐正是其中一类叙事解决方案，而且内容创建者们需要意识到音乐作为工具的强大力量——其不信能够增强故事中的情感因素，同时亦能够塑造观众对于所经历的每一项元素的相应感知，最终立足于特定的时间、地点与审美角度将目光投向故事的核心。事实上，单纯开放视角只会产生混乱的观影体验。

VR导演们需要与互动音乐作曲家及其他工作人员通力配合，将音乐视为无言的旁白，并利用这种潜在意识层面的胶水将虚拟世界与叙事线粘合在一起。