 在马云奖励了乡村教师之后，阿里云又跟着投身到了教育领域之中

近日，阿里云就面向教育领域发力，与好未来教育云达成合作，据介绍，双方将在教育云计算、大数据等领域达成深度合作。

CNET科技资讯网 1月24日 北京消息（文/齐丰润）： 自从马云卸任阿里巴巴CEO一职之后，教育就成为了他所关注的重点之一，而马云自己也不止一次在公众面前表示过，自己对于教育的关注。设置奖项，为优秀的乡村教师颁奖等等一系列做法的背后，也让大家看到了马云的教师情怀。

近日，阿里云就面向教育领域发力，与好未来教育云达成合作，据介绍，双方将在教育云计算、大数据等领域达成深度合作。好未来教育云与阿里云将联合把IT基础能力、教育产品与服务、教师能力打包成教育行业的标准化能力输出，赋能给线下12000多所中小学K12培训机构，共同打造互联网+教育的新生态。

好未来集团副总裁兼教育云总经理于莉表示，阿里云先进的云端服务能力将为教育云提供强有力的技术支持，帮助其构建更强大的业务能力，例如以强大的数据分析能力帮助好未来探索不同地区的教育发展诉求，共同推动教育均衡乃至个性化教育发展。

除了开放云计算、大数据、人工智能方面的核心能力，搭建信息化教育时代的基础设施，阿里云也正在通过生态的力量，与合作伙伴一起助推教育资源对接，形成生态。同时，阿里云还积极与高校和社会培训机构合作，培养大量专业人才，输送回教育体系。

阿里云总裁胡晓明表示阿里巴巴集团一直是一加很有教育情怀的公司，无论是在马云的身上还是在整个集团的氛围上，而且他们也希望让更多的教师得到优质的生活，让更多的孩子得到优质的教育资源，“我希望跟好未来在一起，把接下来的人工智能的技术，把我们的语音、视频、自然语义，把我们今天的AI、VR的能力通过今天这个平台结合起来，让科技和未来对于技术的展望融入到我们的教育当中。我相信这是好未来想的，也是阿里云所想的，科技一定会改变人们的生活，而且会带来越来越多的创新。理想主义色彩超越伯乐，技术是我们这一次合作的关键词。”

目前阿里云已推出与全国近200所高校合作的阿里云大学合作计划AUCP及大数据人才认证计划，另外还与浙江、江苏等6个省级教育厅实现合作，致力加速人才培养。

阿里云教育业务总经理王晓斐表示：“国内教育信息化这10年来取得了非常大的进步，甚至跟美国可以媲美。但是我们遇到的问题是，我们现在教育的投资模式是80%在投资硬件，但在体制内的教育里面面临的是，在上端的内容，老师信息化的水平这些软性内涵建设的问题，和底层非常优秀的基础设施之间是不协调、不匹配的问题，同时面临着体制内外的资源无法形成流动的问题。”

“我们希望未来的方式是，在教育信息化里面，应该20%的投到相应的基础设施，是通过服务购买的方式。有80%的投入在于做教学内容的创新，利用信息化能力和科技水平的提升以及打通体制内外两个教育市场的问题。传统的教育和科技+教育的模式是从正金字塔模型走向了倒金字塔模型，这样有更多的资源、内容和内涵的东西来支持我们在教育的改革和创新。”

其实，对于任何一种新技术出现时，我们都不难发现它都会被应用在教育领域之中，因为这是国家的根本。此次与好未来教育云的战略合作，将进一步拓展阿里云用技术、生态力量对K12基础教育领域的扶持培养，让更多孩子们接受更优良、有趣、优质的基础教育。