如何让直播和营销成为一体，乐视云视说用他们的乐Live就行了

016年什么领域最火，直播毫无疑问成为了其中的一员。据艾媒咨询数据显示，2016年底在线直播行业用户规模达3.12亿人，实现稳步增长，而这一庞大的产业也蕴藏着巨大的价值。

CNET科技资讯网 1月19日 北京消息（文/齐丰润）： 2016年什么领域最火，直播毫无疑问成为了其中的一员。据艾媒咨询数据显示，2016年底在线直播行业用户规模达3.12亿人，实现稳步增长，而这一庞大的产业也蕴藏着巨大的价值。

乐视云CEO吴亚洲表示，“2017年ToB的直播市场将进入爆发式发展阶段，乐视云直播营销平台将深度挖掘内容商业价值。”因此，乐视云发布了国内首个直播营销一体式自助化平台“乐Live”，以针对企业客户和用户，打造集直播、互动、营销、导播、数据等功能为一体的直播营销产品，最大化实现直播内容营销价值。

据介绍，乐Live主要针对于企业年会、远程会议培训、商业发布会、娱乐活动等场景，挖掘企业级直播市场。用户只需用手机加摄像机，就可通过乐Live平台解决直播拍摄、传输、转码、播放、导播、数据等系列功能，全面提升直播内容互动性和商业性，实现企业营销价值的最大化。

据艾媒咨询预测，未来几年直播行业将向教育培训、咨询服务等企业领域拓展，市场规模在2018年或将达到4.56亿人。

乐视云市场及大区副总裁麦庆强表示：“乐视云的目的是打造完整的直播生态产业链条，而不是单一产品。”因此，乐Live被打造成了一套完整的解决方案，每一个环节都可以提供规模化的落地解决方案。

除此之外，麦庆强还透露，2016年被称为VR元年，乐Live目前也可以提供完整的VR直播解决方案，并有意开启VR直播的元年。

据介绍，乐Live平台所提供的多功能一体化和深度营销互动模式，主要包括直播营销助手、直播营销平台WEB端、H5直播间3大部分。

直播营销助手是一款专门为移动直播场景所打造的专业级移动端直播软件，可随时随地一键开启直播；直播营销平台WEB端是为企业提供的便捷操控平台，除了兼容手机直播，还支持云导播、互动设置、大数据等功能，可按需自定义内容；H5直播间是直播营销平台布局在移动端的WEB播放产品，是点播或直播视频的播放渠道、直播营销内容的承载及宣传渠道。

麦庆强还表示：“乐视云投入大量技术研发打造乐Live强大的深度营销互动功能，提供数十种互动形态并进行持续进化，覆盖内容决策、活动参与、全网营销、用户奖励等各种层面，还可以通过乐视云内容发行平台帮助客户将直播内容发行至YouTube、Facebook、Twitter, instagram、斗鱼TV、爱奇艺、今日头条、新浪微博等海内外百余家渠道，使发布会直播实现全平台、全终端、全球覆盖。“