3D打印的下一个事件：形变材料！可用于医药或建筑

麻省理工学院的研究人员发现了一种在打印之后改变物体的方法。

CNET科技资讯网 1月19日 国际报道：三维打印机在制造业的每个角落都带来了重大进展：科学家们已经使用它来设计人体组织、打印橡胶材料、降低无人机对地面人员的危险程度等等，最近，3D打印还创造了一种比钢强10倍的轻质材料，其密度只有钢的1/20。

这项创造来自于麻省理工学院的一个科学家团队，基于3D打印物体的技术，在打印之后对原有物体进行转化，比如变颜色、形状、尺寸和其他物理与化学性质。

这种物体由含有TTC的化学基团的特殊聚合物组成。每个TTC都像“折叠的手风琴”，当暴露在蓝色LED灯下时，这些材料可以被激活。然后，新的单体分子将其自身附着到聚合物上，从而给物体提供新的属性：软的物体可能会变硬，或者颜色也可以被改变，如果加入某些单体聚合物，当处于一定的温度条件下，这种物体能够膨胀或收缩。

麻省理工学院化学副教授Jeremiah Johnson说：“我们的想法是，材料可以被打印，也可以被使用，利用光元素，将材料变成其他材料，或者让材料进一步生长。”

这一方法可以为制造商开辟新的大门，使他们能够轻松地创建适用于建筑或医药等领域的材料。

据了解，过去有研究人员曾尝试过类似的方法。去年，哈佛大学的科学家们推出了所谓的“4D打印”技术，这是一种将3D打印物体浸在水中，使其改变形状的方法。（在这种情况下，第四个维度是时间）

4D打印

目前，该技术存在一个限制：由于使用的催化剂的性质，它需要一个没有氧气的环境。研究人员正在努力改进，使其可以在露天环境中使用。